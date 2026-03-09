ゴルファーの95.9％が調子のムラを実感！ナイスショットが続かない理由を調査

株式会社クリアパーソナルゴルフレッスン「チキンゴルフ」を展開する株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：勝沼 潤）は、運営メディア「ゴルフの学び舎」にて、ゴルフ経験者319人を対象に、ナイスショットが続かない理由や調子のムラに関するアンケート調査を実施しました。

ゴルフを楽しむ中で、「ナイスショットは出るのに続かない」「昨日は良かったのに今日はうまくいかない」といった、調子のムラに悩んだ経験を持つゴルファーは多いのではないでしょうか。

練習を重ねているにもかかわらずスコアが安定せず、「自分には才能がないのでは」と感じてしまう場面もあるでしょう。

ナイスショットが続かず、調子のムラに悩んだ経験がある方や、一人での練習に不安を感じている方は、ぜひ今回の調査結果をご覧ください。

ゴルファーの95.9％が「日による調子のムラ」を実感

日によってスコアやショットの精度にムラがあるかを調査した結果、「頻繁に感じる」：50.5％と「時々感じる」：45.4％を合わせ、95.9％のゴルファーが「調子のムラ」を実感していることが分かりました。

さらに平均スコア別に見ても、「調子のムラを感じる」と回答した割合はスコア帯を問わず高く、初心者から中・上級者まで共通する課題であることがうかがえます。

また、平均スコアが高い層ほど「頻繁にムラを感じる」割合が高い傾向にあり、ゴルフに取り組む頻度や経験が増えることで、わずかなスイングのズレや再現性の低さを「調子のムラ」として自覚しやすくなるといえます。

調子の波を抑え、安定したプレーを維持することは、多くのゴルファーが直面している共通の悩みといえるでしょう。

ナイスショットが出ても、「なぜ当たったのか」を明確に説明できる人はわずか1.6％

ナイスショットが出た際に「なぜうまく当たったのか」を明確に説明できると回答した人は、わずか1.6％にとどまりました。

一方で、「なんとなく説明できる」「説明できない」と回答した人が大半を占めており、多くのゴルファーがナイスショットを振り返ることなく、感覚的な手応えのまま終わらせている傾向が明らかになっています。

そのため、ナイスショットが出たとしても要因を言語化・整理できず、同じ動きを意図的に再現することが難しくなっている可能性が考えられます。

このように、ナイスショットが出ても再現できない状態が続くことで、ショットの安定性を欠きやすい状態になっているといえるでしょう。

スイング時に意識するポイントが毎回定まっていない人は66.1％

スイング時に意識しているポイントとして、「毎回、決まったポイントを意識している（ルーティンがある）」が33.9%と最も多い回答となりました。

一方で、「調子によって意識を変える」「感覚に頼る」「特に意識していない」と回答した人を合計すると66.1％にのぼり、スイング時の意識を固定できていないゴルファーが多数を占めています。

平均スコア別に比較すると、スコアが良いゴルファーほど、スイング時に意識するポイントが明確に固定されている傾向がうかがえます。

一方で、スコアが伸び悩んでいる層ほど感覚頼りや調子次第のスイングが多く、毎回同じ基準で振れていないことが再現性の低さにつながっていると考えられます。

ミスショット後、「明確な原因までは特定できていない」人が最多

ミスショットをした直後の行動について、「なんとなく振り返るが、原因は曖昧なことが多い」と回答した人が64.9％と最も多い結果となりました。

一方で、「必ず振り返り、原因を特定している」と回答した人は9.1％にとどまっており、多くのゴルファーがミスの原因を明確に把握しないまま、次のショットに臨んでいる実態が浮き彫りになっています。

ミスショットの原因を確認しないままプレーを続けることで、同じミスを繰り返しやすくなり、プレーの安定につながりにくくなっていると考えられます。

ショットごとに、毎回バラついていると感じる部分はアドレスが最多

ショットごとにバラついていると感じる部分については、「アドレス」と回答した人が40.4％と最も多い結果となりました。

次いで、「スイングテンポ・リズム（31.7％）」「バックスイング（31.3％）」が続いており、スイング中の動作だけでなく、構えの段階から安定していないと感じているゴルファーが多いことがうかがえます。

アドレスは、スイング全体の再現性を左右する要素の一つであり、毎回の構えがわずかに変わるだけでも、その後のスイング軌道やインパクトに影響を及ぼしやすいポイントです。

この結果から、ナイスショットが続かない背景にはスイング動作以前に「毎回同じ準備ができていない」ことが影響している可能性がうかがえます。

自分のスイングを動画や指導で客観的に確認していないゴルファーは38.9％

自分のスイングを客観的に確認する習慣があるかについて調査したところ、「客観的な確認はほとんどしていない」と回答した人が38.9％と最も多い結果となりました。

一方で、「スマホ等で動画撮影し、定期的にチェックしている」：22.9％や「プロやインストラクターから定期的に指導を受けている」：7.8％など、明確な指標を用いてスイングを確認している人は一部にとどまっていることが分かります。

スイングを感覚的に判断しているゴルファーが多く、ミスや成功の要因を把握しきれないことで、修正や再現が難しくなっている可能性が示唆されます。

スイングの安定には自分の動きを客観的に確認しながら修正していくことが必要である一方で、そうした確認や振り返りを行っていないゴルファーが多い実態が浮き彫りとなりました。

ナイスショットが続かない最大の原因は「スイングが安定していない」：61.8％

ナイスショットが続かない原因については、「スイングが安定していない」と回答した人が61.8％と最も多い結果となりました。

次いで、「毎回スイングの感覚が違う」：40.8％、「理論や仕組みがよく分かっていない」：33.5%といった回答が多く、

多くのゴルファーが毎回同じスイングを行えていないことに課題を感じていることが分かります。

これまでの調査から、スイング時の意識が毎回変わり、ミスの原因を十分に振り返らず、自身のスイングを客観的に確認していないゴルファーが多く、スイングの基準が定まらないままプレーしている実態がうかがえます。

つまり、ナイスショットが出たとしても同じ動きを再現することが難しく、良いショットとミスを繰り返し、プレーの安定につながっていないと考えられます。

スイングの再現性向上のために最も多かった回答は「基礎の見直し」

スイングの再現性を高める方法として最も多かった回答は、「スイングの基本動作など基礎を見直す」で、55.2％という結果になりました。

平均スコア別に見ると、スコアが良い層ではさらなる精度向上を目的とした質の高い見直しが意識されているのに対し、スコアが伸び悩んでいる層では、まずは安定した基準を作り直したいという意識が強い傾向が見られました。

このことから、同じ基礎の見直しであっても、ゴルファーのレベルによって求めている内容には違いがあることがうかがえます。

ナイスショットを安定して再現するためには、一時的な調整や感覚的な工夫ではなく、アドレスや基本動作、考え方といったスイングの土台を見直し、再現性のある形を身につけることが大切といえるでしょう。

ナイスショットが続かない原因は才能ではなく、再現性のあるスイングができていない点にある

今回の調査を通して、ナイスショットが続かない背景には、才能やセンスの問題ではなく、毎回同じスイングを再現できていない実態があることが明らかになりました。

調査では、多くのゴルファーが以下のような傾向を抱えており、ナイスショットが出たとしても同じ動きを再現できず、プレーの安定につながっていない状況が浮き彫りになっています。

・スイング時の意識が毎回変わっている

・ミスや成功の原因を十分に振り返れていない

・自分のスイングを客観的に確認できていない

自己流や感覚に頼った練習では、自分では気づきにくい癖やズレを修正することが難しく、安定したプレーにつながりにくい状況に陥りやすいです。

再現性のあるスイングを身につけるためには、スイングの基礎や動きを第三者の視点で確認し、自分に合った改善ポイントを見直すことも有効です。

ナイスショットを一時的な成功で終わらせず、安定して再現できるスイングを身につけるためにも、レッスンやスクールといった第三者の視点を取り入れることを検討してみてはいかがでしょうか。

