レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本サービスとしてごビジネスプロセス市場、2035年までに136億米ドル規模へ拡大、CAGR14.80%で急成長するBPaas需要を徹底分析
日本サービスとしてごビジネスプロセス市場は、2025年約34億2000万ドルから2035年には約136億ドルへ拡大し、CAGR14.80％と高い成長が見込まれます。電子帳簿保存法やインボイス制度への対応、深刻な人手不足を背景に、財務・会計BPaaSがシェア24.97％でリード。NTTデータ×Google CloudやマイクロソフトのAI投資など、クラウドと生成AIを組み合わせた次世代BPaaSの市場機会を詳しく分析した日本企業向け市場規模・市場予測レポートです。
日本サービスとしてごビジネスプロセス市場の概要
日本サービスとしてごビジネスプロセス市場は、クラウドおよび「as-a-service」モデルを通じて提供されるエンドツーエンドのビジネスプロセスアウトソーシングを指し、財務・会計、人事、サプライチェーン管理、カスタマーサービス、アナリティクスなどの業務領域を包含しています。このモデルでは、企業がBPaaSプロバイダーと契約し、基盤となる業務プロセス、プラットフォーム、インフラの運用を委託することで、社内チームはより戦略的かつコアとなる業務に集中することが可能になります。
近年では、標準化されたワークフロー、組み込み型オートメーション、サービスレベルに基づく成果志向型の運用を求める大企業および中小企業（SME）の双方で利用が拡大しており、BPaaSは日本におけるバックオフィスのデジタルモダナイゼーションを支える中核的な基盤として位置づけられています。
クラウド導入とAIによる業界成長の推進要因
クラウドベースのサービスおよびソリューションの導入拡大は、日本サービスとしてごビジネスプロセス市場における主要な成長要因となっています。企業はハイブリッドクラウドやマルチクラウド戦略を採用し、分断されたレガシープラットフォームを、柔軟なスケーリングとAPIレベルの統合を可能にする統合型BPaaSスタックへと置き換えています。
また、日本の高速通信インフラと高密度のデータセンター環境は、レイテンシや信頼性に対する懸念を軽減し、ミッションクリティカルな業務プロセスのクラウド移行を加速させています。
例えば、2024年11月に発表されたNTTデータとGoogle Cloudの協業拡大は、日本およびアジア太平洋地域全体における生成AIとクラウドベースのデータ分析の普及を促進する取り組みとして注目されています。こうした戦略的提携は、小売や製造業などの各産業向けにAIを活用したクラウドソリューションを提供し、BPaaS市場の長期的な成長を後押ししています。
主要企業のリスト：
● Fujitsu Ltd.
● NEC Corporation
● Hitachi Ltd.
● NTT Data Corporation
● Ricoh Company Ltd.
● SoftBank Group Corp.
● Hopejets Consulting Japan Co.,Ltd.
● IBM Corporation
● Accenture
● TCS
● Capgemini
● DXC Technology
● Infosys
データセキュリティ、規制遵守、および市場の制約要因
データセキュリティおよびプライバシーに関する懸念の高まりは、日本サービスとしてごビジネスプロセス市場における重要な制約要因となっています。顧客情報や企業の機密データといった高機密性データがクラウド環境へ移行する中で、企業はデータ漏洩、不正アクセス、越境データ移転のリスクに対して慎重な姿勢を強めています。
