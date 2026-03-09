飲泉堂「デコポンスムージー」新登場！

株式会社ユーネット

大分・別府の「ひょうたん温泉」内にあるジューススタンド飲泉堂に、

この季節だけの新メニュー「デコポンスムージー」が登場！

デコポンは、濃厚な甘さと爽やかな酸味が特徴の柑橘。

そのままでも美味しいデコポンを、贅沢にスムージーに仕上げました。

口に含んだ瞬間、広がるフレッシュな香り。

まろやかな甘さと、後味のすっきりした酸味が、温泉あがりの体に心地よく染み渡ります。

ひょうたん温泉は、源泉十割（加水なしの天然温泉）。

たっぷり温泉を楽しんだあとに味わう一杯は、まさに至福の時間です。

温泉で温まり、デコポンでリフレッシュ。

別府ならではの“湯上がり体験”をぜひお楽しみください。

商品概要

商品名：デコポンスムージー

販売場所：ひょうたん温泉 中庭「飲泉堂」

施設の強み

・大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）

・温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）

施設名：ひょうたん温泉

・所在地：大分県別府市鉄輪159-2

・ 営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）

・特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com

・電話番号：0977-66-0527

・担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）