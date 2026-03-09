【想定年利11.1%！】不動産クラウドファンディング「おうちの再生ファンドVIFA」15号ファンド、3/9 8時より募集開始！

株式会社リアルエステート

株式会社リアルエステート（本社：大阪府大阪市中央区、代表：多田茂雄）のグループ会社であるレクストアセットマネジメント株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表：多田茂雄）は、不動産小口化商品を提供する不動産クラウドファンディングサービス「おうちの再生ファンドVIFA」の15号ファンドの募集を、2026年3月9日（月）より開始します。

■VIFA15号 募集概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145909/table/45_1_4a72d7e1e8442c21b180f9219696a988.jpg?v=202603090951 ]

〈物件の詳細〉

所在地：東京都江戸川区篠崎町3丁目

アクセス：ポニーランド(バス)から徒歩5分

篠崎駅(地下鉄新宿線)から徒歩15分

物件構造：木造スレート葺3階建

床面積： 91.9平方メートル (公簿)

〈補足事項〉

本ファンドは、2026年3月15日に運用を終了する「12号ファンド」の対象物件を継続して運用する再組成ファンドです。

※掲載している写真は情報発信時点のものです。

※本物件の詳細情報およびお申込みは、募集開始後にファンドページにて公開いたします。

■『おうちの再生ファンドVIFA』15号ファンドの注目ポイント！

本ファンドは、1口1万円と少額から出資が可能なほか、年間の配当利回りは11.1％を想定しています（※1）。

さらに、元本割れのリスクを軽減するため「優先劣後システム」（※2）を採用し、本ファンドでは、弊社が約20％の劣後出資を行うことで、お客様の大切な資産を優先的に守ります。

オンライン上でお申込みが完結するため、不動産投資が初めての方でも、手軽にご参加いただけます。

ファンド一覧ページへ :https://ouchinosaiseifund-vifa.jp/fund

■『おうちの再生ファンドVIFA』とは？

昨今、「老後2000万円問題」やNISAへの注目により、若年層を含む資産運用への関心が高まっています。このような社会課題に対し、当社は初心者でも始めやすい「おうちの再生ファンドVIFA」を立ち上げました。

今後は、グループで再生させた空き家や古民家も扱い、流通拡大と地域活性化に貢献します。

本サービスは、1口1万円からの少額出資が可能で、不動産投資のハードルを下げます。 また、元本割れリスク軽減のため「優先劣後システム」を採用し、弊社が劣後出資することで、投資家の皆様の元本を優先的に保護する仕組みです。

(※1) 当社のクラウドファンディングでは、不動産特定共同事業法に基づく電子取引業務を行います。当サイトで表示している「利回り」はあくまで「想定利回り」であり、「利回り」の保証は出資法に基づき一切行っておりません。

(※2) 優先出資者となるお客様の利益分配金及び元本を優先的に確保する仕組みです。

【レクストアセットマネジメント株式会社 概要】

社名： レクストアセットマネジメント株式会社

代表： 代表取締役 多田 茂雄

本社所在地： 大阪府大阪市中央区淡路町4丁目2番13号 アーバンネット御堂筋ビル7F

URL： https://www.rextam.co.jp/

設立年： 2020年11月

資本金：1億円

取得許認可等： 宅地建物取引業者免許証 大阪府知事(1)第62336号

不動産特定共同事業許可 大阪府知事第26号

【おうちの再生ファンド VIFA】

公式サイト：https://ouchinosaiseifund-vifa.jp/

公式X：https://twitter.com/vifa_de_saisei

お問い合わせページへ :https://ouchinosaiseifund-vifa.jp/inquiry

【株式会社リアルエステート 概要】

社名： 株式会社リアルエステート

代表： 代表取締役 多田 茂雄

本社所在地： 大阪府大阪市中央区淡路町4丁目2番13号 アーバンネット御堂筋ビル7F

URL： https://re-estate.co.jp/

設立年： 2011年11月

資本金： 5,000万円

事業内容： 宅地建物取引業、不動産の賃貸及び管理、不動産に関するコンサルティング等