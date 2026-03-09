『頭文字D』のPOPUPストアが「グランサックス イオンモール千葉ニュータウン店」に登場！

『頭文字D』のポップアップショップがグランサックス イオンモール千葉ニュータウン店に登場！

株式会社フェイス頭文字D 折り畳み椅子

CAMSHOP.JP（石川県白山市／運営：株式会社フェイス）より企画・販売中の『頭文字D』グッズが「グランサックス イオンモール千葉ニュータウン店」にて取り扱い開始！

CAMSHOP.JP（運営：株式会社フェイス）が展開する“クルマ×日常雑貨”シリーズを中心とした多彩な『頭文字D』アイテムの取り扱いがスタートしました。

本ポップアップでは、作品に登場する名車をモチーフにした立体雑貨から、日常使いしやすいアパレルまで幅広く展開。

ハチロクことAE86型ウェットティッシュケースをはじめ、Mazda RX-7（FC3S型／FD3S型）モチーフのBluetoothマウス、365日それぞれの誕生日デザインが楽しめるアクリルキーチェーン、AE86型『頭文字D』メタリックキーリングなど、ファン心をくすぐるラインナップが勢ぞろいします。

さらに、お出掛けに便利な折りたたみスツールや、大人気のプリントTシャツ、トートバッグなど、日常に取り入れやすいアイテムも多数取り揃えています。

CAMSHOP.JPが展開する『頭文字D』グッズが一堂に揃い、作品の世界観をたっぷりと楽しめる今回のポップアップショップ。

ここでしかまとめて見られない立体雑貨やアパレルも多数展開しています。

ファンの方はもちろん、クルマ好きの方にもお楽しみいただける内容となっておりますので、ぜひこの機会に店頭へ足をお運びください。

グランサックス イオンモール千葉ニュータウン店

住所：千葉県印西市中央北3-2 イオンモール千葉ニュータウン 1F

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n)

ウェットティッシュケース トヨタ AE86 スプリンタートレノ

ウェットティッシュケース トヨタ AE86 スプリンタートレノ

●そのまま飾ってインテリアにも。

●車輪が動くので簡単に前進・後進できる！ブレーキキャリパーも再現！

●幅93mm、高さ70mm、奥行140mm以内の大きさのウェットティッシュに対応



サイズ： 長さ 270mm × 幅 120mm × 高さ 88mm

重さ ：約658g

素材 ： ABS 、PVC, シリコン、GPPS

無線マウス 高橋涼介 マツダ RX-7 (FC3S型) 1巻ver.

無線マウス 高橋涼介 マツダ RX-7 (FC3S型) 1巻ver.

●特製マウスパッド付属！(マウスパッドはマウスのパッケージ内に封入されております。3種類のいずれかが当たります。)

●電源を入れるとフロントライト、バックライトが点灯。

●マツダ、講談社公認のライセンス商品です。



サイズ

本体 ：幅4.5cm x 長さ10.5cm x 高さ3.1cm

箱 ：19.5cm × 12.5cm × 5.5cm

パッド：21.5cm × 18cm

素材 ：ABS樹脂

生産国：中国

電源 ：単3電池1本(別売)使用



接続 ：Wireless Bluetooth, 2.4Ghz



対応機種：

Bluetooth5.1に適合しHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、

Apple Macシリーズ、

Chrome OS搭載パソコン、

Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ



対応OS：

Windows 11・10・8.1・8・7、

macOS 11、macOS 10.12~10.15

Chrome OS、Android7~11、

iPadOS 13~14

無線マウス 高橋啓介 マツダ RX-7 (FD3S型) 1巻ver.

無線マウス 高橋啓介 マツダ RX-7 (FD3S型) 1巻ver.

●特製マウスパッド付属！(マウスパッドはマウスのパッケージ内に封入されております。3種類のいずれかが当たります。)

●電源を入れるとフロントライト、バックライトが点灯。

●マツダ、講談社公認のライセンス商品です。



サイズ

本体 ：幅4.5cm x 長さ10.5cm x 高さ3.1cm

箱 ：19.5cm × 12.5cm × 5.5cm

パッド：21.5cm × 18cm

素材 ：ABS樹脂

生産国：中国

電源 ：単3電池1本(別売)使用



接続 ：Wireless Bluetooth, 2.4Ghz



対応機種：

Bluetooth5.1に適合しHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、

Apple Macシリーズ、

Chrome OS搭載パソコン、

Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ



対応OS：

Windows 11・10・8.1・8・7、

macOS 11、macOS 10.12~10.15

Chrome OS、Android7~11、

iPadOS 13~14

バースデーキーチェーン

バースデーキーチェーン

1/1から12/31までの366日、すべて異なる組み合わせをご用意。自分の誕生日と同じ日付のキーチェーンは、まさに“特別な1点”としてお楽しみいただけます。



素材には軽量で持ち運びやすいアクリルを採用し、コンパクトながらもイラストの美しさを際立たせる仕上がりとなっています。さらに、キーリング部分には頑丈なワイヤータイプを採用し、日常使いでも安心。細部までこだわり抜いた仕様で、日常のワンポイントアイテムとしても長くご愛用いただけます。



製品サイズ：全長 約8.5cm（チェーン含む）



各パーツサイズ：

Monthプレート 横幅3.8cm x 高さ4.4cm

Dayプレート 横幅2.6cm x 高さ2.3cm

チェーン直径：約3.5cm



重さ 約10g※パッケージ込（本体約8g）

AE86 『頭文字D』 3D キーリングAE86 『頭文字D』 3D キーリング

AE86 『頭文字D』 3D キーリングAE86 『頭文字D』 3D キーリング

【限定5000個】

トヨタ スプリンタートレノ AE86 『頭文字D』 クロームメッキキーチェーン

人気のハチロクを、

迫力のあるサイズ感で立体的に再現したダイキャスト製キーチェーンが登場。

クロームメッキ仕上げによる高級感と重厚感があり、見た目はまるでミニカーそのもの。

3Dで造形されたボディは、小さいながらも実車の魅力を忠実に凝縮。

細部にまでこだわっており、ファンにも納得いただける完成度です。

キーホルダーとして使えば、各パーツがふれあって奏でる金属音が心地よく、

まるで鈴のように響きます。

『頭文字D』コミック、ロゴプレートも付いており、所有感をくすぐるデザイン。

高級感ある専用ボックス入りなので、ファンへのプレゼントにも最適です。

講談社と自動車メーカー、トヨタ公認のライセンス取得商品です。

※シリアルナンバーはランダムとなりお選び頂けませんのでご了承下さい

(C) しげの秀一/講談社



重さ：57g

全長：10cm

車体：5.4cm x 2cm x 1.7cm

素材：亜鉛ダイキャスト (ZAMAC SOFT ENAMEL)

折り畳み椅子

頭文字D 折り畳み椅子

講談社公認のライセンス取得商品です。

◯イベント会場での簡易チェアとして - 長時間の待機や休憩時に大活躍！

◯アウトドアやキャンプのお供に - ミニテーブルとしても使用可能！

◯車に常備しておけば安心 - 急な待機時間やアウトドアでの便利グッズに！



また、折りたたむとコンパクトなサイズになるため、車のトランクや助手席の足元に収納 しておけば、いざという時にも役立ちます。



◯別売りの「折り畳みスツール専用ケース」を座面にカバーとしてセットすることで、スツールにクッション性がプラスされ、お尻が痛くなりにくい というのも便利なポイントです。



素材：ポリプロピレン

重量：1.03kg

耐荷重：250kg

Tシャツ

頭文字D Tシャツ

【5.6オンス ヘビーウエイト 100％コットン】

Tシャツは大人がすっきりと着こなせるしっかりとした5.6オンスのヘビーウエイト生地を採用。

しっかりしているので繰り返し着てもよれることが少なくスタイリングが決まる一枚です。



サイズ

M ：身丈69cm、身幅52cm、肩幅46cm、袖丈20cm

L ：身丈73cm、身幅55cm、肩幅50cm、袖丈22cm

XL：身丈77cm、身幅58cm、肩幅54cm、袖丈24cm

丸胴仕様

トートバッグ

頭文字D Tシャツ頭文字D Tシャツ頭文字D Tシャツ頭文字D Tシャツ頭文字D トートバッグ

【サイズ (平置き)】

横幅 37cm x 高さ37cm x 底面マチ11.5cm

持ち手高さ：26cm

持ち手外周 54cm

※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。あらかじめご了承ください。

容量：約10リットル



【素材】

綿 100％ キャンバス

生地目付 280g/m^2 8.3oz/yd^2

頭文字D トートバッグ頭文字D トートバッグ頭文字D トートバッグ

販売元

会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

CAMSHOPメールマガジン

https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)

Twitter

https://x.com/camshop_byfaith

インスタグラム

https://www.instagram.com/camshop_by_faith/

https://www.instagram.com/faithinc_norimono/

https://www.instagram.com/faithinc__fun/

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n)