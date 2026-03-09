ESR｜マグネット吸着の即戦力マウスがAmazon.jpで公式デビュー！

Waymeet (Hong Kong) Co., Ltd

スマートフォンアクセサリーメーカーのESR(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D7385308-8054-4284-B923-756FF076E233)（本社：香港、CEO：ティム・ウー）は、マグネット吸着によって「気軽に持ち運べる」という新しい発想の利便性を実現した「ESR MagMouse(TM) ワイヤレスマウス(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3D7PBPW?th=1)」を、Amazon.co.jpにて販売開始しました。

2025年にAmazon.com（US）で先行デビューを果たしたESR MagMouse(TM)ワイヤレスマウスが、ついに日本のAmazon.jpでも販売開始しました。

貼り付けるだけでスマートに脱着できる「ESR MagMouse(TM) ワイヤレスマウス(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3D7PBPW?th=1)」は、瞬時のセットアップと快適な操作性を追求した次世代のモバイルマウスです。

通勤の移動中も、キャンパスやオフィスを行き来する日常でも、ノートパソコンと共に動く現代のライフスタイルに自然に溶け込みます。

貼り付けて、そのまま移動できる利便性

瞬時に使い始められるセットアップと快適な操作性を追求するノートパソコンユーザーをモデルに設計されています。

教室や図書館、校舎内の移動、会議室への移動、在宅ワーク中のワークステーションからリビングへの移動、さらには外出先でのちょっとした場所移動まで-。

マウスを近づけて「ピタッ！」と吸着させるだけで、もう次の作業へスムーズに移る準備が整います。

両手がふさがりがちな移動のストレスを解消し、ノートパソコンとマウスを“ひとつのセット”として持ち運べることで、場所を問わず快適にデバイスを扱えます。

ノートパソコンやさまざまな表面に磁力で簡単に装着できる吸着マグネットベースは、約600g相当の強力な磁力とデュアル磁気ロックピンを備え、移動中でもマウスをしっかり固定します。

「ESR MagMouse(TM) ワイヤレスマウス(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3D7PBPW?th=1)」は、ただ“取り付ける”だけのデバイスではありません。

思い立った瞬間に作業を始められる、その即戦力こそが魅力のテックアイテムです。

場所を選ばずに充電できるコード一体型デザイン

収納充電ケーブルで、直接どこでも素早く充電が可能。ケーブルを探したり、電池を交換する手間がゼロに。

「ESR MagMouse(TM)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3D7PBPW?th=1)」は、革新的な携帯性と洗練されたデザインを両立した、次世代のワイヤレスマウスです。マウス裏側にしっかり収納できる一体型充電ケーブルを備え、すぐ取り出しノートパソコンへ接続するだけで手間なく充電が完了します。

高速充電対応の高性能500mAhバッテリーにより、わずか1分の充電で最大4時間使用可能です。

わずか45分でフル充電を行え、最大160時間という優れた連続使用時間を誇ります。

指先で完結する直観的なコントロールを体感

4方向対応しているスクロールホイール搭載。スプレッドシート等のドキュメントも指一本でコントロール可能に。

4方向スクロールホイール対応で、縦スクロールはもちろん、サイドチルトを使えばスプレッドシートやタイムライン、横長の画像も思いのままにスムーズ移動できます。

ウェブ閲覧も創作作業も、すべて指先ひとつで思い通りに操れる、正確かつ直感的なコントロールを体感してください。

デバイス間のマウス切り替えも、スマートに

超高速2.4GHz USB接続またはBluetooth 5.0で、ほとんどのノートPCやデスクトップにシームレスにシームレスに接続できます。

クロスプラットフォームでの生産性を追求して設計された「ESR MagMouse(TM)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3D7PBPW?th=1)」は、Windows 11/10/8/7/XP、Mac OS、Android、Linuxなど、幅広い環境で快適に動作します。

たった1つのマウスで、創造と効率の可能性を無限にする確かな実用性とパフォーマンスを発揮します。

製品仕様

■製品購入情報

製品名：ESR MagMouse(TM) ワイヤレスマウス(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3D7PBPW?th=1)

製品購入先：Amazon（ホワイト(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3D7PBPW?th=1)/ブラック(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3D93KH9?th=1)）

販売価格：\3,899（ブラック）／\4,099（ホワイト）

あなたのテックライフをより豊かにするESRアクセサリー(https://www.amazon.co.jp/esr)を、ぜひお試しください。

詳細は、ESR公式ウェブサイト(https://esrtech.jp/ja/)またはAmazonストア(https://www.amazon.co.jp/esr)でご確認ください。

■ESRについて-16年の信頼と実績

ESR(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D7385308-8054-4284-B923-756FF076E233)は2009年に設立され、世界中で1億3000万人以上のユーザーに支持されるグローバルなテックブランドです。 「Tech Made Easier（テクノロジーをもっと使いやすく）」を理念に、日常生活に自然と溶け込み、毎日のテクノロジー体験をより快適で効率的にするスマートデバイス向けの製品を生み出し続け、ハイテクをより使いやすくすることを使命としています。

・ 公式オンラインストア：https://esrtech.jp/ja/

・ Amazon店舗：https://www.amazon.co.jp/esr

・ 公式X（旧Twitter） ：https://x.com/ESRgearJp

・ 公式Instagram：https://www.instagram.com/esrgear.jp/

・ 公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@esrgear.jp

レビューサンプル、メディア関連のお問い合わせはnoriaki.yoshie@esrtech.comまでご連絡ください。