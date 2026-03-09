Huawei、モデルとビジネス価値の架け橋となるAIデータプラットフォームを発表

バルセロナ（スペイン）、2026年3月6日 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026期間で開催されたファーウェイ製品＆ソリューション発表会において、Huawei・データ・ストレージ製品ラインのYuan Yuan社長はファーウェイのAIデータ・プラットフォームを正式に発表しました。このプラットフォームは、知識生成と検索、推論高速化のためのKVキャッシュ、メモリ抽出とリコール、そしてユニファイド・キャッシュ・マネージャー（UCM）の技術を統合しています。これは、モデルとビジネス価値の間のギャップを埋めるものです。



Yuan Yuan, President of Huawei Data Storage Product Line, delivering a keynote speech



AIの急速な進歩にもかかわらず、ほとんどのAIモデルはコアサービスに徹底的に統合されていません。これは主に、モデル採用の鍵である推論よりも、トレーニングに重点が置かれているためです。AIの幻覚、応答の遅さ、推論におけるスループットの制約といった課題に対処するためには、データ処理の改善が必要です。

Huawei・データ・ストレージは、これらの課題に取り組むため、「3+1」AIデータ・プラットフォームを正式に発表しました：

高精度なマルチモーダル知識による知識生成と検索 - より正確な検索を実現

マルチモーダルなロスレス解析とトークンレベルのエンコーディングを通じて、マルチモーダルリソースを高精度な知識に変換し、95%以上の検索精度を保証します。

推論高速化のためのKVキャッシュ- 履歴メモリデータを使用することで、より高速で効率的な推論を可能にします

KVキャッシュにインテリジェントな階層化と管理を適用することで、コンテキストウィンドウを大幅に拡大し、冗長な計算を削減します。これにより、最初のトークンまでの時間（TTFT）が90％短縮され、AIの応答速度が大幅に向上しました。

コンテキストメモリ管理によるメモリ抽出とリコール- 使用するほどにモデルがよりスマートになります

履歴データや経験を正確に抽出し、それらを呼び出し可能なメモリとして蓄積することができます。このメモリメカニズムにより、使用するほどにモデルがよりスマートになります。

ライフサイクルを通してメモリデータを管理し、スケジューリングするUCM

知識ベース、KVキャッシュ、メモリバンクの三つのキャッシュレベルでメモリデータを管理し、インテリジェントにスケジューリングします。

Huawei AI データプラットフォームは、グリーンフィールド展開のためのアプライアンス・モードと、発展的展開のための独立モードを提供します。アプライアンス・モードでは、OceanStor A800システムを採用されています。これにより、究極のパフォーマンスと柔軟なスケーラビリティが保証されます。独立モードでは、AIデータエンジンノード＋OceanStor Doradoストレージのアーキテクチャを採用されています。データエンジンノードを追加することで、既存のシステムをアップグレードし、先行投資を保護し、そして企業の円滑なAI変革が可能になります。

「Huaweiは今後も技術革新を深めていきます。AIデータ・プラットフォームが架け橋となり、モデルの能力を真のビジネス価値へと変えていきます」とYuan Yuanは述べています。

お問い合わせ先：

Zoe Yin、yinzijun@huawei.com

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com