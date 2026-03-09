NotebookLM、新たに10種類のインフォグラフィックビジュアルスタイル登場と編集方法ガイド
2026年3月、GoogleのNotebookLMがアップデートされ、ユーザーが自由に選べる「インフォグラフィックビジュアルスタイル」が実装されました。これにより、さまざまなデザイン形式を活用して情報を見やすく整理できるようになっています。
本記事では、最新スタイルの特徴や種類、さらに実際にインフォグラフィックを作成・編集する際の手順を丁寧に紹介します。
Part 1：NotebookLMのインフォグラフィック新機能
NotebookLMでは、PDFやWord文書、ウェブサイトなどをアップロードするだけで、AIが自動的にインフォグラフィックを生成できます。
作成されたインフォグラフィックは、情報の視覚化、アイデア間の関係性の整理、重要ポイントの強調に役立ちます。
デザインスタイルも多彩で、エディトリアル調、スクラップブック風、サイバーパンク調など、目的に応じて選択可能です。
新機能：カスタムインフォグラフィックスタイル
2026年3月3日、NotebookLMに「カスタムインフォグラフィックスタイル」が追加されました。
これにより、ユーザーは10種類の新しいスタイルから自由に選べるようになり、内容に応じてAIが自動でレイアウトを整える「自動」モードも利用可能です。
各スタイルは情報の見せ方や印象が異なり、用途に応じて使い分けられます。
・プロフェッショナル向け報告書スタイル
・教育用プレゼンに最適なデザイン
・クリエイティブな資料やアイデア整理向け
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343505/images/bodyimage1】
注意点
カスタムスタイル機能は全ユーザーに一斉に提供されるわけではありません。
段階的に展開されており、アカウントによって表示されるタイミングが異なります。未表示でも、順次利用可能になる予定です。
Part 2：カスタムスタイルを使ったNotebookLMインフォグラフィックの作成手順
NotebookLMでカスタムスタイルを活用すれば、資料をアップロードするだけで、見やすく整理されたインフォグラフィックを簡単に作成できます。ここでは、手順ごとにわかりやすく解説します。
Step 1：ノートブックを準備する
まず、新しいノートブックを作成します。作成したら、PDF、Googleドキュメント、ウェブサイト、YouTube動画など、インフォグラフィックに使いたい資料をアップロードします。
Step 2：インフォグラフィック作成画面を開く
Studioパネル から「インフォグラフィック」をクリックし、作成画面に移動します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343505/images/bodyimage2】
Step 3：カスタムスタイルを設定する
鉛筆アイコンをクリックして 編集モード に入ります。ここで以下の項目を設定可能です：
言語：出力したい言語を選択
向き：縦・横・正方形から選択
ビジュアルスタイル：10種類のプリセットデザインから選択
詳細レベル：簡潔、標準、詳細から選択
プロンプト入力：作成したいイメージやテーマを具体的に入力
Step 4：インフォグラフィックを生成する
設定が完了したら「生成」をクリック。生成後は、テキストの誤りやレイアウトに問題がないか必ず確認しましょう。
Step 5：保存と共有
完成したインフォグラフィックは、高解像度PNG形式で保存できます。また、必要に応じて 共有リンク を作成し、ノートブックのアクセス権も確認しておきましょう。
Part 3：NotebookLMインフォグラフィックを簡単に編集
