250万部突破のベストセラー『漫画 君たちはどう生きるか』の羽賀翔一が贈る国民的名著漫画化シリーズ待望の第2弾は、渋沢栄一による不朽の名著！『漫画 論語と算盤』 好評発売中。

株式会社徳間書店 （本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、250万部のベストセラー『漫画 君たちはどう生きるか』の羽賀翔一による国民的名著漫画化シリーズ2弾、『漫画 論語と算盤』（ https://amzn.asia/d/0ehpN3Ho ）を、2月27日（金）に発売致しました。

第一国立銀行（旧第一勧業銀行、現みずほ銀行）の創設をはじめ、生涯で500あまりの企業の創立・発展に関わった、“近代日本の父”渋沢栄一。

その渋沢がなによりも重んじたのが「道徳の精神」です。そしてその道徳の礎としたのが『論語』でした。

渋沢は、道徳と経済活動は相反するものではなく、むしろ表裏一体であり、利益（私財）の追求も『論語』の思想によって行われるべき、という信条のもとに生涯を送りました。

そんな渋沢が遺した『論語と算盤』は、渋沢自身の強い確信に根差した、深遠な人生論＆仕事論です。

本作『漫画 論語と算盤』では、その渋沢の思想を現代に呼び覚ます、描き下ろし漫画。

作者は250万部のベストセラー『漫画 君たちはどう生きるか』の羽賀翔一さんと、新進気鋭作家のワタベヒツジさん。

思弁的記述が大半を占める原作とは趣きをがらりと変えて、現代を舞台としたストーリー漫画に仕上げました。フリーター、エリート社員、自営業者、リタイアした高齢者。――さまざまな境遇にある人々の姿を通じて、不透明な現代を健全に生きるための精神の在り方を示します。

私たちはなぜ働くのか？より良く生きるとはどういうことか？

楽しく、奥深いストーリーで織りなす、心に沁みる物語。いまを生きるすべての人たちに捧げる傑作漫画です。

●目次

第1章 智・情・意 「常識」の正体とは？（フリーター・あぐり 23歳）

第2章 士魂商才 本当の「強さ」とは？（会社員・ショウタ 29歳）

第3章 算盤活用法 どう「お金」と向き合うか？（自営業・算盤男 33歳）

第4章 成敗と運命 「人生」に何を残すか？（仁さん 68歳）

解説 渋沢栄一と『論語と算盤』の誕生 桑原功一（渋沢資料館館長）

●羽賀翔一さんコメント

あの大谷翔平選手のマンダラチャートに「論語と算盤を読む」と書かれていたところから原作に興味を持ち、漫画化したいと考えました。

企画が立ち上がってから原作を読み込むほど、現代に悩む人たちにとって、渋沢栄一さんの考え方や生きる姿勢が説得力を持って響くのではないかと思うようになりました。

この漫画は、役立つ情報を漫画によってピックアップするのではなく、漫画を読んだ人が実際に渋沢さんに会ってきたかのような感覚になれることを目指しました。

『漫画 君たちはどう生きるか』のときと同様、原作と読後感が一致するような「翻訳」としてのコミカライズになったのではないかと自負しています。

●ワタベヒツジさんコメント

原作をはじめて読んだ時、渋沢栄一さん言葉が自分の悩みに応えてくれている感覚を持ちました。

「論語と算盤」というシンプルな言葉の中には、普遍的な思想が込められていると感じ、コミカライズの意義を感じました。

この漫画には、特別な状況ではなく、ふつうの人生を生きるキャラクターたちが登場します。

「論語と算盤」が日常と切り離されたものではなく、日常と地続きの思想であることを意識しました。

渋沢栄一さんの言葉を、キャラクターを通して体感することができるのが漫画の良さだと思います。

ぜひ、読んでいただけたら幸いです。

●書誌情報

書名 漫画 論語と算盤

発売日 2026年2月27日（金）

定価 1,760円（税込）

原作 渋沢栄一

漫画 羽賀翔一 / ワタベヒツジ

判型 A5判

発売元 株式会社 徳間書店

●著者プロフィール

渋沢栄一（しぶさわ・えいいち）

1840～1931 年。実業家。現在の埼玉県深谷市の農家に生まれる。

幕末の動乱期に尊王攘夷論に傾倒し、御三卿のひとつ、一橋家に仕える。欧州各地を視察して帰国後、大蔵省に勤めて辣腕を振るう。1873 年に大蔵省を辞したあとは、実業家として活躍。第一国立銀行（旧第一勧業銀行、現みずほ銀行）の創設をはじめ、生涯で500 あまりの企業の創立・発展に関わった。さらに約600 の教育機関・社会公共事業の支援にも尽力。

著書に『論語と算盤』『経済と道徳』『雨夜譚』など。

羽賀翔一（はが・しょういち）

1986 年生まれ。漫画家。

2010 年に『インチキ君』で第27 回MANGAOPEN奨励賞受賞。

2017年に刊行した『漫画 君たちはどう生きるか』（原作・吉野源三郎）は250 万部超えのベストセラーとなる。

著書はほかに『ケシゴムライフ』『昼間のパパは光ってる』『ハト部』など。

Ｘ（ @hagashoichi(https://x.com/hagashoichi) ）、Instagram（ @hagashoichi(https://www.instagram.com/hagashoichi/) ）で、1日1絵を毎日更新中。

ワタベヒツジ

1991 年生まれ。漫画家。

著書に『幸せの重心』（原案・石川善樹）、『漫画版 おカネの教室』（原作・高井浩章）、『大獄のバベル』（羽賀翔一との共著）、『メゾン・ド・マドリーミング』など。

Ｘ（ @watabehitsuji(https://x.com/watabehitsuji) ）、Instagram（ @watabehitsuji(https://www.instagram.com/watabehitsuji/) ）で、1日1絵を毎日更新中。

