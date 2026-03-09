株式会社RAID、株式会社トランザクションを吸収合併
2026年3月9日
各 位
株式会社RAID、株式会社トランザクションを吸収合併
～タワーマンション専門の定額仲介サービス「タワマン定額仲介マイスター」を承継、公式サイトをリニューアル～
不動産業を展開する株式会社RAID（本社：東京都豊島区、代表取締役：笹井 大輔、以下「RAID」）は、2026年3月1日付で、同一代表が運営する株式会社トランザクション（以下「トランザクション」）を吸収合併いたしました。
本合併に伴い、トランザクションが運営していた東京都内のタワーマンション売却特化型サービス「タワマン定額仲介マイスター」の全事業をRAIDが承継し、本日より新公式サイト（https://raidsys.jp/tm/）にてサービス提供を継続することをお知らせいたします。
■ 合併の背景と目的
RAIDはこれまで不動産取引の効率化と透明性を追求してまいりました。一方、トランザクションが運営する「タワマン定額仲介マイスター」は、高額なタワーマンション取引において課題となっていた「仲介手数料の負担」を、独自のノウハウにより定額60万円（税別）という圧倒的なコストパフォーマンスで解決してまいりました。
この度の組織統合により、経営リソースを集約し、さらなるサービスの安定供給と、タワーマンション売買における「新しいスタンダード」の確立を目指します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343555/images/bodyimage1】
■ 「タワマン定額仲介マイスター」の特長
本サービスは、豊島区、品川区、目黒区、新宿区など東京都内のタワーマンション売却に特化した仲介サービスです。
1. 圧倒的なコスト削減（定額60万円）
一般的な仲介手数料（売買価格の3%＋6万円）ではなく、一律「定額60万円（税別）」に設定。高額なタワーマンションほど、売主様の手残りを最大化できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343555/images/bodyimage2】
2. 上級資格「宅建マイスター」による安全な取引
国土交通省が推奨する上級宅建士資格「宅建マイスター」保有者が直接担当。タワーマンション特有のリスクを予見し、緻密な調査に基づいた安全な取引を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343555/images/bodyimage3】
3. スピード売却と手間の軽減
早期売却を希望される方や、煩雑な手続きをプロに任せたい売主様に最適なスキームを提供します。
4. 外投資家への独自アプローチ
RAIDは「マレーシア不動産投資クラブ」を通じた海外投資家との独自ネットワークを保有。外国人購入検討者へ直接物件を紹介できるため、国内外を問わない売却活動が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343555/images/bodyimage4】
■ サービス概要
サービス名：タワマン定額仲介マイスター
新公式サイトURL：https://raidsys.jp/tm/
対象エリア：東京都内（主に豊島区、品川区、目黒区、新宿区など）
対象物件：タワーマンション
■ 合併当事会社の概要（2026年3月1日時点）
存続会社
名称：株式会社RAID
所在地：東京都豊島区南長崎三丁目17番8号
代表者：代表取締役 笹井 大輔
事業内容：不動産業
URL：https://raidsys.jp/
吸収合併消滅会社
名称：株式会社トランザクション
所在地：東京都豊島区南長崎三丁目17番8号
代表者：代表取締役 笹井 大輔
事業内容：不動産業
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社RAID
担当：笹井
TEL：03-6432-0264
E-mail：info@raidsys.jp
公式サイト：https://raidsys.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343555/images/bodyimage5】
株式会社RAID
