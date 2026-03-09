n8n公認クリエーターが中小企業のDXを支援。「AI活用コンサルティング」と「補助金活用支援」を一体提供する新サービスを開始～不動産・法務の「書類地獄」をAIで解消、コストを抑えた業務自動化を伴走支援
有限会社野田収一事務所（屋号：オルタナティブコンピュータ、所在地：東京都三鷹市、代表：野田収一）は、不動産・士業における膨大な書類作成業務を効率化する「AI活用コンサルティング」と、その導入を支える「AI導入補助金（旧IT導入補助金）等の活用支援」を一体提供いたします。
国内希少なn8n公認クリエーターが、契約書等の自動生成ワークフローを構築。補助金活用による実質的なコスト負担の最小化と、安全なAI実装を同時に実現します。
■ 不動産・法務の現場に潜む「負」を、実質負担を抑えて解消
契約書や重要事項説明書の作成といった、正確性が求められる定型業務は、専門家の貴重な時間を奪う大きな要因となっています。本サービスでは、AIと補助金支援を一体化することで、この課題を解決します。
月間約10時間の工数削減: 入力データを元に、AIが契約書ドラフトを瞬時に自動生成するワークフローをn8nで構築します。
補助金による導入ハードルの撤廃: IT導入補助金等の申請から実績報告まで伴走し、高品質な独自システムの導入コストを大幅に低減します。
■ 想像してみてください！ デスクから「事務の山」が消えるまで
AI導入による業務の「浄化」過程を描くビジュアルストーリー。
今回テーマは：【法】-- 書類が消え、知性が宿る
前回の「カオス」なデスクに置かれていた膨大な契約書の束が、AIワークフローの実装によりデジタルへと昇華。机の上には余裕が生まれ、専門家が本来の「判断」に集中できる環境が整い始めた様子を描いています。
■ 安心のセキュリティ対応
機密性の高い契約情報を扱うため、弊社はIPA「SECURITY ACTION ★★」に準拠した安全な設計を徹底しています。
■ 詳細・お問い合わせ（LP）
不動産・法務向け「AI活用＋補助金申請」パッケージの詳細および無料相談（Step 01）は、以下より承っております。
URL: https://alternativecomputers.org/lp/
配信元企業：有限会社野田収一事務所
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342762/images/bodyimage1】
