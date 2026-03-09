没入型XR体験施設のコンセプトムービーが完成！

株式会社日本XRセンター

没入型XR体験施設「XRセンターゲームスペース」は、このたび施設の魅力を伝えるコンセプトムービーを完成させました。

完成したムービーは、映画館での上映に加え、動画配信サービス TVer でも配信されます。

映像では、ゾンビサバイバル「ゾンビストーム」や忍者アクション「ニンジャブレイカー 妖魔決戦」といった人気アトラクションの迫力あるプレイシーンを余すところなく紹介。友達やカップル、観光客まで幅広い層が楽しめる、XRセンターゲームスペースの魅力あふれる世界観を体感できます。

施設紹介

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z_mTcuVwiu0 ]

「XRセンターゲームスペース」は、最新のVR・AR技術を駆使した没入型XR体験施設です。

来場者は映画やゲームの世界に入り込むかのような臨場感を体験でき、友達やカップル、観光客まで幅広い層が楽しめます。

館内では、ゾンビを撃退する「ゾンビストーム」や、忍者となって妖魔と戦う「ニンジャブレイカー 妖魔決戦」など、リアルさとスリルを追求したアトラクションを体験可能です。

最新のVRデバイスやシーンに合わせた大型ファンや触覚デバイス連動を駆使して、映画館のような迫力ある映像体験を提供しています。

また、中野店はテレビ番組「有吉くんの正直さんぽ」でも取り上げられ、多くの視聴者から注目を集めました。

コンセプトムービー公開の概要

福岡店中野店は「有吉くんの正直さんぽ」で紹介されました！

今回完成したコンセプトムービーでは、XRセンターの世界観や施設の魅力を余すところなく紹介しています。

映像は、福岡店と隣接する映画館「ユナイテッド・シネマキャナルシティ13」で上映されるほか、動画配信サービス TVer でも配信されます。

映画館では大画面と迫力の音響で臨場感を体験でき、TVerでは自宅からでもXRセンターの魅力を楽しめます。

映像で見た臨場感をそのまま体感！

完成したPVで魅力を知ったら、ぜひ実際に「XRセンターゲームスペース」に足を運んで、没入型アトラクションの迫力を体感してみてください。

館内では、ゾンビを撃退する「ゾンビストーム」や忍者となって妖魔と戦う「ニンジャブレイカー 妖魔決戦」など、リアルさとスリル満点のゲームが待っています。

友達やカップル、観光客まで、幅広い層が楽しめるアトラクションが揃っており、映画館の大画面やTVerで見た臨場感をさらに超える体験ができます。

施設概要

取材のご案内

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110387/table/55_1_9d1df6876b8d152dd89ac4436eb2750d.jpg?v=202603090951 ]

平日営業中の取材を歓迎いたします。

「XRセンターゲームスペース」では、施設の魅力や最新PV公開に伴う取材対応が可能です。

対応可能な取材内容

- 体験者のリアルな反応やプレイシーンの撮影- 代表取締役CEO 小林大河へのインタビュー- 施設内アトラクションの様子の撮影- 映画館やTVerでのPV放映に関するコメントお問い合わせ取材をご希望の方は、下記メールアドレスまでご連絡ください。customersuccess@vrarri.com

【会社概要】

日本XRセンターは、日本、インド、サンフランシスコに拠点を持ち、“ベストバリューでXR実装を促進する“をミッションに、XRゲーム・アトラクション及びXR研修のコンテンツ開発を行う会社です。XR業界の権威あるイベント「XR Kaigi2025」のコンシューマー部門で最優秀賞を獲得しました。

会社名：株式会社日本XRセンター

所在地：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1中野坂上サンブライトツイン14階 東京コンテンツインキュベーションセンター No.29

代表者：小林大河

設立：2023年5月22日

事業内容：VRアトラクション開発及び店舗運営

主な実績：XR Kaigi 2025 コンシューマー部門最優秀賞受賞・テレビ番組「有吉くんの正直さんぽ」出演

店舗展開：東京（中野ブロードウェイ）・福岡（キャナルシティ博多）・熊本（グリーンランド）

ホームページ：https://www.vrarri.com/

店舗ホームページ：https://xrcenter.space/

当社直営の常設店「XRセンターゲームスペース福岡店」の最新情報は、当社公式LINEアカウントおよびSNSで随時お知らせいたします。

SNSアカウント

X: https://x.com/vrarricom

Instagram: https://www.instagram.com/xrcenter_gamespace/

TikTok: https://www.tiktok.com/@xr.center.game.sp