飲泉堂「デコポンスムージー」新登場！
株式会社ユーネット
大分・別府の「ひょうたん温泉」内にあるジューススタンド飲泉堂に、
この季節だけの新メニュー「デコポンスムージー」が登場！
デコポンは、濃厚な甘さと爽やかな酸味が特徴の柑橘。
そのままでも美味しいデコポンを、贅沢にスムージーに仕上げました。
口に含んだ瞬間、広がるフレッシュな香り。
まろやかな甘さと、後味のすっきりした酸味が、温泉あがりの体に心地よく染み渡ります。
ひょうたん温泉は、源泉十割（加水なしの天然温泉）。
たっぷり温泉を楽しんだあとに味わう一杯は、まさに至福の時間です。
温泉で温まり、デコポンでリフレッシュ。
別府ならではの“湯上がり体験”をぜひお楽しみください。
商品概要
商品名：デコポンスムージー
販売場所：ひょうたん温泉 中庭「飲泉堂」
施設の強み
・大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）
・温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）
施設名：ひょうたん温泉
・所在地：大分県別府市鉄輪159-2
・ 営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）
・特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com
・電話番号：0977-66-0527
・担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）