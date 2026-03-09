【人的資本経営先進企業】丸井グループ原田人事部長とのYouTube対談シリーズ公開

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

人的資本経営の情報開示が進む一方で、「開示のための指標づくり」にとどまり、組織変革や企業価値向上につながらないという課題が指摘されています。

当協会はこのたび、人的資本経営の実践事例として、株式会社丸井グループ 人事部長・原田氏との対談動画シリーズ（全3本）を公開しました。

本シリーズでは、人的資本投資のリターンをIRR12.7%として示す丸井グループの取り組みをもとに、企業文化改革を通じた人的資本経営の実装プロセスを解説します。

YouTube視聴はこちら :https://youtu.be/eIxNNB5QjDU

丸井グループは、バブル崩壊後の経営停滞を「外部環境ではなく企業文化の問題」と捉え直し、10年以上にわたり企業文化改革を推進してきており、数々の人的資本関連の賞を受賞しています。

【丸井グループ 人的資本経営関連の受賞歴】※一部

- キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2023 「企業文化の変革部門」最優秀賞- 「Leadership & Governance of a Public Company Award」（2025年）- 人的資本開示アワード（2023年）- プラチナえるぼし認定（2024年）- PRIDE指標 9年連続ゴールド認定- 健康経営銘柄・DBJ健康経営格付: 最高ランク

これからの取り組みは、社員の主体性を引き出す「手挙げの文化」や、職種を越えたローテーション制度など、自律型人材を育成する組織づくりへとつながっています。

また同社は、人的資本投資を将来の事業創出への投資として捉え、そのリターンをIRR12.7%と説明する独自の考え方を投資家に示しています。

本動画では、丸井グループが企業文化を「経営OS」と位置づけ、その刷新を通じて人的資本経営をどのように組織に実装してきたのかを、人事責任者の視点から深掘りしています。

対談は丸井グループ本社内の「共創LOUNGE」にて収録され、制度設計だけでなく、組織文化や働き方の変革まで含めた人的資本経営の実践プロセスが語られています。

公開動画の主な内容

【第1弾】企業文化という「経営OS」を刷新する

バブル崩壊後の停滞を、外部環境ではなく「企業文化の問題」と捉え直した丸井グループ。社長の手紙から始まった10年以上にわたる対話と文化改革の起点について語ります。

ご視聴はこちら：https://youtu.be/eIxNNB5QjDU

【第2弾】自律を促す「手挙げの文化」と異動の仕組み

社員の89%が参画する「手挙げ制」の会議や、職種を越えたローテーション制度など、社員の主体性を引き出す仕組みを紹介。AI時代に求められるキャリア自律のあり方について議論します。

ご視聴はこちら：https://youtu.be/PQyk2LSyk2s

【第3弾】人的資本投資のリターンをIRR12.7%と示す背景

投資家との対話をきっかけに生まれた、人的資本投資の数値化。既存事業の担い手を「将来の新規事業への投資」と捉える独自のロジックや、社内合意形成のプロセスを解説します。

ご視聴はこちら：https://youtu.be/5Eshki2dG8s

プロフィール

株式会社丸井グループ 人事部長 原田信也氏

1999年株式会社丸井（現丸井グループ）入社。店舗販売、売場責任者を経験後、本社にてアパレルのプライベートブランドのエリアマネージャー、バイヤーを担当。その後、お客様との共同開発商品企画、事業戦略担当、事業責任者を務める。2021年より人事部で人材開発課長、2024年より現職。「人の成長＝企業の成長」という経営理念の下、社員の「好き」を応援し、「フロー」を体験できる人と組織づくりに取り組む。

インタビュアー / 代表理事 有山徹よりコメント

人的資本経営は「開示」だけでなく、「組織にどう実装するか」が問われる段階に入っています。

丸井グループの取り組みは、企業文化改革と人的資本経営を結びつけた先進的な事例です。

本動画シリーズが、人的資本経営を推進する企業にとって、具体的な実践のヒントとなることを期待しています。

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

Linkdln：https://www.linkedin.com/company/72986319/admin/

note:https://note.com/protean