美談一切なし。シングルマザー・虐待サバイバー採用における「想定外のハードルと組織再生」を語る経営者向け勉強会を3月24日（火）開催

株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、自社が運営する経営者コミュニティ「参謀」の特別企画として、2026年3月24日（火）に「参謀BAR 浜松町」にて経営者向けの事例共有会を開催いたします。 本イベントでは、株式会社RASHISA 代表取締役社長の岡本翔氏を講師に招き、シングルマザーや虐待サバイバーをスタッフとして雇用したインサイドセールス事業において直面した生々しいトラブルと、それを乗り越え経済合理性のある組織体制を構築した独自のノウハウを公開します。

開催の背景：SDGs・ESG経営で注目される「多様な人材の雇用」のリアル

近年、SDGsやESG経営への関心の高まりから、企業にはビジネスを通じた社会課題の解決が求められています。しかし、「困難な背景を持つ人材の雇用」という崇高なビジョンを掲げたものの、現場では想定以上のトラブルが発生し、事業継続の危機に陥るケースも少なくありません。 こうした実態は「企業の失敗談」として隠されがちであり、有効な解決策やノウハウが社会に共有されにくいという課題がありました。そこで、経営者コミュニティ「参謀」では、表面的な美談ではなく「リアルな現場の課題と解決策」を共有する場が必要だと考え、本勉強会の開催に至りました。

勉強会の内容：「制度廃止」の危機からどう組織を立て直したのか？

株式会社RASHISAは、「ビジネスで虐待問題を解決する」というビジョンのもと、シングルマザーや虐待サバイバーが働くインサイドセールス・BPO事業を展開してきました。 しかし、その道のりは決して平坦なものではありませんでした。

家庭環境の事情による突発的な欠勤

経営者の想定と現場のリアルの乖離

制度廃止に追い込まれるほどの失敗や、雇用メンバーの離脱トラブル

本勉強会では、岡本代表が直面したこれらの「生々しいトラブル」を包み隠さず共有します。それでもなぜこの層をターゲットにするのか？ トラブルをどう乗り越え、経済合理性のある組織体制へと変化させたのか？ 社会貢献と収益性の狭間で葛藤し、独自の組織論に辿り着いた経営者のリアルな事例をお届けします。

こんな方におすすめ

多様な人材の採用・定着に課題を感じている経営者、人事責任者

SDGs、ESG経営の一環として社会課題解決型ビジネスに興味がある方

綺麗事ではない「組織マネジメントのリアル」を学びたい方

開催概要

イベント名： 【事例共有会】美談一切なし。シングルマザー/虐待サバイバー採用で直面した「想定以上のハードル」と、その具体的な解決策とは？

日時： 2026年3月24日（火）19:00～22:00（18:00 受付開始）

19:00～20:00：勉強会

20:00～22:00：懇親会

会場： 参謀BAR 浜松町（東京都港区海岸1丁目2-3 汐留芝離宮ビルディング 地下1階 浜松町ネオ横丁内）

https://maps.app.goo.gl/wpXnHMWFTjs9DL7d6

参加費： 勉強会は無料。懇親会に参加される場合は飲食代の実費（6,000円前後）を頂戴いたします。

お申し込み方法： 以下のURLより参加登録をお願いいたします。

https://luma.com/x054s8vv(https://luma.com/x054s8vv?utm_source=prtimes)

講師プロフィール

株式会社RASHISA 代表取締役社長 岡本 翔（おかもと しょう）氏

2017年1月23日に株式会社RASHISAを設立。創業後2年半ほど新卒領域で事業を展開し、2019年4月にキャリアアドバイザードットコムをリリース。同年11月に事業売却後、事業をピボットし、虐待問題と向き合うことを決意。2020年から2026年1月まで虐待サバイバーや主婦の方を対象としたBPOサービスを運営した後、現在は日本一の経営者コミュニティ事業を目指して日々奮闘中。

ファシリテーター

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

経営者コミュニティ「参謀」主催

デロイトトーマツグループにて10年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

経営者コミュニティ「参謀」とは

経営者コミュニティ「参謀」

「参謀」は、利害関係のない経営者同士が、肩ひじ張らずに自然な交流を持てる会員制の経営者コミュニティです。 元デロイトトーマツグループの経営コンサルタントであり、自らも事業会社を経営する代表の新谷が、「経営者には、互いに高め合え、時には弱音を吐けるサードプレイスが必要だ」と痛感し設立しました。

