BE-PAL最新号の特別付録は、『Coleman特製 “キャンプ” カレー皿』です！

株式会社小学館

3月9日発売、BE-PAL 4月号の特別付録は『Coleman特製 “キャンプ” カレー皿』です。

Colemanジャパンの50周年記念ロゴが入ったスペシャルバージョン。 丈夫なステンレス製で、キャンプはもちろん普段使いにも便利な逸品です。

ステンレス製で、約縦18cm×横24cm×高さ3cmの実用性が高いサイズ。

Coleman日本上陸50周年の記念ロゴ入り。

サクラを模した和を感じさせるデザインで、スタッキング可能な作りになっている。

カレーなら大盛が入る容量になっている。

仕切りがあるので食べやすいのも◎。

カレーだけじゃなく、キャンプ時の取り分け皿としても優秀。ドレッシングがほかに染みることもない。

焼肉やバーベキューにも便利。

左側に焼肉のタレ、右に焼けた肉といった使い方もできる。

※付録の記事。

https://www.bepal.net/archives/646436

※電子版には付録は同梱されません。

https://www.bepal.net/magazine

さらに、今号の大特集は「永久保存版 アウトドア界の “神” ブランド図鑑」。Coleman創業秘話から、mont-bell 辰野会長が語るシュラフ開発秘話、パタゴニアの異例なる企業理念などなど、ブランドをより身近に感じ、アウトドア道具をより深く知ることができる必読の特集です。

**********************************

『BE-PAL』 4月号

2026年3月9日（月）発売

特別価格 1,500円（税込）

小学館

**********************************

※本誌紹介記事。

https://www.bepal.net/archives/647457

永久保存版 アウトドア界の “神” ブランド図鑑

■大特集

Coleman アウトドア・レジャーの普及とともに大発展

mont-bell “ダクロン・スリーピングバッグ” を原点に進化と躍進を続けるモンベルの魅力とは

patagonia 裏庭の鍛冶小屋から、地球を株主にするまで

Snow Peak 燕三条の金属加工産業をルーツに、快適で優雅なキャンプスタイルを創造

THE NORTH FACE アメリカのヒッピー文化から登場し傑作・名作を次々に生み出す

Caravan ハイキングシューズの元祖は “キャラバン” 用に生まれた

CHUMS 一本の紐から始まったチャムス40年の歴史

Columbia 高品質かつ手に取りやすい価格であることひとりでも多くの人にアウトドアの楽しみを

L.L.Bean 独創的なハンティング用ブーツをメールオーダーという手法で販売

MILLET あの超人的登山家メスナーも信頼を置いたアルパインパック

MSR 登山家が作った「山岳安全研究所」というブランド

ogawa 大正時代から続く技術力とデザイン性を象徴する家型テント

SOTO 一歩先じゃない、半歩先をいくのがちょうどいい

THERMOS 日本の新技術が加わり高真空ステンレス製魔法びんが誕生

UNIFLAME 工芸用バーナーが、キャンプ用燃焼器具に発展!

・アウトドア “神” ブランド ギア編

・アウトドア “神” ブランド ウェア編

■小特集

大人も子供も大満足～！お米料理×スパイス料理×テキサスBBQ

最強のワンプレートごはん(ハート)

■新連載

グレートジャーニー最新章〈旧石器時代へ、時を辿る旅〉

＃03 縛る。そのための紐を綯う

アウトドアは運動だ！斎藤幸平が歩いてコモンを考えた

第5回 ４mの攻防 屋久島の森を守った島民と科学者の絆（屋久島*後編）

脱サラ猟師からの手紙 黒田未来雄

第6回 清蔵とビル

磯野貴理子の推し鳥DIARY

第8回 鳥としゃべる練習始めています

大人気マンガ家の犬偏愛アウトドアライフ！

つの丸のふがふがDog Days

第９回 わんこたちとのお正月 2026年の初詣に行く！

■フレッシュ連載

三浦豪太の朝メシ前

最終回 BBF仲間がそれぞれ新天地に

「忘竿堂主人伝奇噺 ―古代史を遊ぶ―」

第二十一回 九章 天鳥船に乗っていたのは誰か

文／妄想博士・夢枕 獏

里山wonder通信

・焚き火でコーヒー焙煎

松本明子のアポなし軽キャン日記

第22回 アムズの存続は二足の草鞋の賜物

■栗原心平のごちそうキャンプ飯

vol.53 ハイカロリー!? いえ、スタミナ飯です！

■ほんとうに気持ちいいキャンプ場

2025年に新規オープンしたキャンプ場

■BLUE & GREEN FIELD

・春休みに観たい！ 自然派推し映画7選 ほか

・シェルパ斉藤の旅の自由型

・サラリーマン転覆隊

・井ノ原快彦のつくりびと

・角幡唯介 エベレストには登らない

・RV GARAGE フォルクスワーゲン／ID.Buzz

・旅する道具学 TETON BROS.／OCTA Fleece Hoody

・BE-PAL野遊び道具店

・WIND from ONTARIO ～森の海、水の島～

・植物「珍」百景 『ツルニンジン』

https://www.bepal.net