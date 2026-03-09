【完売御礼】TikTokライブコマース「燕チャンネル」にて、ヤーマン光美顔器「ブルーグリーンショット」累計売上2,000万円を突破

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社運営のアパレルブランドABITOKYOが企画・配信するTikTokライブコマース「燕チャンネル」において、ヤーマン株式会社(本社：東京都江東区、代表取締役社長：山崎 貴三代)の光美顔器「ブルーグリーンショット」の累計売上が2,000万円を突破したことをお知らせいたします。2026年2月開催のTikTokイベントでの販売をもって、累計販売台数は約650台を記録。最終販売回ではメーカー在庫がすべて完売する結果となりました。

■実績概要

- 累計販売台数：約650台- 累計販売金額：約20,000,000円（2,000万円）- 直近実績：2026年2月TikTokイベントにてメーカー在庫完全完売

「燕チャンネル」では、ライブ配信ならではの双方向コミュニケーションを活かし、商品の特長や使用感を実演形式で具体的に訴求。視聴者の疑問や悩みにリアルタイムで応えることで高い購買転換率を実現し、継続的な即完売を記録してきました。

■ブルーグリーンショットが支持を集めた背景

本製品は、505nmの緑LEDと高出力IPLフラッシュを融合させた光美顔器です。独自技術により、肌の明るさや透明感に着目したアプローチを可能にしています。

商品ページ :https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forface/blue-green-shot.html

【主な特長】

- 505nmの緑LEDを採用- フォーカスセンサー搭載により、肌状態を感知して自動照射- 高出力ながら日常使いしやすい設計

ライブ配信では、テクノロジーの仕組みや使用シーンを分かりやすく解説。体験価値を具体的に提示することで、視聴者の購買意欲を高める結果となりました。

■「燕チャンネル」について

TikTokライブコマースにおいて国内トップクラスの販売実績を誇るライブ配信チャンネル。ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属し、企画力・演出力・販売導線設計を強みに、数々のヒット配信を創出しています。美容・韓国コスメ・健康食品から、自社アパレルブランド「ABITOKYO」まで、多岐にわたるジャンルで高感度なライフスタイルを提案。特に、昨今注力しているのが、TikTok Shopの枠組みを活用した「地方再生プロジェクト」です。宮城県や三重県、北海道といった日本各地の自治体・地元企業と連携し、現地から特産品の魅力をダイレクトに発信。2日間で売上4,000万円超を記録するなど、ライブコマースを通じた新たな地域活性化モデルの構築を目指しています。

URL：https://www.tiktok.com/@enyonjin

■ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」について

S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

代表的なライブコマースチャンネルである「燕チャンネル」は、2025年11月から2026年2月までの4ヶ月連続で、TikTok Shop月間GMVランキング1位(V4)を獲得しており、データ分析に基づく配信設計やブランド連携施策により高い販売成果を創出しています。

【チャンネル概要】

チャンネル名：S-LIVE JAPAN

URL：https://www.tiktok.com/@slive.japan

TikTok公式エージェンシーであるS Holdingsの運営のもと、自社ブランド「ABITOKYO」をはじめ、全国約1万社の提携企業の商品をライブ配信で紹介。ライブコマーサー(配信者)の育成から販促支援まで一気通貫で行い、「見る」「話す」「買う」が一体となる新しい購買体験を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディング

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ライブコマース事務所、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo