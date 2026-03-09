eラーニングシステム『オウルキャスト』が、「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールに認定されました。
株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔）は、この度、経済産業省が推進するサービス等生産性向上IT導入支援事業「デジタル化・AI導入補助金2026」において、IT導入支援事業者に採択され、弊社が開発・販売するeラーニングシステム『オウルキャスト』が、補助対象ITツールに正式に認定されたことをお知らせいたします。
これにより、条件を満たした事業者さまは『オウルキャスト』の導入費用の一部に対して、1/2～2/3以内（最大150万円未満）の補助金を受けることが可能になり、初期導入時の費用を大幅に抑えながらeラーニングシステムの導入・構築を実現することができます。
オウルキャスト公式サイトはこちら
https://owlcast.jp/
▼eラーニングシステム『オウルキャスト』とは
オウルキャストは「社内・学内での学習管理」「オンラインスクール・講座」「研修ビジネス」など、あらゆる教育ニーズに対応できるeラーニングシステムです。
ご利用シーンに応じたeラーニングシステムの構築が可能です。
・社員研修・自己学習を支援する
学習管理システム（LMS）構築
・企業研修などBtoBビジネス向けの
eラーニングシステム構築
・オンラインスクール・講座向けの
学習プラットフォーム構築
オウルキャストでは上記のような活用用途ごとに、最適な機能と料金体系でeラーニングシステムを構築、ご提供いたします。
オウルキャストについて詳しくは公式サイトをご覧ください。
https://owlcast.jp/
▼デジタル化・AI導入補助金2026とは
デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化や DX、 AI活用の推進等に向けた ITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金です。
対象となるITツール（ソフトウェア、サービス等）は事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開（登録）されているものとなります。
また、相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料等も補助対象に含まれます。
デジタル化・AI導入補助金について詳しくは以下のサイトをご確認ください。
https://it-shien.smrj.go.jp/about/
▼プレスリリース原本はこちら
https://owlcast.jp/news/2026/03/06/10043/
【株式会社ストランダー 会社概要】
代表者 ： 代表取締役社長 青木大輔
所在地 ： 東京都新宿区歌舞伎町２-２-１５ ヒルコート東新宿ビル３階
企業HP ： https://strander.jp/
主な事業 ：
・eラーニングシステム『オウルキャスト』の開発・提供
公式サイト https://owlcast.jp/
・クラウド型eラーニング研修サービス『SUSUME』の運営
公式サイト https://susume.business/
・動画配信サービス構築システム『ソーシャルキャスト』の開発・提供
公式サイト https://socialcast.jp/
・動画・eラーニング関連のシステム開発事業
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ストランダー
担当者：西山 美和子
E-Mail：sc_inquiry@strander.jp
配信元企業：株式会社ストランダー
