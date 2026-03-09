子どもたちがヘッドレストの製造工程を楽しく学ぶ！九州イノアックとmiraiiが職業体験ゲームの配信を開始

株式会社イノアックコーポレーション（代表取締役社長：野村泰、名古屋本社：愛知県名古屋市・東京本社：東京都品川区、以下イノアック）のグループ会社である株式会社九州イノアック（代表取締役：飯田康雄、本社：福岡県福岡市博多区 以下、九州イノアック）は、株式会社miraii（本社：東京都中央区、代表取締役：福田紘也、以下miraii）と連携し、子どもたちにモノづくりや高い技術力を楽しく伝えることを目的に、ヘッドレストの製造工程を体験できるオリジナルゲームの無料配信を開始しました。

本ゲームは、miraiiが運営するオンライン広場「みらいいパーク」にログイン後、どなたでも無料で遊ぶことができます。





見えない技術を、未来を担う子どもたちへ

私たちの身の回りには、目立たないけれど生活を支える素材が数多くあります。その一つが「ウレタンフォーム」です。 ヘッドレストをはじめとする自動車部品、寝具、キッチンスポンジ、断熱材など、快適さや安全性を支える重要な素材でありながら、その働きや製造工程を知る機会はほとんどありません。

そこでmiraiiと九州イノアックは、実在する製造工程をもとに、工場の裏側を“安全に体験できるゲーム”を開発しました。ウレタンフォームの原料補配合から発泡、成形、加工、検査、製品完成までの流れを、楽しく学ぶことができます。

本取り組みは、製造業の現場と子どもたちをつなぎ、“素材が社会を支えている”という視点を育むことで、将来の選択肢を広げることを目的としています。ものづくりのおもしろさや見えない技術の価値に触れるきっかけづくりを提供してまいります。





ゲーム概要

配信場所：オンライン広場「みらいいパーク」内ゲームゾーン

配信開始日：2026年3月2日(月)

利用料金：無料

対応端末：PC・タブレット

タイトル：「ヘッドレスト・ファクトリー」

内容：ウレタンフォームの特性とヘッドレストの製造工程を体験しながら、モノづくりの仕組みを学べる職業体験ゲーム

ゲームをプレイするには、miraiiが運営する子ども向けオンライン広場「みらいいパーク」へのログインが必要です。無料サービスなので、登録すれば、いつでも誰でもどこにいても取り組むことができます。





九州イノアック

株式会社九州イノアックは、1926年に愛知県で創業した井上護謨製造所（iRCタイヤ）を始まりとするイノアックグループの高分子化学製品メーカーです。“MADE IN KYUSHU”をスローガンに揚げ、地域No.1の企業を目指して高品質なモノづくりに取り組んでいます。優れた特性を持つウレタンフォームや樹脂などの化学素材を用いて、お客様のニーズに合った製品・特性の開発に努め、厳しい品質チェックをクリアすることで信頼の輪を広げています。

九州の地から未来を見据え、“MADE IN KYUSHU”を誇りに私たちはこれからも歩み続けます。

◇九州イノアック HP：https://www.kyu-inoac.co.jp/

◇カラーフォーム健康ショップ うきは：https://colorfoam-kenkoushop-ukiha.studio.site/

◇カラーフォーム健康ショップ うきはInstagram：https://www.instagram.com/kenkoushop_ukiha/