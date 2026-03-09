【得得】3/10(火)～「春の具盛祭」を期間限定で販売開始

SRSホールディングス株式会社得得 春の具盛祭

株式会社家族亭（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：坪山憲司）が運営するうどんチェーン「得得（とくとく）」では、2026年3月10日（火）～5月20日（水）の期間限定で、春の味覚と具だくさんのうどんを楽しめる「春の具盛祭（ぐもりさい）」を販売いたします。

暖かくなる季節に合わせ、旬の素材を使った具だくさんで彩り豊かなうどんメニューをご用意しました。旨みたっぷりの貝のだし、人気の大海老天など、それぞれ異なる魅力を楽しめるラインアップです。

今回登場するおすすめメニューの一つ「あさりたっぷりうどん」は、あさりの旨みが溶け込んだ特製だしが特徴。春の味覚をたっぷりの具材で楽しめる、やさしく身体に染みわたる一杯に仕上げました。

さらに、「彩り大海老天おろしうどん（3尾盛り）」は、サクサクに揚げた大海老天をぜいたくに3尾使用。具だくさんの満足感と、さっぱりとしたおろしうどんで春から初夏にかけて食べやすい人気メニューです。

得得では、毎日店舗で引く関西だしとともに、季節ごとに楽しめるうどんをご提供しております。

この機会にぜひ、得得の春の味覚をお楽しみください。

あわせて、得得公式Xフォロー＆リポストキャンペーンも開催いたします。

「得得」では、お得な情報発信やクーポン機能などを持つ「得得公式アプリ」をはじめ、Xキャンペーンでもらえる「得得デジタル値引きクーポン」など、ブランド体験のデジタル化（DX）を進めております。デジタル技術の活用により、お客様がさらにお得に、便利にご利用いただけるよう取り組んでまいります。

春のおすすめメニュー『春の具盛祭』をご紹介

春のおすすめメニュー『春の具盛祭』

この季節ならではのぜいたくな味わいが勢ぞろい！

さらにセットメニューでは、ミニかつ丼・ミニネギトロ丼・ミニ親子丼・ミニ得とり唐天丼の4種からお好きなどんぶりをお選びいただけます。春ならではのお食事をお楽しみください。

■彩り大海老天おろしうどん（3尾盛り）（単品）税込1,530円（セット）税込1,860円

サクサクに揚げた大海老天をぜいたくに3尾使用した、見た目にも華やかな具だくさんの一杯。

さっぱりとしたおろしうどんに、大海老天の香ばしさと旨みがよく合い、春らしいおいしさを感じられます。彩り豊かな具材を添え、具だくさんの満足感とともに、春から初夏にかけて食べやすい人気メニューに仕上げました。

もちろん、得得名物「うどん3玉まで同一価格」。

お好みの量で、食べごたえのある一杯をお楽しみいただけます。

※セットメニューでは、ミニかつ丼・ミニネギトロ丼・ミニ親子丼・ミニ得とり唐天丼の4種類から、お好きなミニ丼を1つお選びいただけます。

彩り大海老天おろしうどん（3尾盛り）■あさりたっぷりうどん（単品）税込1,090円（セット）税込1,420円

あさりをたっぷり使用した、春の味覚を楽しめる具だくさんのうどん。あさりの旨みが溶け込んだ特製だしが、やさしく広がります。磯の香りとだしの風味が調和した、さっぱりとしながらも具だくさんで満足感のある一杯です。

もちろん、得得名物「うどん3玉まで同一価格」。

季節の味覚を、たっぷりのうどんでお楽しみください。

※セットメニューでは、ミニかつ丼・ミニネギトロ丼・ミニ親子丼・ミニ得とり唐天丼の4種類から、お好きなミニ丼を1つお選びいただけます。

あさりたっぷりうどん■ピリ辛ごまだれつけ麺（単品）1,050円（税込）（セット）1,380円（税込）

コクのあるごまだれに、ピリッとした辛みを効かせた、具だくさんで食欲をそそるつけ麺。つるっとしたのどごしのうどんを、濃厚なごまだれにくぐらせて楽しむ一杯です。ジューシーな「得とり唐天」と、香ばしい「ちくわ天」を添え、具だくさんで満足感のあるボリュームに仕上げました。ピリ辛のごまだれがうどんによく絡み、食べ進めるほどに旨みが広がります。

もちろん、得得名物「うどん3玉まで同一価格」。

春から初夏にかけての季節にも食べやすい、コク旨つけ麺をぜひお楽しみください。

※セットメニューでは、ミニかつ丼・ミニネギトロ丼・ミニ親子丼・ミニ得とり唐天丼の4種類から、お好きなミニ丼を1つお選びいただけます。

ピリ辛ごまだれつけ麺

《得得 春の具盛祭（ぐもりさい）販売概要》

◯販売期間：2026年3月10日（火）～2025年5月20日（水）予定

◯販売店舗：全国の「得得」店舗

○販売商品

・九州産黒毛和牛の肉ぶっかけうどん

（単品）1,190円（税込）

（選べるミニ丼セット）1,520円（税込）

・あさりたっぷりうどん

（単品）1,090円（税込）

（選べるミニ丼セット）1,420円（税込）

・彩り大海老天おろしうどん（3尾盛り）

（単品）1,530円（税込）

（選べるミニ丼セット）1,860円（税込）

・ピリ辛ごまだれつけ麺（得とり唐天・ちくわ天付き）

（単品）1,050円（税込）

（選べるミニ丼セット）1,380円（税込）

・彩り得とり唐天おろしうどん

（単品）930円（税込）

（選べるミニ丼セット）1,280円（税込）

・彩り大海老天おろしうどん

（単品）1,050円（税込）

（選べるミニ丼セット）1,380円（税込）

・彩りちくわ天おろしうどん

（単品）810円（税込）

（選べるミニ丼セット）1,140円（税込）

・彩り海鮮ちらし丼

（セット）1,290円（税込）

（単品）960円（税込）

・うなトロ丼

（セット）1,290円（税込）

（単品）960円（税込）

※一部店舗で販売していない商品がございます。

※価格は店舗により異なる場合がございます。

※販売予定数を完売次第終了します。1日の販売数に限りがあります。

※仕入状況により、販売を中断・中止または販売数が前後する場合がございます。

春の具盛祭販売開始記念 春らんまん「得得公式Xフォロー＆リポストキャンペーン」を開催

販売店舗一覧はこちら :https://kazokutei.co.jp/TopicsWp/wp-content/uploads/2026/03/%E5%BE%97%E5%BE%97%E6%98%A5%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%BA%97%E8%88%97%E4%B8%80%E8%A6%A7v2.pdfXフォロー＆リポストキャンペーン

【期間】

2026年3月10日(火)午後8時～3月18日(水)

【キャンペーン応募方法】

(1)得得公式Xをフォロー（@tokutoku_oic）

(2)該当キャンペーン投稿をリポスト

(3)投稿内のキャンペーンURLからXアカウントを連携し、抽選結果をご確認ください。

【景品】

「得得デジタル500円引きクーポン」を抽選で100名様にプレゼント。

※得得各店舗でご利用いただけます。

※税込1,000円以上のご注文でご利用いただけます。

※クーポン1枚でご飲食、お持ち帰り商品のお会計より500円引きいたします。

※応募規約をご確認の上ご応募ください。

得得公式アプリでお得に！

利用規約 :https://kazokutei.co.jp/TopicsWp/wp-content/uploads/2026/03/20260310tktk_x_oubokiyaku.pdfキャンペーンの応募はこちらから :https://x.com/tokutoku_oic3/10 午後8時より受付開始得得公式アプリ 大感謝祭

現在、得得公式アプリでは「お気に入り登録者数10万人突破」を記念した大感謝祭を開催しています。

3月25日までにアプリ会員登録をされた方全員に、300円クーポンをプレゼント。

お会計1,000円（税込）以上でご利用いただけるお得なクーポンです。

クーポンの使用期間は 2026年4月1日～4月30日まで。

春のおすすめうどんや人気メニューを、お得にお楽しみいただけます。

まだアプリを登録されていない方は、ぜひこの機会に得得公式アプリをご利用ください。

お得なクーポンやキャンペーン情報を、いち早くお届けします。

※1,000円（税込）以上のご注文でご利用いただけます

※他のサービスクーポン・値引きクーポンとの併用はできません。

得得ブランドについて

得得はもちもちとコシのある自社製のうどんを3玉まで同一価格で増量できる商品をご提供しています。毎日お店で引く旨みたっぷりの「関西だし」、食べ応えのある具材がトッピングされ、うどん鉢一つで味わえます。手早く食べられてお得、おなかいっぱいでお得な、がんばる元気をもらえるうどん店です。

「得得」公式ホームページ https://kazokutei.co.jp/tokutoku1/

「得得」公式X https://x.com/tokutoku_oic

「得得」公式Instagram https://www.instagram.com/tokutoku_oic/

「得得」公式TikTok https://www.tiktok.com/@tokutoku_oic

SRSグループについて

得得泉佐野市場西店

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srsholdings.(https://srsholdings.com)com(https://srsholdings.com)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/