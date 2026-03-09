【福岡の建築施工管理の転職】dodaと連携し即戦力!建築施工管理の中途採用を本格強化｜セイコー・エステート＆ディベロップメント

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント【福岡で建築施工管理を積極採用・求人募集】福岡の新築アパート投資・老人ホーム投資支援の建築会社セイコー・エステート＆ディベロップメントが採用サイト公開｜動画100本で現場監督・設計士の中途採用を強化

福岡市に本社を構え、日本全国の不動産投資家と直接契約して新築アパート一棟投資や老人ホーム投資などをサポートする建築会社、株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント（所在地：福岡市中央区、代表取締役：高木政利）(https://seikoed.co.jp/)は、福岡で新築アパートや老人ホームの建築施工管理・現場監督・建築設計士の即戦力人材の確保を目的に、転職支援サービス「doda」との連携を開始しました。福岡の建築業界では建築施工管理や建築設計士の人材不足が続いており、即戦力となる施工管理経験者の採用を強化します。当社は、採用サイトを公開(https://recruit.seikoed.co.jp/)し、YouTube（100億企業に挑戦中）(https://www.youtube.com/@seiko%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%99%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88)およびTikTok（100億企業に挑戦中）(https://www.tiktok.com/@seikoeandd)の動画100本による福岡で働く建築施工管理・建築設計士のリアル発信に続き、今回のdoda連携により、福岡の中途採用体制をさらに強化します。

■福岡の建築市場拡大と建築施工管理の人材不足という現実

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=inTR5Nf0Vg8 ]

福岡市およびその周辺エリアでは、ここ数年にわたり建築需要が高水準で推移しています。当社が取り組む新築アパート一棟投資や老人ホーム投資も、この需要を生み出しています。

- 新築アパート一棟投資の増加- 老人ホーム建設案件の拡大- 土地活用プロジェクトの活発化- 都市部再開発の進行

これらを背景に、福岡の建築業界と当社は成長フェーズにあります。しかし同時に、「建築の施工管理者が足りない」という事が課題になっています。特に、現場を任せられる中堅層・即戦力人材の不足は重要なポイントです。

福岡で建築施工管理として転職を検討する人材にとっては、チャンスが広がっている一方で、企業側は“選ばれる会社”になる必要があります。

■採用戦略としてのdoda連携

当社はこれまで、『採用サイトの公開』、『建築施工管理のリアルを伝える動画100本プロジェクト』を実施してきました。福岡の建築施工管理で求人採用情報を考えている求職者に対して、できる限り透明性のある情報を提供することを重視してきました。今回のdodaとの連携は、採用戦略の次のフェーズです。

単なる求人掲載ではなく、『 キャリア志向の建築施工管理』・『年収アップを目指す中堅層』・『働き方改善を希望する即戦力人材』とのマッチング精度を高める取り組みです。

■doda連携で何が変わるのか

今回、当社の採用活動を支援するdodaは、建築・不動産分野において豊富な転職支援実績を持ちます。今回の連携により、求職者は以下のようなサポートを受けられます。

- キャリアカウンセリング- 非公開求人の紹介- 面接対策- 条件交渉サポート- 入社前後のフォロー

福岡の建築施工管理で求人採用情報を考えている求職者の多くは、現職に不安や課題を抱えています。

- 長時間労働- 現場の労働- 評価制度への不満- 将来への不安- 年収の停滞

当社では、dodaを通じて、そうした悩みに対して丁寧なキャリア設計を行いながらマッチングを進めていきます。

■施工管理の働き方を変えるDX導入

当社では施工管理の働き方改革として、DX導入を積極的に進めています。

具体的には、

- 遠隔カメラによる現場状況確認- クラウド型施工管理システム- オンライン打ち合わせ- デジタル設計見積管理

これらにより、移動時間や無駄な待機時間を削減し、業務効率化を図っています。

建築施工管理者としての専門性を高めながらも、「家族やプライベートの時間を確保できる働き方」を実現することを目指しています。

■福岡で建築施工管理として働く未来像

福岡は人口増加が続く都市であり、不動産投資市場も活発です。

建築需要が安定している環境で、施工管理として経験を積むことは、将来的なキャリア形成においても大きな価値があります。

当社では、

- 投資用新築アパート一棟建築- 投資用老人ホーム一棟建築- 投資用・相続対策用の土地活用の提案

など、専門性と将来性の高い案件を担当できます。

施工管理としてのスキルを磨きながら、

- 将来のキャリアステップ- 年収アップ- マネジメントポジションへの昇進

といったキャリアの可能性も広がります。

■“建築施工管理＝体力も精神力も消耗する仕事”を変えたい

建築施工管理は建築の品質を守る重要な役割です。しかし、精神的にも体力的にも「きつい」というイメージが先行しています。

当社は、採用サイトを通じた新しい働き方の情報発信と動画によるリアルな発信を行い、さらにdoda連携による精度の高いマッチングを通じて、建築施工管理職の働き方を再設計できる会社である事を発信していきます。

■福岡の建築業界における施工管理・現場監督の求人動向

福岡では再開発や住宅建築需要の高まりにより、建築施工管理・現場監督・設計士の求人が増加しています。一方で、福岡の建設会社における施工管理人材の確保は難易度が上がっており、即戦力人材の中途採用は競争が激化しています。

同社は福岡の建築業界における施工管理採用の課題を踏まえ、「福岡で施工管理として働くリアルを可視化する」ことを目的に、社長自らが主演する動画発信を継続してきました。

福岡の建築業界の働き方革命を実践する代表のコメント

高木政利（株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント代表取締役）

福岡で建築施工管理として転職を考えている方に、入社後のギャップをなくしたいと考えています。だからこそ私たちは、採用サイト公開、動画100本プロジェクト、そして今回のdoda連携と、段階的に採用強化を進めています。

施工管理という仕事の本来の価値を、福岡から発信していきたいと思います。

採用情報｜福岡の建築施工管理・建築設計士

福岡で建築施工管理や建築設計士として転職をお考えの方は、公式の採用サイトをご覧ください。

■YouTube・tiktokで動画100本！福岡の建築施工管理のリアルを公開

■動画100本で福岡の建築会社のリアルを公開- 福岡での施工管理の働き方- 福岡の建設現場の実態- 建築施工管理の業務内容- 現場監督の役割- 福岡で設計士として働く環境- 建築DXの取り組み

https://www.youtube.com/@seikoエステートディベロップメント

■今後の方針

同社は今後も福岡での建築施工管理採用・現場監督採用を強化し、建築DXや研究開発にも取り組みながら、福岡の建設業界における人材確保と育成を進めていきます。

福岡の建築業界・建築施工管理・建築設計士・積極採用中求職者専用のLINE公式チャット

求職者の方は、LINEチャットでも対応しています。

不動産投資家と直接契約するビジネスモデルでお客様の顔が見える

実際に福岡の不動産投資に成功されたお客様（会社員・女性不動産投資家）のインタビュー動画も公開

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=lif3D0SoAGg ]

「福岡郊外の新築アパート一棟投資なら不動産投資の資産拡大ができる！」お客様の挑戦

「いろいろな不動産会社や工務店などに相談をして、物件資料などをもらい挑戦し続けていましたが、どこの銀行も融資を断ってきました。でも、セイコー・エステート＆ディベロップメントやミスターKの不動産投資戦略に基づいた市場調査資料や事業計画を持って行った瞬間、銀行の反応が変わったんです。」そう語るのは、福岡市内で会社員として働くお客様。同僚の話をきっかけに不動産投資を始めるも、2棟のアパート投資以降は銀行から融資を断られ、投資の拡大に行き詰まっていました。

しかし、セイコー・エステート＆ディベロップメントと出会い、彼女の投資人生は一変しました。

銀行融資を動かした“マーケットイン思考の不動産投資戦略”とは？

お客様が「他とは一線を画す」と話すのは、セイコー・エステート＆ディベロップメントが実践する徹底したマーケティング調査に基づく、マーケットイン思考の不動産投資戦略です。

- 福岡の家賃相場や空室率を徹底調査- 銀行が評価するマーケティング調査資料や詳細な事業計画の立案- 土地選定から管理会社選びまで不動産投資の1から10までトータルプロデュース

これらの支援が、銀行融資を引き出し、福岡での新築アパート一棟投資を成功に導きました。「御社の資料を見た銀行の担当者の顔つきが一瞬で変わったんです。」お客様の言葉が、その説得力を物語っています。

■公式サイトの記事で見る｜他社で融資を断られ続けた会社員女性不動産投資家が語る！福岡で新築アパート一棟投資が成功した理由(https://seikoed.co.jp/achievement/voice-18/)

■福岡投資ナビ掲載の記事で見る｜会社員・女性不動産投資家の永島様インタビュー(https://fukuokatoushi.com/fudousantoushi-apartment-16/)

■幻冬舎GOLD ONLINE掲載記事で見る｜不動産投資をするのは“特別な人”だけ？…「普通の会社員でもできた！」福岡で新築アパート一棟投資を成功させた女性のリアルストーリー(https://gentosha-go.com/articles/-/70498)

初めての方や会社員の不動産投資家へゼロからFIREまで任せれる伴走型サポート

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメントは、福岡市博多区を拠点に不動産投資支援と建築事業を展開しています。土地仕入れから融資戦略、建築プラン、施工、入居者管理までをワンストップで提供し、投資家の資産形成を伴走型で支援することを理念としています。本気でFIREを目指す投資家のために、福岡エリアでの不動産投資において、「投資家目線に立ったアパート建築会社」として、多くの投資家から高い信頼をいただいております。

福岡の不動産投資・新築アパート一棟投資のお客様の事例も配信

新築アパート一棟投資の一から10までを実際の物語で見れる(https://seikoed.co.jp/service/flow/)

初めて福岡で不動産投資・アパート一棟の経営に挑戦される方に向けて、リアルに感じてもらえるように様々な事例を配信しています。

初めての方でも分かりやすく福岡の新築アパート一棟不動産投資を学べる『福岡投資ナビ』。アパート経営の専門家・実践不動産投資家が監修。(https://fukuokatoushi.com/)

福岡投資ナビ（https://fukuokatoushi.com/）(https://fukuokatoushi.com/)は、これから福岡で新築アパート一棟投資に挑戦したい方、アパート経営を通じて長期的な資産形成を目指す方に向けて、土地探しから融資戦略、間取り設計、施工、管理運用、売却までを包括的に解説。全ての記事を、不動産投資初心者でも安心して読み進められるよう構成しています。

福岡の不動産投資・新築アパート経営を伴走支援する専門家としてマイベストプロ福岡・KBC九州朝日放送に掲載(https://mbp-japan.com/fukuoka/seikoed/)

全国の不動産投資に興味のある会社員、公務員、個人投資家など、幅広い層に向けて「銀行に評価される。資産を積上げられる。土地探しからサポートする再現可能な新築アパート一棟投資in福岡」の情報、お客様の事例や不動産投資セミナーの開催情報をお届けしています。

マイベストプロ福岡｜セイコー・エステート＆ディベロップメントはコチラ(https://mbp-japan.com/fukuoka/seikoed/)

https://mbp-japan.com/fukuoka/seikoed/

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメントの会社概要(https://seikoed.co.jp/)

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント

2024年11月8日社名変更（旧社名：株式会社セイコー住建）

住所：福岡市博多区東光寺町一丁目4-17 グランドールS 1階

代表者：高木政利

事業内容：不動産投資支援、新築アパート一棟投資、建築設計・施工法人向け建築、海外建設プロジェクト、土地活用・不動産コンサルティング

保有資格：一級建築士×2名、宅地建物取引士×3名

保有資格：宅地建物取引業 福岡県知事（3）第16827号、建設業 福岡県知事許可（般-5）第116662号、一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-62510号

関連URL：

楽待｜セイコー・エステート＆ディベロップメント(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=13404)

関連SNS：

セイコー・エステート＆ディベロップメントへの取材、講演依頼、新築アパート建設、不動産投資の相談はコチラ(https://seikoed.co.jp/contact/)