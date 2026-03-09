【ＢＳ日テレ】温泉好き友近が大絶賛！ 鉄道で行くNo.1名湯とは？「絶対気持ちいいって思いますもん、こういう色って」
鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ 「友近・礼二の妄想トレイン」。
3/10（火）は、鉄道好きも温泉好きも楽しめる「人気温泉を巡る鉄道旅」！ 鉄道大好きマネジャーの南田裕介が、全国の人気温泉を鉄道とともに楽しむプランをランキング形式で紹介します。特急きのさき、“丹鉄”こと京都丹後鉄道などで行く兵庫・城崎温泉の旅では、松葉ガニのコースに舌鼓。北海道では函館市電や特急北斗で、三大名湯を巡ります。１位に輝いたのは、900の源泉が沸く屈指の人気温泉地。超巨大な露天風呂に、友近も大感激！
■ジブリ彷彿とさせる絶景
旅のナビゲーターは、おなじみ南田。“鉄活”の近況を尋ねる中川家・礼二に対し、どうも歯切れが悪い。どうやら失敗続きの様子で…。礼二も「あそこに行ってきた、ここに行ってきた、楽しみにしてたんだけど」としょんぼり。
さて、気を取り直しての鉄道温泉旅。旅や温泉が大好きな友近も「旅と温泉は切っても切れない関係ですから」と、期待に胸躍らせる。最初に紹介したのは、城崎温泉。途中の西舞鶴では、市場で海鮮朝ご飯！活きのいい松葉ガニがズラリと並ぶ壮観さだ。丹鉄では、３つの観光列車が人気。仕事でたびたび近くを訪れる友近は、「これ全部乗ってるのよ」と親近感を口にする。そして道中は絶景スポットの連続！ジブリを思わせる鉄橋に、かの有名な天橋立。また覗きにも挑戦したという友近だが、意外な苦労も口に…。
続いての旅プランは、北海道が舞台！湯の川、登別、定山渓の三大温泉地を鉄道旅で巡る。湯の川ではオーシャンビューが堪能できるインフィニティ露天風呂も！友近もごひいきにしている名門旅館も紹介する。
■青みがかった乳白色
さて、栄えある１位に輝いたのは…の前に、恒例の番外編。ここでは秋田の名湯・乳頭温泉温泉をご紹介！秋田藩の湯治場として開湯した、歴史ある温泉街。少し青みがかった乳白色の湯に、友近も「絶対気持ちいいって思いますもん、こういう色って」とうっとりの様子だ。
仕切り直しての１位は、由布院温泉！ 観光列車・ゆふいんの森III世に乗り、900の源泉が沸く日本屈指の温泉地へ向かう。「じゃらん」の憧れ温泉地ランキング１位に輝いた名湯の実力とは？そして友近、礼二が選んだベストワン温泉は？
［タイトル］
友近・礼二の妄想トレイン
［番組概要］
簡単に真似できる、真似したくなる旅をプロデュース！
こんな旅をしているあの人が面白い！
鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ「友近・礼二の妄想トレイン」。
列車旅のスペシャリストから教わる絶景ポイントやご当地グルメ。
好きを極めたあの人がプレゼンする"通"な旅のプラン！
"映像付きガイドブック"で目線をひと味変えてリアリティーある妄想を！
［放送日時］
毎週火曜よる9時放送
［放送局］ ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ
［出演者］ 友近 礼二
［クレジット］ (C)ＢＳ日テレ
［番組HP］
https://www.bs4.jp/mousou-train/(https://www.bs4.jp/mousou-train/)
