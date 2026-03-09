北欧ブランド「moz Sweden」、Amazon内にライフスタイル提案型の特設キュレーションページを公開。多様化するニーズに合わせ、厳選アイテムをカテゴリー別に展開。
昨今のEC利用者の増加に伴い、「膨大な商品群の中から、自分にぴったりのアイテムを効率的に見つけたい」というユーザーの声に応え、シーン別のカテゴリー編成を採用。公式EC(https://www.mozsweden-store.jp/)とは異なるAmazon独自のラインナップをピックアップし、より直感的でシームレスな購買体験を提供します。
【Amazon内キュレーションページURL】
https://www.amazon.co.jp/shop/mozsweden_japan_official(https://www.amazon.co.jp/shop/mozsweden_japan_official)
moz Sweden（モズ スウェーデン）特設キュレーションページ
【主なカテゴリー展開】
新生活先行セール特集： 春からの新生活に欠かせないスターターセット
キッチングッズ： 北欧の彩りを添える調理器具・食器シリーズ
雨具・バッグ： 機能性とデザインを両立した、これからの季節に最適な実用アイテム
【公開記念：SNS連動キャンペーンの実施】
新ページの公開を記念し、公式Instagram（@mozsweden_japan_official）(https://www.instagram.com/mozsweden_japan_official)にて、ユーザー参加型のフィードバックキャンペーンを実施いたします。抽選で10名様にAmazonギフト券を贈呈し、寄せられたユーザーの声を今後のカテゴリー拡充に反映させてまいります。
キャンペーン応募・詳細はこちら(https://www.instagram.com/p/DVbThXuCGst/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)
【moz Sweden について】
"Vardagens gladje" - praise of everyday
mozは、スウェーデンの暮らしに根ざしたライフスタイルブランドです。お洒落な衣類から雑貨まで、北欧のゆったりとした暮らし方に合わせてデザインした、さまざまな商品を展開しています。 どうぞスウェーデンのライフスタイルをお楽しみください。（公式WEBサイト(https://mozsweden.com/jp/home/)）
【moz Sweden Japan 公式SNSアカウント一覧】
Instagram: https://bit.ly/4diZsyI
Facebook: https://bit.ly/4dBX4CV
LINE: https://bit.ly/3DkLe3P
Tiktok: https://bit.ly/3LuP26e
【お問い合わせ先】
moz Sweden 広報・マーケティング事務局（RAY Partners株式会社）
Email: promotion(at)mozsweden.com
