ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ株式会社が「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定

京都市を中心に関西圏に平川整体院・鍼灸治療院を展開するＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：平川 憲秀）は、2026年3月、経済産業省および日本健康会議が認定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました。

◆ 健康経営推進の背景

当社は「関わる人すべてを幸せにする」というミッションのもと、従業員の健康を「重要な経営資源」、健康への取り組みを「未来への投資」と捉えています。お客様へ最高のサービスを提供するためには、まず従業員自身が心身ともに健康で、活き活きと働ける環境が不可欠であると考え、2025年に代表の平川が「健康宣言」を策定いたしました。





◆ 「喫煙率0%」の実現と維持

当社では、施術を通じてお客様の健康をサポートするプロフェッショナル集団として、全従業員の「非喫煙」を徹底しています。

採用方針との連動：企業文化として非喫煙を推進し、採用時からの徹底した意識共有を行っています。

職場環境の整備：全拠点における敷地内禁煙の徹底に加え 、従業員同士が健康を意識し合う風土を醸成することで、喫煙率0%を維持し続けています。





■ 主な取り組み

今回の認定に向け、特に以下の施策を重点的に推進いたしました。

健康管理の徹底：定期健康診断受診率100%の維持、二次検査受診の徹底推奨 。

適切な働き方：長時間労働の是正および有給休暇の取得促進 。

（残業平均月2.5H※変形労働制／有休取得平均11日）※2025年度実績

推進体制の確立：全部署への「健康づくり担当者」配置による組織的な活動 。

感染症対策：インフルエンザ予防接種の補助および社内衛生の徹底 。

当社は今後も、社員一人ひとりが物心ともに幸せを感じ、最高の「貢献」ができる企業を目指してまいります。

https://hirakawa-g.jp/

【会社概要】

社名：ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ株式会社

所在地：〒601-8452 京都府京都市南区西九条西柳ノ内町28番地5

代表者：代表取締役 平川 憲秀

設立：2012年4月

事業内容：平川接骨院／針灸治療院グループの運営、経営コンサルティング事業

WEBサイト：https://empowerment.co.jp/(https://empowerment.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ株式会社

マネジメント部（担当：元田）

Email：soumu@empowerment.co.jp