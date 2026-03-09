アウトドアだけでなく、災害対策グッズとしても人気の「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）は、2026年3月14日より仙台国際センター展示棟などで開催される「仙台防災未来フォーラム2026」にて、東北アウトドア情報センターのブース内にて、PowerArQのコーナーを展開いたします。当日は実機の展示はありませんが、カタログなどを置いておりますので、お近くの方は、是非お立ち寄りくださいませ。

■イベント概要

仙台防災未来フォーラム2026日時：2026年3月14日(土) 9:30～16:30場所：仙台国際センター展示棟（青葉区青葉山無番地）、仙臺緑彩館（青葉区川内追廻無番地）

■ブースについて

https://sendai-resilience.jp/mirai-forum2026/

今回、PowerArQが展示されるのは、東北アウトドア情報センターのブース内です。防災アウトドア術や車中泊術に関する展示の中で、ご紹介いただきます。東北アウトドア情報センターは、福祉登山・安全登山と野山ウォーク・防災アウトドア術などを発信する総合サイトです。

■PowerArQ 防災へのお取り組み

https://tohoku-outdoor.com/

「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）はポータブル電源の国内ブランドとして、防災への取り組みを精力的に行っています。お客様の要望に合わせて提案させていただきますので、ご一緒にお取り組みできる企業様、団体様は気兼ねなくご相談ください。法人様用ページhttps://powerarq.com/pages/salesお問合せはこちらからhttps://powerarq.com/pages/contact_enterprise

■ブランド概要

険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ、日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でも。あなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当E-mail:press@go-hd.jp