秋田で人気のキャラクター「秋田犬 たれみみだいちゃん」初の絵本が発売。迷子の子犬とのちいさな冒険を描く心あたたまる物語

株式会社主婦の友社は、絵本『秋田犬 たれみみだいちゃんとまいごのこいぬ(https://www.amazon.co.jp/dp/4074630133)』を、2026年3月11日（水）に発売いたします。

秋田の街に暮らしているやさしい秋田犬「たれみみだいちゃん」が、迷子の子犬と出会い家族を探す小さな冒険へ。子どもから大人まで、読んだあとにほっとするやさしい物語の絵本です。

「秋田犬たれみみだいちゃん」は秋田の街でみんなに愛されている秋田犬のキャラクター。累計フォロワー数10万人以上のSNSで公開されている4コママンガやアニメーションでは、秋田らしさも盛り込みながら、くすっと笑えるストーリーが好評です。

だいちゃんを主人公にした初めての絵本作品が誕生

本作は、秋田の街に暮らすやさしい秋田犬「だいちゃん」が、迷子になってしまった子犬「こゆき」と出会い、いっしょに家族を探す物語。

秋田の街に暮らすだいちゃんが、公園で迷子の小さな子犬と出会うところから始まります。



だいちゃんは「いっしょにさがそう！」と声をかけ、子犬といっしょに家族を探す小さな冒険へ出かけます。

商店街の人や子どもたちとの出会いの中で、子犬は元気を取り戻していきます。

しかし、なかなか家族は見つからず、だんだん不安そうにしょんぼりしてしまう子犬のこゆき。それでも、だいちゃんはあきらめずに家族を探し続けます。



そして夜の街で見つけた一枚の貼り紙が、思いがけない再会へとつながっていきます。

やさしい秋田犬と迷子の子犬のちいさな冒険を通して、だれかを思う気持ちや、家族のぬくもりを描いた心あたたまる物語です。

「秋田犬 たれみみだいちゃん」とは？

忠犬ハチ公のふるさと、秋田県で暮らしている秋田犬の男の子。チャームポイントは「たれみみ」と秋田犬ならではの「まきしっぽ」。

手足はちょっぴり短め。人見知りでヘタレな一面もあるけど、やる気が出ると耳が立つ！人懐っこい可愛いやつ。

「秋田犬 たれみみだいちゃん」に託した思い

「登録数の減少」「血統の劣化」「ブリーダーの後継者不足」「殺処分増加」など、秋田犬が抱える数々の課題を解決するため「もっと秋田犬に興味を持って、身近な存在に感じてもらいたい」という思いから秋田犬たれみみだいちゃんは誕生しました。

オフィシャルサイトには各種SNSへのリンクや4コママンガなど、楽しい企画もたくさん掲載中です。

https://akitainubito.com/

著者プロフィール

【絵：しょこら・ぺす】

武蔵野美術大学造形学部テキスタイル専攻卒業。企業デザイナーとして勤務したのち渡仏。先天性感音難聴（ろう）の子どもを育てる中で、手話や音、ことばを伝える日々を経験。絵によるコミュニケーションを大切にした子育てを通して、「絵で伝えること」の力と、絵本の持つ可能性を強く感じるようになる。2020年に絵本『やねうらべやのせんぷうき』（CHICORA BOOKS）を出版。現在は絵本や児童書のイラスト制作を中心に活動するほか、絵画教室の講師として幼児から大人まで幅広い世代に絵を描く楽しさを伝えている。

【作：いぬまつ】

出版社勤務を経て独立。さまざまなジャンルの書籍の編集・プロデュースに携わる一方、キャラクター制作や4コマ漫画の原作などにも取り組む。原作に『がんばれ！しばりーまん』（主婦の友社）。本作が初の絵本作品。

書誌情報

タイトル：「秋田犬 たれみみだいちゃんとまいごのこいぬ」

作：いぬまつ

絵：しょこら・ぺす

発売日：2026年3月11日(水)

定価：1,650円（税込）

判型：A4変形（24cm x 21cm）

ISBN：978-4-07-463013-4

発行：主婦の友社

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4074630133

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18522223/

※電子書籍も同時発売

