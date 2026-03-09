株式会社みんなの整骨院グループ 戸田みんなの鍼灸接骨院 新規開院に先駆けてプレオープン！2026年3月22(日)～3月25(水)
2026年3月27日(金)、埼玉県戸田市東口に株式会社みんなの整骨院グループ（以下、株式会社MSG）の
戸田みんなの鍼灸接骨院がグランドオープンします。
それに先駆け、3月22日(日)～25日(水)までのプレオープン期間中、施術体験イベントを実施いたします（※3月26日(木)は休診）。
事前予約も受付中ですので、お気軽にご参加ください。
《株式会社MSG 戸田みんなの鍼灸接骨院について》
院長：牛久保 将吾（うしくぼ しょうご）
【住所】埼玉県戸田市新曽353-3MGRビル1F-A
【アクセス】JR埼京線「戸田駅」東口より徒歩0分
【電話番号】048-229-3755（プレオープン予約受付中）
【営業時間】平日10:00～13:30／16:00～19:30 土日・祝日9:00～14:30
【休診日】2026年3月26日(木)
【ホームページ】https://toda-minnano-sekkotsu.com/
【公式LINE】https://page.line.me/799kqycd
《プレオープンイベント》
日付：2026年3月22日(日)～25日(水)
受付時間：10:00～13:30／16:00～19:30
※施術体験やワンポイントアドバイス（先着50名様限定ご予約優先）
体験内容
問診 → 手技・骨格矯正・ストレッチ体験 → お悩みの症状に対するアドバイス
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343354/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343354/images/bodyimage2】
戸田みんなの鍼灸接骨院 院長：牛久保 将吾
●戸田みんなの鍼灸接骨院の特徴
● 骨格矯正やストレッチで、首・肩のこりや腰痛にアプローチ
姿勢のゆがみによる筋肉の緊張を、骨格調整やストレッチで整え、根本改善を目指します。
● 自律神経の乱れや神経症状には鍼灸で対応
筋肉の深い部分へアプローチすることで血流を改善し、コリや痛みの原因となる筋肉の緊張をやわらげます。お灸は身体を温め、血行を促進しながら内側から体質改善をサポートします。冷え性や疲労感、胃腸の不調などにも効果があります。また、自律神経を整える効果も期待できるため、血流改善・免疫活性・神経の調整に効果的な鍼灸で、坐骨神経痛・ヘルニアなどにも対応可能です。
● スポーツ外傷・交通事故治療にも強い
整形外科との連携により、交通事故後のむち打ち治療やスポーツ障害、ケガの対応も安心。
● ケガ・骨折・脱臼の後療法も対応可能
回復期に必要なリハビリ的アプローチや固定、テーピングなども行います。
● キッズスペース完備（予定）
お子様連れでも安心して来院いただけます。
