イベリコハム「日本市場の信頼強化に向けた取り組み・生産モデル」をFOODEX　JAPAN2026で紹介

イベリコ豚インタープロフェッショナル協会（ASICI）は、2026年3月10日から13日にかけて開催される日本最大級の食品見本市「FOODEX JAPAN 2026」に参加します。ASICIは、イベリコハムの生産モデルに対する日本市場の信頼を強化することを目的として、業界の制度的代表団を率いて本展示会に臨みます。

今回の東京での参加は、2024年から日本で展開されている欧州プロモーションキャンペーン「Awaken Your Iberico Sense（イベリコ・センスを呼び覚ませ！）」の一環として実施。本活動では、メディア、行政関係者、食品業界および外食産業の専門家に対し、イベリコハムを特徴づける生産システム、衛生管理、トレーサビリティの仕組みに関する厳格で正確な情報を共有することを目的としています。

貿易関係における重要な局面での透明性

現在、日本とスペインの養豚産業との貿易関係において重要な局面に位置づけられています。アフリカ豚熱（ASF）に関連した予防措置として、日本がスペイン産豚肉の輸入を一時停止したことを受け、イベリコハム業界はこの国際展示会を活用し、欧州の生産モデルのもとで運用されている管理、予防、食品安全の仕組みについて透明性をもって説明する考えです。

こうした状況のもと、FOODEXでは日本市場との対話のためのプラットフォームとして位置づけられています。会期中の4日間、業界代表は日本の報道関係者、行政関係者、食品産業のリーダーと会合を行い、トレーサビリティ、衛生管理、品質管理において欧州の厳格な基準に基づくイベリコハムの生産モデルを総合的に紹介します。

展示会初日（10日）は、日本のメディア向けのプログラムに重点が置かれます。ASICIは試食を伴う情報セッションを開催し、参加者はイベリコハムに適用されている欧州の食品安全システムについて直接理解する機会を得るとともに、この製品が地中海のガストロノミー文化およびデエサ生態系とどのように結びついているかについて説明します。

このセッションには、日本駐在スペイン大使イニゴ・デ・パラシオ・エスパーニャ氏、および在日スペイン大使館経済商務部長ゴンサロ・ラモス・プイグ氏も出席する予定です。両氏は、日本による地域主義（リージョナライゼーション）原則の認識に関する制度的対話および交渉の現状について報道関係者に説明します。

セッション終了後には、業界代表が各メディアと個別取材を受け、イベリコハムを取り巻く経済、文化、ガストロノミーの側面についてさらに詳しく紹介します。

日本の食品産業関係者との対話

展示会2日目以降は、日本の食品産業の関係者および制度関係者との一連の会合が予定されています。政府関係者、輸入業者、流通事業者、外食・宿泊業界関係者、小売バイヤーなどが参加します。

これらの会合は、制度面および技術面の両方における意見交換の場として設計されています。規制協力、衛生管理および品質管理制度、将来の市場発展の可能性などに関する議題が取り上げられます。また、在日スペイン大使館経済商務部長ゴンサロ・ラモス・プイグ氏もこれらの会合に参加し、日本当局および市場の主要関係者との対話において業界を支援します。

展示会期間中、イベリコハム業界の代表団は、製品の真正性と安全性を保証する制度的要素について詳細に説明します。これには、イベリコ品質規範（Real Decreto 4/2014）の適用から、生産チェーン全体を通じて各製品を個別に追跡できる識別・監視システムまでが含まれます。さらに、環境持続性、動物福祉、そして何世紀にもわたる畜産の伝統を兼ね備えた独自の生態系であるデエサに結びついた生産モデルについても紹介されます。

戦略的かつ成長する日本の市場

FOODEX JAPAN 2026への参加は、世界でも最も要求水準の高いガストロノミー市場の一つにおいて、熟成ハムおよび肩肉の認知とポジショニングを強化することを目的とした、より広範な戦略の一環として位置づけられています。イベリコハム単独の統計は存在しないものの、熟成ハムおよび肩肉の国際貿易の動向は、その世界的存在感が着実に拡大していることを示しています。

ICEX-ESTACOM（スペイン政府の公式輸出統計）データによると、2025年の輸出額は7億5,057万ユーロに達し、2024年比で3.94％増、2019年以降では累計64.01％の成長を記録しました。地域別では、欧州が依然として主要輸出市場であり、全体の73.63％を占めています。一方、アジア市場もシェアを拡大しており、6,150万ユーロ、全体の8.19％を占めています。

アジアの中でも特に日本は重要な位置を占めています。2025年、日本の熟成ハムおよび肩肉の輸入額は2,186万ユーロとなりました。直近ではわずかな調整（－0.83％）が見られるものの、長期的には非常に強い成長傾向が続いています。2021年から2025年までの累計成長率は194.19％に達し、5年間で市場規模はほぼ3倍となりました。

この関心の高まりは、日本文化に深く根付く価値観とも自然に一致しています。製品の原産地への敬意、職人的工程における細部へのこだわり、ガストロノミーにおいて時間を重要な要素として尊重する姿勢などが挙げられます。

今回のFOODEXへの参加は、日本における欧州プロモーションプログラム「Awaken Your Iberico Sense」の重要な節目の一つとなります。近年、本プログラムではガストロノミー専門家やオピニオンリーダーを対象に、専門マスタークラス、レストラン企画、原産地へのプレス訪問などの活動が実施されてきました。これらの取り組みを通じ、業界は欧州ガストロノミーの象徴の一つであるイベリコハムの歴史、文化、生産モデルを日本社会に伝え続けています。

イベリコ豚インタープロフェッショナル協会（ASICI）について

Asociacion Interprofesional del Cerdo Iberico（略称 ASICI）は1992年に創設され、1999年にスペイン農業・漁業・食料省より農産食品分野連携団体として認定されています。ASICIは非営利の農畜産分野連携団体で、生産者（養豚農家）と加工／流通業者が参画しています。

