日本の伝統衣装「十二単」がパリのランウェイへ Love Unlimited メンバーが Paris Fashion Week Gala Show に出演
2026年3月7日（現地時間）、フランス・パリで開催された Paris Fashion Week / Paris Couture Gala において、日本の伝統衣装 十二単 がランウェイで披露された。
オンラインコミュニティ Love Unlimited のメンバー5名がモデルとして出演し、日本文化表現団体「あわい」が提供する十二単を 樋口ゆか が着用。パリの舞台で日本の伝統美を発信した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343550/images/bodyimage1】
伊藤亜衣が Samina Mughal のドレスでパリのランウェイに出演。
本イベントは、ニューヨークを拠点に活動するデザイナー Samina Mughal（サミナ・ムガル） がホストを務め、パリ市内の Normandy Le Chantier Hotel にて開催された。
また 伊藤亜衣 は海外モデルと共に Samina Mughal のドレス を着用し出演し、日本人モデルとして国際的なランウェイに挑戦した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343550/images/bodyimage2】
海外モデルとともにランウェイを歩く伊藤亜衣。
今回のステージでは、日本文化表現団体「あわい」が提供する日本の伝統衣装 十二単 が披露され、平安時代に起源を持つ日本の伝統文化を国際的なファッションイベントの舞台で紹介する機会となった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343550/images/bodyimage3】
日本文化表現団体「あわい」の十二単を着用しランウェイに登場した樋口ゆか。
出演モデルは以下の5名。
小松英子
中谷和代
秋山ゆうこ
樋口ゆか
伊藤亜衣
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343550/images/bodyimage4】
秋山ゆうこ、小松英子、中谷和代もモデルとして出演。
本プロジェクトは 高森雄登 がプロデュースし、日本文化とファッションを融合させた新たな表現として、パリの舞台で日本の美を発信する試みとなった。
今回の取り組みは、日本文化とファッションを融合させた新たな表現として、パリの舞台から日本の美を世界へ発信する試みとなった。
イベント概要
イベント名
Paris Fashion Week / Paris Couture Gala
開催日
2026年3月7日（パリ現地時間）
会場
Normandy Le Chantier Hotel（フランス・パリ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343550/images/bodyimage5】
配信元企業：LOVE UNLIMITED
