2026年3月13日（金）13:00開催　第21回メディアレーダーWEEK 2026 春　シニアインサイトから読み解く購買行動のリアル　無料オンラインセミナー

Omelette株式会社

Omelette株式会社（東京都港区、代表取締役 羽野仁彦）は、運営するWEBサイト「シニアマーケティングDX」にて、第21回メディアレーダーWEEK 2026 春 シニアインサイトから読み解く購買行動のリアル～健康・学び・コミュニティを軸にした効果的アプローチとは～無料オンラインセミナーの開催を発表いたします。

セミナー情報

開催日時 2026年3月13日（金）13:00～14:30

受講料 無料

視聴方法 Zoomにてオンライン配信。

メディアレーダーのフォームからお願いします。

https://media-radar.jp/seminar3118.html?inb=1003743

主催 Omelette株式会社

「シニアマーケティングDX」について

シニアマーケティングDXは月間PV4,100万PV以上、MAU95万人のらくらくコミュニティを主軸としたシニア層向けのデジタルマーケティングのOmelette株式会社が運営するソリューションサービスです。（らくらくコミュニティ運営事務局：Omelette株式会社）

https://senior-marketing.digital/