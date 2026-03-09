【最終告知】「この一発に、乗鞍の春を込める。」花火師の想いが宿る『乗鞍高原はなびりうむ2026』。観覧チケット確約の宿泊プラン、まもなく受付終了。

乗鞍花火

信州・乗鞍高原の夜空を舞台に、五感で味わう至近距離の花火体験を提供する「乗鞍高原はなびりうむ2026」（2026年5月9日開催）。1月より開始した先行販売チケットは、昨年の2倍の用意数にもかかわらず、本リリースの配信を待たずして完売いたしました。

これを受け、いよいよ開催まで2ヶ月を切る中、本大会を仕掛ける創業150年の老舗「華松煙火」が込める伝統と挑戦、そして3月20日（金）に最終締切を迎える「宿泊確約プラン」についてお知らせいたします。

1. 創業150年の伝統と挑戦。華松煙火・上条社長が仕掛ける「本物の華火」

明治初期の創業から150年。信州の空に彩りを添え続けてきた「華松煙火」を率いる上条社長が、 今、乗鞍の地で新たな挑戦に臨んでいます。伝統の技で一発ずつ丁寧に手作りされる花火には、昨年の雨を乗り越えようとする地域住民の想いも込められています。この「光の純度」を最優先するため、本イベントではドローンを含む一切の外光を排除。職人が意図したままの色彩、そして「華松の華火」を皆様の瞳に直接届けます。

2. 3/20最終締切。宿泊プランによる「確実な席の確保」を

先行チケットの早期完売を受け、現在SNS等でもチケット確保を急ぐ声が広がっています。 協力加盟店（地域の宿）が提供する「宿泊＋チケット確約プラン」は、混雑を避け、特等席での鑑賞を約束する唯一の手段ですが、いよいよ3月20日の最終締切までカウントダウンが始まりました。

すでに満席となる宿も出始めており、現在は「満席（8割確定）」に向けた最終局面に入っています。検討中の方は、完売となる前に早めの確保をお勧めいたします。ほとんどの御宿にて、一泊朝食付きにてご予約お受けしております。ご夕食は選りすぐりのキッチンカーや出店１８店舗が皆様をお待ちしております。また近隣の皆様には、アルピコ長野トラベル様にてお酒も飲める松本駅直行シャトルバスも運行決定。ご好評につき増便も検討中です。

3.五感を癒やす、乳白色の源泉。乗鞍の恵みとともに過ごす特別な一夜

「興奮のあと、静寂に包まれる至福。」 鮮烈な花火を至近距離で浴びた後は、幻想的な露天風呂へ。乳白色の柔らかな湯が、感動で高まった心身を優しく解きほぐします。 御宿こだま(https://ekodama.com/) 観光センター 徒歩２分乗鞍の自然を独り占めする、乳白色の源泉。 全国でも希少な天然の乳白色の湯。豊かな緑に囲まれ、乗鞍高原の清涼な空気とともに浸かる時間は、心まで白く澄み渡るような贅沢なひとときです。 旅館 みたけ荘 (https://mitakeso-norikura.jp/)わさびざわルートバス

はなびりうむ」の感動をより深いものにするのが、乗鞍高原が誇る天然温泉です。全国的にも希少な「乳白色の湯」は、職人が情熱を注いだ花火を鑑賞した後の興奮を、優しく包み込み、心身を解きほぐしてくれます。極上の温泉と至近距離の花火をセットで楽しめる環境を整え、皆様をお待ちしております。乗鞍高原には乗鞍三湯と呼ばれ異なる泉質を持つ源泉がございます。それぞれのお宿に特徴がありますので、ぜひお楽しみください。

4. 「リベンジ」を待つファンの熱量。招待枠を急遽「5組」へ増枠

先日締め切った「晴れ男・晴れ女招待キャンペーン」には、事務局の予想を遥かに上回る34組もの熱い応募が寄せられました。「昨年の無念を晴らしたい」「家族に日本一の星空を見せたい」といった、切実で温かいメッセージの一つひとつに応えるべく、当初予定していた3組の招待枠を、急遽「5組」へと拡大することを決定いたしました。

全国から集まった「晴れのパワー」を追い風に、当日は花火だけでなく、乗鞍高原が世界に誇る満天の星空が広がることを信じています。この情熱が天に届き、星々と花火が共演する「奇跡の夜」となることを、スタッフ一同確信しています。

乗鞍高原はなびりうむ2025

「かつてない距離、かつてない純度。その一瞬が、一生の記憶になる。」

乗鞍高原という特別な場所で、150年の伝統を受け継ぐ職人が放つ渾身の「華」。 暗闇のなか、大切な人と肩を並べて見上げるその一瞬は、単なる花火鑑賞を超えた「奇跡の夜」となるはずです。

見上げれば、吸い込まれるような星空。目の前には、五感を震わせる大輪の花。 花火を通し、人を知り、乗鞍を知る機会になれば幸いです。

5月9日、標高1500メートルの静寂を震わせる、本当の美しさに出会う準備はできていますか。

皆様と乗鞍の最高の夜空の下でお会いできることを、心よりお待ちしております。

【開催概要】乗鞍高原はなびりうむ2026

開催日時 2026年5月9日（土） 開場：16：30 ／ 打上開始：20：00（４５分予定） ※雨天

予備日：2026年5月23日（土）２日前AM10：00の時点で判断

会場 乗鞍BASE（長野県松本市安曇3966-54）

観覧について 完全チケット制（定員1,500名限定） ※当日のチケット販売はございません。

事前にチケットまたは宿泊セットプランをご購入ください。

チケット販売スケジュール

先行販売： 完売御礼

一般販売： 好評発売中（残りわずか）松本駅直通シャトル（好評につき増便検討中）

宿泊セットプラン： 2026年3月20日（金）締切 人数調整の為以降チケットぴあにてご購入下さい。

アクセス

お車：長野自動車道「松本IC」より約60分

公共交通：JR松本駅より上高地線「新島々駅」下車、路線バス「乗鞍高原」行き乗車 ※会場周辺の駐車場には限りがございます。宿泊セットプランをご利用の方は各宿からのアクセスをご確認ください。

主催 乗鞍花火（代表：中澤 敬）

共催 華松煙火、のりくら観光協会、協力加盟宿泊施設 各社

公式ホームページ [https://www.norikura-hanabi.com/](https://www.norikura-hanabi.com/)

お問い合わせ 乗鞍花火 事務局（公式HP内お問い合わせフォームより承ります）