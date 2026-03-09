株式会社ピーカブー

2026年3月9日

株式会社ピーカブー

株式会社ピーカブー（所在地：埼玉県朝霞市、代表取締役：松成紀公子）は、このたび同社が開発・販売する「3WAY＆マルチガード通学帽（軽量ヘルメットセット）」が、公益財団法人日本学校保健会の推薦用品として認定されたことをお知らせいたします。

3WAY＆マルチガード通学帽のご紹介

同社は、従来よりUVカット製品をはじめとする「スクールシリーズ」において日本学校保健会推薦用品の認定を複数取得しており、今回の認定はそれに続く新たな認定となります。児童・生徒の通学時における安全確保と健康増進を実現する本製品の認定は、子どもたちの学校生活をより豊かに安全にする取り組みです。

■ 日本学校保健会とは

公益財団法人日本学校保健会は、児童生徒の健康保持・増進と学校保健の普及・啓発を目的とする公益財団法人です。1921年の創立以来、学校保健の中核を担ってきた歴史ある団体であり、現在は内閣府（公益認定等委員会）による認定・監督を受けながら、事業面では文部科学省と密接に連携して運営されています。

https://www.hokenkai.or.jp/about/supplies1.html

主な活動は、学校保健に関する調査・研究、最新情報の周知を行うポータルサイトの運営、学校医や養護教諭向けの指針策定、優れた活動への表彰など多岐にわたります。また、医師会や薬剤師会等の専門団体と連携し、専門的知見を学校現場へ届ける「行政と学校をつなぐパートナー」としての重要な役割を果たしています。

■ 日本学校保健会推薦用品とは

日本学校保健会推薦用品とは、学校保健・安全・衛生の視点から、学校現場や家庭での使用に適していると認められた製品に与えられる認証です。有識者・専門家による審査委員会が安全性・機能性・教育的効果などを総合的に評価し、認定の可否を判断します。

推薦用品として認定されることで、製品には日本学校保健会の推薦マークを表示することができ、全国の学校・保護者・教育関係者に向けた信頼性の証となります。

■ 3WAY＆マルチガード通学帽（軽量ヘルメットセット）について

「3WAY＆マルチガード通学帽」は、株式会社ピーカブーが従来の「3WAY UVカット帽子」をベースに、通学用途に特化した機能を大幅に強化した新製品です。子どもたちが毎日安心・安全に登下校できるよう、多彩な機能を一つの帽子に集約しました。

◆ 主な特長・機能

- 3WAY仕様：機能性3WAY／通常の通学帽、UVカット機能付きサンハット、軽量ヘルメット内蔵の安全帽子として3通りの使い方が可能形状3WAY／テンガロンスタイル・フラップスタイル・バゲットハットスタイルを前後のつばを上下することにより実現します。有効な紫外線対策に最適な当社オリジナルデザインです。- 軽量ヘルメット内蔵：自転車通学や交通事故のリスクから頭部を守る軽量設計のヘルメットを内蔵- UVカット機能：紫外線から子どもの肌・目を保護するUVカット素材を使用- マルチガード機能：雨天対応、反射材による視認性向上など、あらゆる通学シーンに対応- 快適な着用感：軽量かつ通気性に優れた設計で、長時間の着用でも疲れにくい- デザイン性：従来の通学帽のデザインを踏襲しつつ、小学生が喜ぶ機能的なデザインを採用今年、有識者による厳正な審査を受け、本製品は晴れて「日本学校保健会推薦用品」として認定されました。主な特長・機能■ 株式会社ピーカブーとは

株式会社ピーカブーは、「人の肌と健康を有害紫外線から守る」を企業理念に掲げ、エポカルブランドで日常生活用のUVカットウエアなど総合的に提供し、幼稚園、学校生活・通学に関連する製品の開発・販売も行うメーカーです。特にUVカット製品・スクール向けウェア・用品の分野に強みを持ち、「スクールシリーズ」として日本学校保健会推薦用品を複数ラインアップしています。

安全性・機能性・デザイン性を高い水準で両立させた製品づくりをモットーとし、全国保護者から支持を得ています。

■ エポカルとは

「エポカル（EPOCHAL）」は、株式会社ピーカブーが展開するブランドです。ブランド名が示すように、画期的な製品で、子どもたちの毎日に新しい時代の安全・快適・楽しさを届けることをコンセプトとしています。

エポカルブランドでは、通学帽をはじめとする通学・学校生活関連用品を展開しており、「3WAY＆マルチガード通学帽」もエポカルブランドの新しい主力製品として今後の展開をしていきます。

■ 今後の展開

株式会社ピーカブーは、今回の日本学校保健会推薦用品認定を機に、「3WAY＆マルチガード通学帽」の全国の小学校・教育委員会・行政への普及を加速させてまいります。

◆新製品の開発

さらなる安全性の追求を目指し、株式会社ピーカブーでは新素材の軽量ヘルメット研究・開発に取り組んでいます。強度・軽量性などを高次元で兼ね備え、次世代の通学帽・スクール用品への応用を視野に入れた革新的な開発です。

この新素材を活用した安全性の高い製品を近い将来リリースすることを目標に、引き続き研究を重ねてまいります。詳細については、決定次第改めてお知らせいたします。

今後も、子どもたちが毎日安心して学校生活を送れるよう、安全・快適・機能的な製品の開発・提供に取り組んでまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社ピーカブー 代表取締役 松成紀公子

担当部署：広報 井関典子 佐藤一枝

TEL：048-458-3015

メール：office@epochal-uv.com

URL： https://epochal.co.jp/s48277320/uv-seibou/

https://3wayuvhat.hp.peraichi.com/