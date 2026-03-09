2026年3月20日開催｜女性の生き方＆働き方フェス 注目ブース特集 ― 収入を生み出す力を高める選択肢

株式会社フォーチュンアンドカンパニー

2026年3月20日（金・祝）、女性起業家支援協会（FEA）主催の『女性の生き方＆働き方フェス』が開催されます。今年のテーマは「お金」。理想で終わらせず、現実を動かす“次の一歩”を描くための実践型イベントです。

会場には全22の出展ブースが並びます。投資や起業支援、在宅ワークといった収入づくりの選択肢に加え、美容・健康、マインドケア、出版・発信支援、企業ブース、託児サービスまで、多彩な分野が集結。専門家と直接話しながら、自分に合った「お金との向き合い方」をその場で具体化できる構成です。昨年は120名以上が来場。今年はその反響を受け、より“行動に直結する体験型”へと進化しました。

本記事では、全22ブースの中から、収入を生み出す力を高めたい方におすすめのブースを紹介します。理想を「数字」に変えるための具体的な選択肢をお届けします。

女性起業家支援協会（FEA）は、女性が理想だけで終わらせず、現実的に行動できる力を身につける場として設立されました。昨年開催の『女性の生き方＆働き方フェス』では、幅広い世代の女性や支援する男性が参加し、リアルな学びと交流の場として好評を得ています。今年はその反響を踏まえ、「お金」をテーマに、参加者一人ひとりが具体的な次の一歩を描ける機会を提供します。

【ブース出展情報（順不同）】

元金融刑事の億超え投資家・トッキー

難しい専門用語なしで、初心者向けに業績×トレンドの投資法を体験しながら、理想のライフデザインを考えるブース。

「ゆるセミFIRE達成プログラム」で、20～40代女性がやりたいことを諦めず自由な人生を描くサポートをします。公式LINE登録で「投資を成功させる7大プレゼント」配布＆抽選会も開催。

世界最強投資銀行 JPモルガン20年 Jenny 岡本

元JPモルガン女性トレーダーが、30年の投資経験をもとに「美とお金の増やし方」をその場でチェックできるブース。富裕層が実践するマインドセットや習慣を確認し、自分に合った方法に変換できます。

診断後には「男性のタイプ別 株の選び方」もプレゼント。のぞくだけでも楽しい、新感覚の美マネー体験ができます。

（株）正しさより楽しさ 福田麻紀・福田哲也

9年間でのべ2,500名以上が受講した自分ビジネス講座を展開。30億円規模のPR支援や、メルマガスタンド「リザスト」世界11社代理店としての実績、豊富な講座運営経験をもとに、夫婦で起業・副業する方の講座設計やスキルアップを実務的にサポートします。

さらにLINE登録で開運飴やメルマガ戦略講座をプレゼント。当日は福田夫妻との写真撮影も可能で、実績を持つ講師と直接つながる機会です。

在宅ワーク適職診断 土岐あい

出勤・顔出し・SNS投稿なしの新しい在宅ワークを提供するブース。TPS（チームビジネスプロフェッショナル養成スクール）では、好きな場所・時間・得意なことで収入を得られる仕組みを学ぶだけでなく、実際の案件に関わることで実績を作ることができるのが特徴。

「在宅ワーク適職診断」をその場でチェックし、診断結果提示でくじ引きプレゼントも。

頑張らない資産づくり 女性のためのスマホ起業アドバイザー 新井沙耶香

スマートフォンひとつで始める起業・副業についての無料個別相談を実施します。目的整理や強みの言語化、時間の確保、無理のない収入設計までを具体的にサポートし、継続できる働き方につながる第一歩を後押しします。

当日アンケートにご協力いただいた方に、通常5,000円のスマートフォンコーティングを特別価格500円で提供。

【イベント詳細】

イベント名：女性の生き方＆働き方フェス

開催日時：2026年3月20日（金・祝）

会場：東京都立産業貿易センター浜松町館（東京都港区）

内容（予定）：専門家・事業者による登壇／21のブース出展／参加者同士の交流・情報交換

参加費：一般参加無料

イベント詳細はこちら → https://f-e-a.jp/information/2026320fes/

【今後の展開・取材対応について】

女性起業家支援協会（FEA）では、登壇者情報や出展ブースの詳細、イベントの見どころについて、今後も順次発表していく予定です。本イベントはメディア取材にも対応しており、登壇者へのインタビューや当日の会場取材が可能です。

また本フェスは、リアルイベントを起点とした継続的な発信を目的に、イベントと連動したクラウドファンディングも実施しています。関連する最新情報は、FEA公式サイトおよび公式SNSを通じて随時発信されます。

【FEA（女性起業家支援協会）について】

Female Entrepreneur Association（FEA）は、女性起業家の真の自立支援を目的とした協会。SEO強化集客プラットフォームやコミュニティ運営を通じて、メディア露出や法人・自治体との協業を後押ししています。

運営チームは、ITシステム開発やWEBマーケティング分野で20年の経験を持ち、数億円規模のビジネス拡大や大手企業案件の実績を多数持つメンバーで構成されています。

【FEA主宰 プロフィール紹介】

ギール里映

女性起業家支援、京都ごはん研究家

2014年に主婦から起業、世界一簡単な食育メソッド「食べトレ」食事療法を考案。法人化1年目で年商1.2億円を達成、全国で300人以上のインストラクターを育成、2万人以上にセミナーや講座を展開。

2022年にはすべての食事事業を次世代に移譲し、「誰でも持って生まれた才能がある」をモットーに、宿命を読み解き、才能を開花させる経営軍師として、経営者、士業、政治家、個人起業家のブランディング、マーケティング戦略を担う。

読むだけで元気が出るメルマガには1.3万人以上が登録。一撃で想いを伝えるライティングの専門家として執筆活動も行う。イギリス人の夫と思春期真っ只中の息子との3人家族。動物占いはペガサス。

著書に「1日5分！たった2週間で子どもが変わる！子どもの能力を引き出す最強の食事」（日本能率協会マネジメントセンター）、「子どもの才能を引き出す2ステップレシピ」（サンクチュアリ出版）

仁蓉まよ（にようまよ）

いのちと経済をつなぐ社会起業家

助産師。一般社団法人少子化社会対策機構 代表理事。コウノトリ助産院 院長。障がい者就労支援施設 取締役（埼玉・岐阜・大阪・岡山・福岡）。不動産コミュニティー主催。

“少子化社会が抱える問題を技術と教育から変える”を理念に活動。

福祉・教育・経済の垣根を越えた新しい社会モデルづくりを進めている。

株式会社FANCL 国内PR顧問。

株式会社IBJ プレコンセプションケア部門 講師。

2022年、『コウノトリ婚活』（評言社）を出版。大丸百貨店・ヒルトン・FANCLなど、企業・自治体との協業を通じて、女性のキャリアとライフデザイン、少子化対策の両立支援に取り組む。

土岐あい（ときあい）

在宅ワークの専門家

経営者歴23年。WEB制作、SNSプロモーション業を経て、裏方サポーターを育てる在宅ワークスクール【TPS】を主宰。200名以上が受講。

好きな場所、好きな時間に、得意を活かして、望む収入を得る。自分の本質を活かして、自由に働き方を選べる人を2030年までに1000人創出することを掲げて活動中。

起業2年で年商1.3億円の事業構築・1000人規模のイベント主催・500件以上のWeb制作・PRによるクライアントのメディア掲載実績多数。出版プロモーションに携わった書籍がAmazon本総合ランキング1位。

著書に「確実に月10万稼げる『令和の内職』SNSサポート副業」(大和出版)

FEA公式サイト： https://f-e-a.jp/

FEA公式Facebook：https://www.facebook.com/groups/fea.information/

FEA公式Instagram：https://www.instagram.com/fea_woman

本件に関するお問い合わせ

FEA事務局

Email: info@f-e-a.jp