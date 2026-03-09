【2026年4月28日まで！公務員向けレポート配信】神奈川県、「県民の安心をつなぐAI CRM」を#7119に。迷いの一瞬を、安心の一歩へ

イシン株式会社

イシン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西中 大史、証券コード：143A）が運営する公民共創の先進事例を紹介するメディア『自治体通信』は、株式会社セールスフォース・ジャパンが配信する公務員向けレポート「神奈川県、「県民の安心をつなぐAI CRM」を#7119に。迷いの一瞬を、安心の一歩へ」に協賛し、2026年4月28日（火）まで配信を実施いたします。

詳細・お申し込みはこちら :https://go.jt-tsushin.jp/jt_webinar_202604-01?utm_source=20260304&utm_medium=PRTimes&utm_content=press

神奈川県は、電話による救急相談「#7119」について、SalesforceとクラウドPBXを基盤に採択し、システムを刷新。電話相談を軸に、将来的にはチャット・LINE・Webをひとつの基盤でつなぐことを見据え、緊急度判定を画面上でわかりやすく標準化しました。県民からの相談内容はすべてデータ化され、運用改善と分析に活用できます。

119への直接の入電の抑制を目標に、年間約42万件以上の規模の相談に対応可能な体制を実現したそうですが、今後はAgentforceの活用によりオペレーターの判断を支援し、県民の利便性を向上により安全で適切な受診行動を後押ししていく展望を描いています。

本レポートでは、神奈川県の救急相談「#7119」システム刷新の取り組みとその中でどのようにSalesforceが活用されているかについて解説しています。

救急医療体制の効率化や適切な受診勧奨へのきっかけになれば幸いです。

会社概要

