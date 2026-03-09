インスタグラムのアカウントM&A（売買）取扱件数が累計300件を突破！SNSアカウントM&Aプラットフォーム「アカバイ」がInstagram運用の新たな選択肢として急成長
SNSアカウントM&A（売買）マーケットプレイス「アカバイ」を運営する合同会社MYASIA
Entertainment（東京都）は、Instagram（インスタグラム）アカウントの累計取扱件数が2026年3月2日時点で300件を突破したことを発表します。
インスタアカウントの M&A 需要が急拡大
近年、フォロワーを抱えたInstagramアカウントへのニーズは、個人・法人問わず広がりを見せています。ゼロからSNS運用を始めるよりも、すでに一定数のフォロワーを持つインスタグラムアカウントを取得し、そこからブランドや事業の発信基盤を整えたいという考え方が浸透してきました。企業のマーケティング担当者、インフルエンサーとして活動を始めたい個人、そしてリセールビジネスに取り組む方など、アカウントの譲受け側の層は多岐にわたります。
一方で譲渡側も、運用コストや方向性の変化などを理由に、育てたインスタアカウントを次の運営者へ渡したいという需要が増えています。アカバイはこのM&Aの場を安全かつ透明性高く提供するプラットフォームとして、サービス開始以来着実に取扱数を伸ばしてきました。
なぜ「300 件」が重要なのか
SNSアカウントM&Aという市場はまだ新興領域です。取扱件数の積み上げは、単なる数字ではなく「実績ある場所で取引したい」という売買双方の安心感に直結します。今回の300 件突破は、インスタグラムをはじめとするSNSアカウントのM&Aにおいて、アカバイが一定の信頼を獲得してきた証でもあります。
アカバイが選ばれる理由
アカバイの特徴は、購入者の手数料が0%という業界でも異例の料金体系にあります。出品者にかかる手数料も5%と低水準に設定しており、譲渡・譲受けの双方がコストを抑えたM&Aを実現できます。
また、アカウントのM&A仲介にとどまらず、SNS運用代行サポートも提供しています。投稿代行・アカウント管理・運用コンサルティングなど、取得後の運用フェーズまで個人・法人問わず幅広く対応しており、「買って終わり」ではなくアカウントを育てる段階まで一貫してサポートできる体制を整えています。
Instagram（インスタグラム）のほか、X（旧 Twitter）、YouTube、TikTok、Facebook、公式 LINE、Threads といった主要SNS全般を取り扱っており、フォロワーの規模やジャンルも多様な出品が揃っています。
今後の展開
アカバイは引き続き出品数・取扱数の拡大を図りながら、SNSアカウントのM&A・売買に関するノウハウコンテンツの充実にも取り組んでいきます。インスタグラムのアカウントを譲渡したい方、フォロワーを持つインスタのアカウントを購入・取得したい方、SNS運用の次の一手を探している方は、ぜひアカバイをご確認ください。
アカバイ公式サイト：https://akabuy.jp
【会社概要】
● 会社名：合同会社MYASIA Entertainment
● 所在地：東京都
● 事業内容：SNSアカウントM&A（売買）プラットフォーム「アカバイ」の運営ほか
● 公式サイト：https://akabuy.jp
