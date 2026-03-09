2ポイントゼロ・グループ、イタリアに拠点を置くISEMパッケージング・グループの過半数株式を7億0400万ディルハムで買収を完了

・2ポイントゼロが所有権の60.8%を取得

・パッケージングがISEMを中心とした6つ目の消費者向け事業に

アラブ首長国連邦アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- エネルギーおよび消費者部門に重点を置く次世代の投資大手である2ポイントゼロ・グループPJSC（ADX：2PointZero）は、有機的および無機的成長を加速させるために割り当てられた二次資本と一次資本の組み合わせにより、美容、ファッション、高級品、栄養補助食品などを取り扱うヨーロッパの大手パッケージンググループであるISEMの過半数株式を7億0400万ディルハムで取得したことを発表しました。

2PointZero Group completes majority acquisition in Italy-based ISEM Packaging Group for AED 704 million (Photo: AETOSWire)

これにより、2ポイントゼロ・グループはISEM株の60.8%を保有することになり、残りの39.2%はペニンシュラ・キャピタルと少数株主が保有しています。そのためこれは、2ポイントゼロとペニンシュラの戦略的パートナーシップの始まりとなります。両社は、製造からクライアント対応まで、事業全体にわたるAIとデジタル技術の導入、そしてISEMの事業展開と製品力向上を目的としたM&Aを通じて、ISEMの業界リーダーとしての地位を強化していきます。

2ポイントゼロ・グループのCEOであるサミア・ブアッツァは、「今回の買収の完了は、当社のグローバルな成長目標の推進と、パッケージング業界における拡張可能なプラットフォームの確立に向けた重要な一歩となります。パッケージング事業は、当社において6つ目の消費者向け事業分野となります。ISEMの施設訪問では、特に自動化レベル、ロボットによる高度な組立、そして最先端の設備に感銘を受けました。これらは、業務効率、一貫性、そして利益率の向上に寄与するものです」と述べています。

ブアッザはさらに、「当社がパッケージング分野に参入したのは、この分野が食品、医薬品、高級品など、複数のサブセグメントにおいて引き続き高い年平均成長率（CAGR）を達成しているからです。戦略的M&A、AIの導入、そして事業統合において実績を持つ当社は、ISEMの国際展開を加速させる上で最適な立場にあり、一次パッケージングと二次パッケージングの両方で事業を拡大し、株主の皆様に長期的な利益をもたらすことを目指していきます」とも述べています。

今回の買収の完了は、2ポイントゼロ・グループによるパッケージング分野への進出を明確に示すものであり、既存の美容・アパレル事業を補完し、消費者向けとして6つ目の事業を確立することになります。1949年に設立され、イタリアのボローニャに本社を置くISEMグループは、高度に自動化されたリーディングカンパニーとして、「Made in Italy」ブランドを確固たるものにしています。ISEMは、その品質、革新性、そしてLVMH、Kiko、Gucci、L’Oréal、Puig、Coty Lancasterといった主要ラグジュアリーブランドとの提携において世界的に高く評価されています。ISEMの製品には、硬質ボックス、折りたたみケース、シルクペーパー、ダストバッグなどがあり、計10万平方メートルを誇る11の製造工場を擁しています。

ペニンシュラ・キャピタルの創設パートナーであるボルハ・プラド氏は、「この株式取得の完了は、ISEMにとってエキサイティングな新たな段階の始まりとなります。ISEMは、世界で最も要求の厳しい高級ブランドにとってのパッケージングに関する最高のパートナーとしての地位を確立しており、今回の投資により、ISEMは資本、グローバルな展開、そして戦略的サポートを獲得し、事業拡大をさらに加速させることができます。2ポイントゼロとの提携は、ISEMだけでなく、その顧客にも変革をもたらす補完的機能を提供すると考えています。ともに新たな時代を築いていくことを楽しみにしています」と述べています。

ISEMパッケージング・グループのCEOであるフランチェスコ・ピントゥッチは、「これは、当グループの新たな時代の始まりです。グループは今、ISEMを特別な存在にしている高い精度と個人のコミットメントを失うことなく、クライアントにより大きな規模でのサービスを提供できます。グループの人材、職人技、世界有数の高級ブランドとの関係は、ISEMのすべての活動の中核となるものです。2ポイントゼロとペニンシュラのサポートによって、ISEMはその事業を世界展開するプラットフォームを獲得しました。私たちがこの非常に短い期間で築き上げたものを誇りに思うとともに、起業家、友人、そしてこの素晴らしい旅の一部であるすべてのグループ従業員、すべての関係者、クライアント、サプライヤーの貴重なご支援に感謝いたします」と述べています。

世界有数の法律事務所であるホーガン・ロヴェルズのパートナーおよびシニアアソシエイトが、バイサイドのM&A、FDI問題、独占禁止法問題に関して2ポイントゼロおよびペニンシュラ・キャピタルに助言を行いました。レガンスは、ペニンシュラ・キャピタルによるISEMへの再投資および2ポイントゼロ・グループとのステークホルダー契約締結を支援し、ファン・カンペン・リエムはペニンシュラの取引構成について助言を行いました。同時に、ガッティ・パヴェシ・ビアンキ・ルドヴィッチとハーバート・スミス・フリーヒルズ・クレイマーは、プロセス全体を通じて売り手側に関する助言を行いました。

