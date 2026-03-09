STPRのアニメ映画『劇場版すとぷり』『劇場版遠井さん』2作品がSVODで配信決定！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」主演の映画『劇場版すとぷり はじまりの物語 ～Strawberry School Festival!!!～』と、「すとぷり」メンバー「ジェル」が製作総指揮を務めた映画『劇場版遠井さんは青春したい！「バカとスマホとロマンスと」』の2作品について、SVOD(見放題配信)での配信が決定したことをお知らせいたします。

2024年7月に公開された『劇場版すとぷり はじまりの物語 ～Strawberry School Festival!!!～』、そして2025年7月に公開された『劇場版遠井さんは青春したい！「バカとスマホとロマンスと」』。

「すとぷり」に関連する2つのアニメ映画が、この度SVOD配信でもお楽しみいただけるようになります。

『劇場版すとぷり』は2024年12月よりAmazon Prime Videoで配信されていますが、この度新たに配信プラットフォームでの配信が追加されます。一方、『劇場版遠井さん』はSVOD初登場となります。

両作品ともに2026年3月20日(金)より、各配信プラットフォームにて配信予定です。

■SVOD配信情報

●『劇場版すとぷり はじまりの物語 ～Strawberry School Festival!!!～』

配信中

・Amazon Prime Video

2026年3月20日(金)～配信開始

DMM TV／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／dアニメストア ニコニコ支店／FOD／Hulu／U-NEXT／アニメ放題

●『劇場版遠井さんは青春したい！「バカとスマホとロマンスと」』

2026年3月20日(金)～配信開始

DMM TV／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／dアニメストア ニコニコ支店／FOD／Hulu／U-NEXT／アニメ放題

※Amazon、Prime Video及びこれらに関するすべての商標は、Amazon.com. Inc.又はその関連会社の商標です。見放題配信の視聴にはAmazonプライム会員の登録が必要です。

※配信予定は予告なく変更になる場合がございます。

■配信作品情報

-タイトル

劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～

-STAFF

製作総指揮：ななもり。

監督：松浦直紀

原作：柏原真人

企画プロデュース：ななもり。

構成・脚本：涼村千夏

キャラクターデザイン：中村ユミ

色彩設計：小野寺笑子

美術監督：米田隆裕

3DCG制作：サンジゲン

撮影監督：土本優貴

撮影：ライデンフィルム

音響監督：田中 亮

音響効果：徳永義明 冨田奈津実

音楽：STPR Records

アニメーション制作：ライデンフィルム

製作：劇場版すとぷり製作委員会

配給：ブシロードムーブ

監修：STPR Studio

-CAST

主演：

すとぷり(莉犬/るぅと/ころん/さとみ/ジェル/ななもり。)

種崎敦美

三森すずこ

岡本信彦

遠野ひかる

飛田展男

二又一成

戸松遥

山根雅史

日野まり

他

-イントロダクション

2016年に結成され、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ「すとぷり」。

YouTube動画再生数86億回再生、YouTubeチャンネル登録者数325万人超 (2024年8月30日時点) 。

2022年には5大ドームツアー制覇！

2023年には全11会場44公演の全国アリーナツアーを開催し、上半期音楽ライブ動員数日本1位に！

2023年第74回NHK紅白歌合戦にも初出場を果たした。

そして2024年。

勢いの止まらない"すとぷり"の新たな舞台としてアニメ映画化が決定！

主演は、すとぷり(莉犬/るぅと/ころん/さとみ/ジェル/ななもり。)。

アニメーション制作はライデンフィルムが担当！

まだ誰も知らない。

これは、すとぷりのはじまりの物語───

-上映情報

2024年7月19日(金)公開

公式サイト：https://stpr-movie.com/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/stpr_movie

-タイトル

遠井さんは青春したい！『バカとスマホとロマンスと』

-スタッフ

原作・製作総指揮：ジェル(すとぷり)

監督：まんきゅう(『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』『PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX』)

脚本：加藤陽一(『キミとアイドルプリキュア♪』『魔神創造伝ワタル』)／ジェル(すとぷり)

キャラクターデザイン：小林明美(『チーズスイートホーム』『恋は世界征服のあとで』)

音響監督：山田陽(『すずめの戸締まり』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』)

音楽：STPR MUSIC／AniTone

劇伴音楽：水谷広実（『のんのんびより』『日々は過ぎれど飯うまし』）／AniTone

アニメーション制作：Seven Arcs

宣伝プロデューサー：柳瀬一樹(『邪神ちゃんドロップキック』)

企画・プロデュース：ななもり。(STPR Studio)

製作幹事：STPR／電通

配給：松竹

-キャスト

ジェル：ジェル

遠井あかね：ジェル

望月もも：豊崎愛生

山田サタン：内田雄馬

姫野ゆり：佐倉綾音

尾宅英樹：寺島惇太

白川はるか：石見舞菜香

源健一：子安武人

沼丘きりや：岡本信彦

-音楽

オープニング主題歌：めっちゃ遠い！feat.ジェル＆遠井さん

作詞：こやまたくや（ヤバイTシャツ屋さん）

作曲：こやまたくや（ヤバイTシャツ屋さん）

編曲：Fi'Ne

ギター：バショー

歌唱：ジェル＆遠井さん

エンディング主題歌：未来のキミから大丈夫！

作詞：前山田健一

作曲：前山田健一

歌唱：すとぷり

-イントロダクション

普通の青春を送るはずだった、女子高生・遠井さん。

だけど、入学初日から運命が大きく動き出す--！

ひとクセもふたクセもあるハチャメチャ男子・ジェルに気に入られ、

謎の「青春ロマンス部」に強制入部！？

部の活動内容は、「青春っぽいこと」「ロマンっぽいこと」を探すだけ。

……のはずが、なぜか爆笑展開の連続に遠井さんのツッコミが止まらない！

そしてまさかの動画配信まで始まってしまい--！？

笑ってばかりと思いきや、とある事件が起こる？！？

スマホ片手にカオスで予測不能な学園生活が、今始まる

動画クリエイター・ジェルが贈る、笑って泣ける学園コメディ、ついにアニメ映画化

-上映情報

2025年7月18日(金)公開

公式サイト：https://movie.toi-san.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/jel_toi_san

■オリジナルアニメ動画『遠井さん』とは

現在YouTube、TikTok等SNSでの動画総累計再生数100億再生を突破し、これまでに投稿された公式動画は1,000本以上！「すとぷり」の最強エンターテイナー“ジェル”がお届けするオリジナルアニメ動画シリーズです。2019年4月10日にX(旧Twitter)に投稿されたわずか45秒の1本の動画『遠井さん』は瞬く間に話題となり、現在も新作動画が投稿されるたびに注目を集めています。個性豊かなキャラクターたちのボイスは、すべてジェル本人が担当！アフレコのみならず、企画、脚本、音声や動画の収録から編集、さらにキャラクターデザインまで！すべてジェル自身が携わっており、まさにジェル100％の最強エンターテイメント作品です！

■すとぷり Profile

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

2016年に、リーダーの"ななもり。"を中心に歌ってみたやゲーム実況など様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、『Strawberry Prince / すとぷり』を結成、活動をスタート！

公式YouTubeチャンネルの動画再生数は累計104億回再生、登録者数438万人超、各メンバー含むSNSの総フォロワー数50,440万人にのぼる。(2026年3月現在)

2023年1月から全国11か所・全44公演で開催したアリーナツアーでは約35万人を動員。同年末には、第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年には、TBS系列にて地上波冠番組を担当するなど、メディアでも活躍。同年6月発売の1stシングル『はじまりの物語』は、オリコン（6/17付合算）と Billboard JAPAN（6/12付Top Singles Sales）のランキングで1位を獲得。同年7月に全国公開された、グループ初のアニメ映画『劇場版すとぷり はじまりの物語 ～Strawberry School Festival!!!～』は国内外で大きな話題を呼び、2025年6月には海外での上映もスタート。2025年1月発売のベストアルバム『Strawberry Prince Forever』は、オリコン（1/14付週間・1/20付合算）と Billboard JAPAN（1/12付Top Albums Sales）のランキングで1位を獲得し三冠達成。同月に開催された『すとろべりーめもりー Vol.Forever!! 「すとぷり Best Album Release Party 2025」』では、2日間で約5万人を動員した。

リスナーさんに“楽しい"を届けるため、活動の幅を広げ続けている。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@stprinfo

公式Instagram：https://www.instagram.com/strawberryprince.info/

公式LINE：https://page.line.me/600lwgdb

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/