地域貢献を、きれいごとで終わらせたくなかった。　　　　不動産会社が子供養護施設支援に乗り出した理由。

株式会社ユーミーホールディングス

今回は、賃貸住宅の建設から不動産仲介、

引越しなどを湘南地域で手掛ける

ユーミーらいふグループが行っている





「児童養護施設の支援」について、

実際に取り組みを担当している社員に話を聞きました。





地域貢献というと、どこか特別な活動のように聞こえます。

でも担当者が話してくれたのは、とてもシンプルな思いでした。





「自分たちの仕事で、できることがあるんじゃないかと思ったんです」





寄付や募金ではなく、

“住まいを扱う会社だからこそできる支援”を選んだ理由。





ここでは、その取り組みが始まった経緯と、

現場で感じていることをお伝えします。



















子供たちの支援に乗り出した

ユーミーらいふグループ・株式会社大好き湘南不動産のメンバー

「それなら、うちでやろうと思ったんです」





──地域貢献という会社の取組を、現場から形にしていく





ユーミーらいふグループでは、以前から

地域に根ざす企業として、地域貢献に取り組んできました。

不動産や引越しといった事業を通じて、

地域の人の暮らしに長く関わってきたからこそ、

「この地域のために、企業として何ができるのか」を考えることは、

特別なことではなく、自然な営みでもありました。





その中で、日々の業務に向き合う現場から、

ある問いがより具体的な形で浮かび上がってきます。









「地域貢献を、もっと自分たちの仕事に近い形でできないだろうか」









ユーミーアワードで見つめ直した地域貢献





その問いを整理し、社内で共有する場となったのが、

全グループ社員が参加する業務改善・改革活動

【ユーミーアワード】でした。

日々の業務で感じた気づきや違和感を持ち寄り、

より良い仕事のあり方を考えるこの取組の中で、

地域貢献についても、改めて見つめ直す機会が生まれます。

最初に検討されたのは、引越しの際にお客様が不要として出されたおもちゃの寄付や、

募金といった支援でした。





そこで、実際に社会福祉協議会へ相談に向かい、

地域の支援の現状について話を聞くことになります。















「物は足りている。でも…」









相談の中で返ってきたのは、意外な言葉でした。

「寄付は本当にありがたい。

でも、実は物資は比較的足りているんです」

その代わりに紹介されたのが、

児童養護施設などで暮らす子どもたちの現実でした。









18歳で、守られてきた場所を出る





施設で暮らす子どもたちは、

18歳になると、そこを出なければなりません。

住まいを探す。

働く。

社会と関わる。

それを一気に、自分一人で引き受けることになります。

けれど、保証人がいない。

社会経験が少ない。

不動産会社に相談しても、条件だけを見て断られる。

何度もそうした経験をするうちに、

「もう聞かない方がいい」と思ってしまう子もいる。

その話は、重く、現実的でした。









不動産会社として、できることがある





この話を受けて、

「それなら、自分たちの仕事で支えられるのではないか」

という考えが、現場を中心に共有されていきます。

寄付ではなく、

物でもなく、

住まいを扱う仕事そのもので支えること。





こうして、地域貢献という会社の取組の一環として、

18歳で施設を出る若者たちのための部屋探し支援が始まりました。





保証人がいない場合も、保証会社の活用などを含め、

一人ひとりの状況を丁寧に聞きながら対応しています。





「先生が信頼している会社なら、子どもたちも安心できる」

その言葉を大切にしながら、

施設の先生方との関係づくりにも力を入れてきました。



















「部屋を借りる」を体験してみる





部屋探しは、大人にとっても簡単なものではありません。

ましてや、初めて社会に出る若者にとっては、

何から始めればいいのか分からないまま進まなければならない場面も多くあります。

そこで行っているのが、

部屋探し体験会・物件見学会です。

実際に物件を見ながら、

家賃の違いによって選択肢がどう変わるのか、

設備や間取りによって生活のしやすさがどう変わるのかを、

一つひとつ確認していきます。

「借りる」という行為を、

知識としてではなく、経験として知ってもらうこと。

それが、この体験会の目的です。











いくらでどのような部屋が借りれるか実際に物件も観てみました。

働く経験も、社会への一歩





住まいと同じくらい大切なのが、「働く経験」です。

注意されること。

時間を守ること。

人と関わること。

社会では当たり前とされることも、

経験がなければ不安や戸惑いにつながります。

職場体験やアルバイトの機会を通じて、

社会とつながる入口を、グループ全体で少しずつつくっています。

うまくいかないこともあります。

途中で続かなくなることもあります。

心に不安を抱えている子もいます。

それでも、

「やってみたい」と思えたこと自体が、大切な一歩

だと考えています。









大きなことはできなくても





この取組で関われる人数は、決して多くありません。

劇的に何かが変わるわけでもありません。

それでも、

「困ったときに、ここを思い出してもらえる」

そんな存在でありたいと思っています。

地域貢献という言葉は、

ときに抽象的で、きれいに聞こえます。

けれどその中身は、とても地味で、時間のかかるものです。

だからこそ、

自分たちの仕事から離れない形で、

無理なく、でも誠実に続けていく。





これからも





地域のために、

自分たちの仕事で何ができるのか。

その問いを、簡単に手放さずにいること。

考え続け、関わり続けること。

ユーミーらいふグループの地域貢献は、

これからも、そんな姿勢の中で続いていきます。

この話は、まだ続きます。







