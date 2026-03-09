vital nutri(R)「Vital STRONG(TM) 粉末スティック」を新発売 AI発見ペプチド「PeptiStrong(R)」配合、筋力と筋肉の健康をサポート
ビーアイシーグループ株式会社（本社：東京都千代田区丸の内、代表取締役: インディカ バンダーラ、以下「ビーアイシーグループ」）は、サイエンスドリブンな栄養ブランド「vital nutri(R)」より、
Vital STRONG(TM) 粉末スティックタイプを新たに発売したことをお知らせいたします。
Vital STRONG(TM)は発売以来、アスリート、アクティブなビジネスパーソン、ヘルスケア・ウェルネス施設関係者の皆さまより高い評価をいただいてまいりました。特に最近は、カプセル摂取が難しい年齢層の方々や、日常生活に取り入れやすい形状を求めるさまざまなライフスタイルの皆さまから、より摂取しやすい粉末タイプへのご要望が数多く寄せられておりました。
粉末タイプ開発の背景
今回の粉末タイプの開発は、実際のヘルスケア現場およびユーザーのニーズに基づくものです。
- ヘルスケアやウェルネスの現場の、より簡便な摂取方法を求める声
- カプセルの嚥下が難しいシニア層への配慮
- 水やヨーグルト、スムージー、食事などに混ぜて摂取したいという要望
- 日常ライフスタイルに自然に取り入れられる摂取スタイルへのニーズ
法人パートナーおよび個人ユーザーからの長期的なご要望を受け、このたびVital STRONG(TM)は粉末スティックタイプを正式に製品ラインアップへ追加することとなりました。
科学的設計はそのままに、より多くの方へ
Vital STRONG(TM) 粉末スティックは、従来のカプセルタイプと同様の処方コンセプトを継承し、長期的な筋力サポートや回復、日々のコンディション維持を目的として設計されています。
粉末スティックタイプの導入により、以下のようなメリットが期待されます。
・ 摂取方法の柔軟性向上
・ 日常生活への取り入れやすさの向上
・ 幅広い年齢層への提供拡大
・ ヘルスケア・ウェルネス現場での活用性向上
本製品ラインアップの拡充は、実生活に即した形でサイエンスベースの製品を提供し続けるというビーアイシーグループの継続的な取り組みを反映するものです。
広がるユーザー層、拡大する可能性
Vital STRONG(TM)はこれまで、アクティブなビジネスパーソンや、健康維持・筋力維持を重視するシニア層など、幅広いユーザー層から前向きなフィードバックをいただいております。
今回の粉末スティックタイプの発売により、vital nutri(R)は、より多くの方々へサイエンスドリブンの健康サポート食品を届けてまいります。
ビーアイシーグループ代表取締役 インディカ バンダーラは、次のように述べています。
私たちの目標は明確です。科学的に開発された製品を、カプセルを好む方だけでなく、必要とするすべての方に届けることです。粉末スティックタイプの導入により、ヘルスケア・ウェルネス施設をはじめ、日常生活の中で活力サポート成分を柔軟に取り入れたいと考える方々にも、より幅広い選択肢を提供できるようになりました。
販売情報
Vital STRONG(TM) 粉末スティックタイプは、vital nutri(R)公式販売チャネルにて販売を開始しております。
vital nutri(R)公式サイト :
https://www.vitalnutri.com/product/vital-strong-powder/
Vital STRONG(TM)（バイタルストロング) について
Vital STRONG(TM)は、vital nutri(R) ブランドのマッスルヘルスサプリメントです。最先端の生理活性ペプチドを配合し、厳格な品質管理のもとで製造され、筋力、筋肉の健全性、身体パフォーマンスをサポートします。
vital nutri(R) （バイタルニュートリ）について
vital nutri(R)は、ビーアイシーグループが展開するサイエンスドリブンなサプリメントブランドです。植物由来成分のイノベーション、透明性、そしてプロフェッショナルグレードの品質を重視し、アスリートおよび健康意識の高い方々に向けたエビデンスベースの製品を世界に提供しています。
会社概要
ビーアイシーグループ株式会社は、ヘルスケア業界における革新的なソリューションのプロバイダーであり、専門知識、最先端の製品、カスタマイズされたコンサルティングサービスを通じてメディカルビジネスの標準の再構築に取り組んでいます。 私たちの使命は、お客様の多様なニーズに応え、革新的なソリューションを通じて医療の進歩を推進することです。
