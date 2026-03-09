U-NEXT Comicの縦スクロールマンガ『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』実写ドラマ化が決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が手掛けるコミックレーベル「U-NEXT Comic」の縦スクロールマンガ『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』（原作：石上加奈子 作画：J-MANGA CREATE）が、実写ドラマ化されることが決定しました。

本作は、読売テレビほかにて2026年4月9日（木）より放送開始予定です。各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第1話から最新話まで見放題独占配信されます。「U-NEXT Comic」からメディア化されるのはレーベル全体で3作品目となり、縦スクロールマンガの実写ドラマ化としては今回が初となります。

U-NEXTは2022年11月よりオリジナルコミックレーベル「U-NEXT Comic」を立ち上げ、これまで100作以上の作品を発表してまいりました（2026年2月時点）。動画配信サービスながらオリジナルIPの開発に重きを置き、2020年にはオリジナル小説、2023年には縦スクロールマンガの制作を発表。他プラットフォームへの提供やオリジナルIPのメディアミックス化を通じて、長期的にIPを育てていく方針を掲げています。

今回実写ドラマ化が決定した『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』は、LINEマンガでも話題の"クセツヨ復讐劇"です。

U-NEXTは今後も、作品発表とメディア化に注力してまいります。

作品概要

『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』(C)U-NEXT＜あらすじ＞

事故によって長い間意識を失っていた望美を待っていたのは、「子供は死産し、夫が結婚した」という絶望だった。それでも前を向いて生きていこうと思う望美だが、実は事故は元夫と結婚相手が仕組んだものでーー…!?真実を知った望美は復讐を決意し、顔と名前を変え、彼らの家政婦として働くことに。裏切り者の元夫、傲慢な略奪女、そしてその愛人 …。一人残らず地獄に突き落とす、望美の「ディープリベンジ」が幕を開ける。

＜放送情報＞

読売テレビ：2026年4月9日（木）深夜0:59～

中京テレビ：2026年4月9日（木）深夜1:04～

BS12：2026年4月11日（土）21:30～

各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第1話から最新話まで見放題独占配信されます。

キャスト情報は近日中に公開予定です。ぜひご期待ください。

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど44万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、127万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

※GEM Partners調べ／2026年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。