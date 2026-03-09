伝統的な京町家建築で過ごす、京都の旅「京町家 楽遊 堀川五条」で香りの空間演出がスタートします。
＜概要＞
株式会社ゴタス（本社：沖縄県）は「京町家 楽遊 堀川五条」（京都府）にて2026年3月13日（金）より、香りを用いた空間演出サービスを開始します。
＜サービス内容＞
伝統建築「京町家」を再現した「京町家 楽遊 堀川五条」は、木造の美と伝統意匠に、洗練された現代設備を備えた一邸です。観光の中心地からは一歩離れた暮らしの息づく地で、京都の真髄に触れる上質な滞在をかなえます。
暖簾の先に広がるロビーを静かに満たすのは、天然の香料だけで仕立てた、温もりを宿す香り。
古くて新しい京町家に、落ち着きと個性がしなやかに調和した気品ある香りが穏やかに溶け合い、ここでしか出会えない“京都の奥行き”を演出します。
特定の香りがその香りにまつわる記憶を呼び起こす「プルースト効果」に着目し、楽しい旅の思い出と香りを結びつけるリゾートならではのサービスを目指します。
＜施設情報＞
京町家 楽遊 堀川五条
〒600-8357
京都市下京区黒門通五条上ル柿本町590番16
075-366-3211
＜日時＞
2026年3月13日（金）より演出開始
＜香りについて＞
京町家が紡ぐ時間の流れと、静かな佇まいに寄り添った、しなやかで温かみのあるブレンドです。
程よい渋みと重さを感じる木の香りに、胡椒と生姜を重ね、落ち着きと個性の両面を楽しみます。
ほのかに感じる華やかさは、柔らかなハーブの香り。
端正な個性が心地よい、樹木とスパイスの香りです。
＜会社情報＞
株式会社Gotas
〒903-0825
沖縄県那覇市首里山川町1-80-301
098-943-0120
http://gotas.jp/
株式会社ゴタスは、ホテルへ香りのサービスを提供する企業です。
2013年の法人設立以降、沖縄のリゾートホテルをメインに
国内で100件を超える施設にて香りの演出を展開しています。
空間演出だけではなく、ホテルオリジナルのアメニティや香りのギフト制作など、
「ホテルのための香り屋」として、多くの宿泊施設のサポートを行なっています。
