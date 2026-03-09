「KINASHI CLASSIC in SAPPORO」8月8日開催決定！

　2026年8月8日(土)、札幌文化芸術劇場 hitaruにて、木梨憲武さんによるフルオーケストラ公演「KINASHI CLASSIC in SAPPORO」の開催が決定しました。


　カレンダーに「8」が3つ並ぶ吉日「令和8年8月8日」。この最高の「末広がり」の日に、北海道が誇る最高峰の劇場hitaruに、“主役・木梨憲武”を迎え入れ、極上の多幸感に包まれるスペシャルな時間をお届けします。



　木梨憲武さんによるオーケストラ公演は、これまで東京や山形で開催され、オーケストラの重厚な響きと木梨さんの自由奔放なアイデアが混ざり合う、まさに「音遊び」の最高峰。クラシックの枠を飛び越えるバラエティ豊かな内容と、スペシャルゲストで毎回来場者を驚かせてきました。


　4回目となる今回は、ついに札幌へ。果たして、北の大地を共に盛り上げるゲストは誰なのか？現在全力で調整中！期待を裏切らない続報を、どうぞお楽しみに。



【開催概要】


■名　　　称：KINASHI CLASSIC in SAPPORO （木梨クラシック in 札幌）


■日　　　時：2026年8月8日(土)　開演16:00（予定）


■会　　　場：札幌文化芸術劇場hitaru


■主　　　催：HTB北海道テレビ ／ 道新文化事業社


■企画・制作：キナシコッカ


■協　　　賛：ダイシン設計株式会社


■後　　　援：札幌市、札幌市教育委員会（予定）


■出　　　演：木梨憲武


　　　　　　　指揮　三ツ橋敬子　/　編曲・ピアノ　直江香世子


　　　　　　　オーケストラ　札幌交響楽団


■公式サイト：https://kinashinokaiin.com/feature/kinashiclassic(https://kinashinokaiin.com/feature/kinashiclassic)


　　　　　　　※HTB内特設サイト　https://www.htb.co.jp/event/kinashi80808/



【木梨憲武さんよりメッセージ】


札幌のみなさん、札幌に向かうみなさん！


集合の時がきました！！


音楽大エンターテインメントショーを全力でお届けします！！


音楽＆Artで初の札幌祭り、お楽しみに～！！




この夏、札幌では木梨憲武展も開催準備中！


木梨憲武展-TOUCH　https://kinashiten.com/



【お問い合わせ】


HTB広報お客様センター　電話：011-233-6600（平日10:00～18:00）



※チケットは4月下旬より一般販売予定、先行販売も予定しています。


　詳細につきましては、公式サイトをご確認ください。


※内容は変更の場合があります。