株式会社カルディオインテリジェンス　新経営体制へ移行のお知らせ

株式会社カルディオインテリジェンス

株式会社カルディオインテリジェンス（本社：東京都港区、以下「当社」）は、経営体制を強化し、代表取締役と取締役CEOによる二頭体制へ移行することをお知らせいたします。

創業者であり代表取締役を務める田村雄一に加え、ライフサイエンス業界で25年の経験を有し、複数のグローバルM&Aを主導してきた佐々木栄和（ささき しげまさ）が、新たに取締役CEOに就任いたします。

本体制により、「医学的ビジョン」と「グローバル事業実装力」を両輪で強化し、AI医療機器（SaMD）の国内外展開を加速してまいります。

■二頭体制への移行背景

当社は「循環器疾患の未診断・未治療をゼロへ」というミッションのもと、医師主導でAI医療機器（プログラム医療機器：SaMD）の研究開発および社会実装を推進してきました。AI心電図解析や音声バイオマーカーなど、医学的エビデンスに基づいた革新的技術を開発し、臨床現場への導入を着実に進めています。

創業以来、当社は医療現場の課題に真正面から向き合い、エビデンス創出、臨床検証、規制対応を重ねながら、AI医療機器の実用化に取り組んできました。現在、複数プロダクトが本格的な承認取得・事業拡大フェーズへと移行し、国内外での展開を見据えた急成長局面に入っています。

今後、医療AI市場の拡大、規制環境の高度化、グローバル競争の加速を背景に、経営に求められる意思決定のスピードと戦略的複雑性は一段と高まります。医療機器としての科学的妥当性を堅持しながら、資本戦略、事業提携、組織拡張、海外展開を同時並行で推進する体制が不可欠となっています。

こうした環境変化を踏まえ、当社では、

- 医師としてAI医療機器開発・社会実装のビジョンを構築し、エビデンス創出を牽引してきた田村が、医学的戦略とプロダクトビジョンをさらに深化させること- 2023年より３年弱当社の経営支援を行い、ライフサイエンス領域でのM&A、グローバル事業構築、組織拡張の実績を有する佐々木が、急成長フェーズにおける事業統括を担うこと

を両輪とする経営体制が最適であると判断しました。

創業者である田村の医学的ビジョンと、佐々木の事業実装力を掛け合わせることで、当社は持続的かつ非連続な成長を実現し、日本発のAI医療機器企業としてグローバル市場での競争力を一層強化してまいります。

■取締役CEO 佐々木 栄和 プロフィール・コメント

＜プロフィール＞

25年以上にわたり、バイオ製薬、診断薬、医療機器、ライフサイエンス業界に従事。

スタートアップ経営、グローバル事業構築、M&A実行、組織統合を専門とするシリアルアントレプレナー。

2018年 当社創業前にスタートアップアクセラレーションプログラムにおいて代表の田村らのチームを支援

2023年より当社Vice Presidentとして国内外事業開発を支援

2026年2月 取締役CEOに就任

創業者であり代表取締役の田村が牽引する医学的ビジョンと、私の事業実装力を掛け合わせることで、再現性・スケーラビリティ・収益性を兼ね備えた事業モデルを確立し、お客様に選ばれ続けるAI医療機器企業を実現してまいります。AI医療機器が医療のスタンダードとなる未来を見据え、医療現場・医療機器産業・アカデミアとの共創をさらに深化させながら、パートナーの皆さまとともに、世界中の患者さんに価値あるソリューションを届けてまいります。

■代表取締役 田村雄一 プロフィール・コメント

＜プロフィール＞

医師・医学博士。循環器専門医。

循環器領域における臨床・研究・AI開発を主導。

株式会社カルディオインテリジェンス創業者。

当社のAI医療機器の技術は、臨床的妥当性と科学的根拠に支えられています。プログラム医療機器（SaMD：Software as a Medical Device）である『長時間心電図解析ソフトウェア SmartRobin AI シリーズ※1』をはじめとする当社のAI医療機器が多くの医療現場に受け入れられている中で、今後はその技術を、より広い市場へ、より速く、より確実に届ける段階に入ります。佐々木のCEO就任により、私は研究開発・医学戦略・プロダクトビジョン構築に集中し、医療現場におけるAI医療機器の価値を最大化します。新体制のもと、AI医療の社会実装を一段と推進してまいります。

※1 医療機器認証番号：302AHBZX00026Z00、販売名：長時間心電図ソフトウェア SmartRobin AIシリーズ、一般的名称：ホルタ解析装置用プログラム（36827012）

株式会社カルディオインテリジェンスについて

当社は、医療分野におけるAI技術を活用した製品開発に特化した企業です。主に心血管疾患の診断・治療支援を目的とした革新的なAI医療機器の開発を行っております。医療現場のニーズに即した実用的な製品を提供することで、心血管疾患の早期発見や治療をはじめとした医療の質の向上を目指しています。

- 会社名：株式会社カルディオインテリジェンス- 所在地：東京都港区東麻布1-25-5 VORT麻布イースト 2階- 代表者：代表取締役 田村 雄一- 設立：2019年10月- HP：https://www.cardio-i.com/

