『劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～』SVOD配信プラットフォームの追加が決定！

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ(本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介)と株式会社STPR(本社：東京都渋谷区、代表：柏原真人)は、「劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～」について、2026年3月20日（金）より新たにSVOD配信プラットフォームが追加されることが決定いたしましたので、お知らせいたします。

「劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～」のSVOD配信プラットフォームの追加が決定！

『劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～』は、2024年7月19日（金）に国内公開され、大ヒットを記録しました。リスナー（ファンの呼称）の皆様をはじめ、幅広い世代の観客から公開以来、支持を集めています。

このたび、2026年3月20日（金）より、新たなSVOD配信プラットフォームで本作の配信が追加されることが決定しました。すでにご覧になった方も、まだご覧になっていない方も、ぜひこの機会に配信でお楽しみください。

■SVOD配信情報

●配信サービス・配信開始日：

配信中

・Amazon Prime Video

2026年3月20日(金)配信開始

DMM TV／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／dアニメストア ニコニコ支店／FOD／Hulu／U-NEXT／アニメ放題

※Amazon、Prime Video及びこれらに関するすべての商標は、Amazon.com. Inc.又はその関連会社の商標です。見放題配信の視聴にはAmazonプライム会員の登録が必要です。

※配信予定は予告なく変更になる場合がございます。

『劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～』作品概要

■公開日

2024年7月19日(金)

■イントロダクション

2016年に結成され、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ「すとぷり」。

YouTube動画総再生数95億回再生、すとぷり公式YouTubeチャンネル登録者数353万人超、TikTokフォロワー数84.8万人、各メンバー含むSNSの総フォロワー数4843.8万人にのぼる。(2025年3月現在)

2022年には5大ドームツアー制覇！

2023年には全11会場44公演の全国アリーナツアーを開催し、上半期音楽ライブ動員数日本1位に！

2023年第74回NHK紅白歌合戦にも初出場を果たした。

そして2024年。

勢いの止まらない"すとぷり"の新たな舞台としてアニメ映画化が決定！

主演は、すとぷり(莉犬/るぅと/ころん/さとみ/ジェル/ななもり。)。

アニメーション制作はライデンフィルムが担当！

まだ誰も知らない。

これは、すとぷりのはじまりの物語───

■STAFF

製作総指揮：ななもり。

監督：松浦直紀

原作：柏原真人

企画プロデュース：ななもり。

構成・脚本：涼村千夏

キャラクターデザイン：中村ユミ

色彩設計：小野寺笑子

美術監督：米田隆裕

3DCG制作：サンジゲン

撮影監督：土本優貴

撮影：ライデンフィルム

音響監督：田中 亮

音響効果：徳永義明 冨田奈津実

音楽：STPR Records

アニメーション制作：ライデンフィルム

製作：劇場版すとぷり製作委員会

配給：ブシロードムーブ

監修：STPR Studio

■CAST

主演：すとぷり(莉犬/るぅと/ころん/さとみ/ジェル/ななもり。)

種崎敦美

三森すずこ

岡本信彦

遠野ひかる

飛田展男

二又一成

戸松遥

山根雅史

日野まり

他



■公式サイト

https://stpr-movie.com/(https://stpr-movie.com/)

■公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/stpr_movie(https://twitter.com/stpr_movie)

「すとぷり」について

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

2016年に、リーダーの"ななもり。"を中心に歌ってみたやゲーム実況など様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、『Strawberry Prince / すとぷり』を結成、活動をスタート！

公式YouTubeチャンネルの動画再生数は累計104億回再生、登録者数438万人超、各メンバー含むSNSの総フォロワー数50,440万人にのぼる。(2026年3月現在)

2023年1月から全国11か所・全44公演で開催したアリーナツアーでは約35万人を動員。同年末には、第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年には、TBS系列にて地上波冠番組を担当するなど、メディアでも活躍。同年6月発売の1stシングル『はじまりの物語』は、オリコン（6/17付合算）と Billboard JAPAN（6/12付Top Singles Sales）のランキングで1位を獲得。同年7月に全国公開された、グループ初のアニメ映画『劇場版すとぷり はじまりの物語 ～Strawberry School Festival!!!～』は国内外で大きな話題を呼び、2025年6月には海外での上映もスタート。2025年1月発売のベストアルバム『Strawberry Prince Forever』は、オリコン（1/14付週間・1/20付合算）と Billboard JAPAN（1/12付Top Albums Sales）のランキングで1位を獲得し三冠達成。同月に開催された『すとろべりーめもりー Vol.Forever!! 「すとぷり Best Album Release Party 2025」』では、2日間で約5万人を動員した。

リスナーさんに“楽しい"を届けるため、活動の幅を広げ続けている。

■オフィシャルリンク

公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@stprinfo

公式Instagram：https://www.instagram.com/strawberryprince.info/

公式LINE：https://page.line.me/600lwgdb

