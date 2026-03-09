円安を追い風に日本製カーケアが世界拡大 洗車の王国、米最大級RVネットワークNIRVCと提携
カーケア製品の企画・開発・製造を行う株式会社洗車の王国（本社：日本）は、アメリカの公式ディテーリングパートナーである Bob Moses Ceramic Coating が、米国最大級のRVディーラーネットワーク National Indoor RV Centers（NIRVC） と提携したことを発表しました。
https://youtu.be/aj02KPhYWuo
このパートナーシップにより、NIRVCの各拠点において、洗車の王国のセラミックコーティング製品を使用した施工サービスが提供されます。
巨大なRVは、強烈な紫外線、雨、汚れ、長距離走行など、通常の乗用車以上に過酷な環境にさらされます。
その塗装を長期間守るためには、信頼できる製品と確かな施工技術の両方が不可欠です。
Bob Moses Ceramic Coatingは、アメリカのディテーリング業界において高い技術力と品質で評価されているプロフェッショナルです。
その技術と、日本生まれの洗車の王国コーティング技術が組み合わさることで、RV市場に新しい保護基準をもたらします。
洗車の王国は 2006年から海外展開を開始し、現在は世界34カ国へ製品を輸出しています。
製品はすべて 日本で企画・開発・製造された自社開発製品です。
近年、日本では原材料高騰や製造コスト上昇が課題として語られることが増えています。
しかしグローバル市場の視点で見ると、日本国内での開発・製造は決して高コストではなく、現在の円安は日本企業にとって海外展開の追い風となっています。
日米貿易をめぐる様々な議論がある中でも、洗車の王国では 2019年からアメリカ市場で強固なパートナーシップを築き上げてきました。
世界各地のプロフェッショナルと共に、日本の技術が広がっていくことを、私たちは誇りに思います。
?
National Indoor RV Centers (NIRVC)
https://www.nirvc.com/CeramicCoating/Video
?
アメリカ総代理店
Bob Moses Ceramic Coating
1510 E Bell Rd Suite B1-100
Phoenix, AZ 85022
Sales / Quotes : (480) 744-8548
Support : (480) 442-5931
https://bobmosescc.com/
?
洗車の王国 グローバル
https://www.sensha-world.com
https://store.sensha-world.com
?
製品情報
クリスタルグロウ 8年耐久型
https://store.sensha-world.com/jp/page/product_detail/general/984
?
報道関係者様お問い合わせ先
株式会社洗車の王国
担当: 相原 浩
TEL: 0463-94-5106
FAX: 0463-94-5108
Email：info@sensha-world.com
本社
〒259-1141
神奈川県伊勢原市上粕屋1007-3
東京オフィス
〒104-0043
東京都中央区湊一丁目13-4 101
公式サイト
https://www.sensha-world.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343558/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343558/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343558/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社 洗車の王国
プレスリリース詳細へ