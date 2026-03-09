【多治見商工会議所】南海トラフ巨大地震から会社を守る！ゲーム感覚で意思決定を体験する「地震シミュレーション訓練」を3月18日に開催

多治見商工会議所事業継続力強化計画策定セミナー_多治見商工会議所

多治見商工会議所（岐阜県多治見市）は、2026年3月18日（水）に、市内の中小・小規模事業者を対象とした「事業継続力強化計画 作成セミナー」を開催いたします。本セミナーでは、地震発生直後の意思決定を疑似体験するシミュレーション訓練や、国の認定制度である「事業継続力強化計画」についてクイズ形式で分かりやすく講義します。

■開催の背景：南海トラフ巨大地震の脅威と「備え」の現状

南海トラフ巨大地震は、今後30年以内に60～90％の確率で発生すると予測されています。しかし、調査によれば「防災の備えができている」と回答した中小企業は半数に満たない（40.5％）のが現状です。多治見商工会議所では、地域の経済基盤を強靭化し、有事の際にも事業を継続できる体制づくりを推進するため、本セミナーを企画いたしました。

■セミナーの特長：座学ではない「体験型」プログラム

本セミナーは、単なる知識の習得にとどまらず、参加者が主体的に取り組める2部構成となっています。

第1部：地震シミュレーション訓練

南海トラフ巨大地震発生直後の状況を、シミュレーションで実体験します。刻々と変化する状況下で、会社を守るための「意思決定」を模擬体験し、有事の際の行動を具体化します。

第2部：クイズでわかる「事業継続力強化計画」

難しく捉えられがちな計画策定のポイントを、クイズ形式で分かりやすく解説します。この「事業継続力強化計画」は、国の認定を受けることで、防災・減災設備に対する税制措置や低利融資、補助金の加点措置を受けられる大きなメリットがあります。

■講師プロフィール

竹上 将人（たけがみ まさと）氏

竹上経営コンサルティングオフィス 代表／中小企業診断士・行政書士 。 名古屋市の中小企業支援機関での勤務を経て独立。BCP（事業継続計画）の策定支援に豊富な実績を持ち、「100年企業づくり」をテーマに幅広い業種の経営コンサルティング活動を行っています。

■開催概要

セミナー講師_竹上将人氏

日時： 2026年3月18日（水） 14:00～16:00

会場： 多治見商工会議所 研修室（多治見市新町1-23 多治見市産業文化センター4F）

対象： 中小・小規模事業者（会員・非会員問わず）

定員： 20名（見込み）

参加費： 無料

主催： 多治見商工会議所

共催： 笠原町商工会

■お申し込み方法

専用Webフォームよりお申し込みいただくか、チラシ裏面の申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお送りください 。

申込みフォーム：https://forms.gle/cKBp86cqNUAK58wu7

FAX番号： 0572-22-6100

■お問い合わせ先

多治見商工会議所 商工相談所

TEL：0572-25-5000

E-mail：soudan@tajimi.or.jp

URL：https://www.tajimi.or.jp/

■多治見商工会議所について

所在地：岐阜県多治見市新町1-23 多治見市産業文化センター4F

主な業務：地域経済の活性化につながる諸事業、経営相談、セミナー・イベントの開催など。