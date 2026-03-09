株式会社フローラベル(本社：東京都千代田区、代表取締役：久保田 芹南)が展開するライフスタイルブランド「FLOLUX(フロラックス)」は、2026年3月20日(金)より、ブランド初となるポップアップを代官山 蔦屋書店および六本木 蔦屋書店の2店舗にて開催いたします。本出店は、蔦屋書店が主催する春の人気企画「SPRING SWING 2026」への参加により実現いたしました。会場では、ブランドのシグネチャーアイテムに加え、パッケージデザインを手掛けたアーティスト・fanfan(ファンファン)氏による絵画作品の特別展示と販売もいたします。





オンライン展開を主軸としてきたFLOLUXが、ブランド初となるポップアップを代官山 蔦屋書店、六本木 蔦屋書店の2店舗にて開催いたします。本イベントは、FLOLUXの世界観を、リアルな空間で初めて五感を通して体感いただける特別な機会です。なかでも、4種の異なる香りのバリエーションを展開するコールドプロセスソープは、それぞれ天然精油を贅沢に調香しており、心まで解きほぐすような豊かで華やかな香りが魅力です。厳選された素材が織りなす、心を満たす上質な香りのヴェールを、ぜひこの機会に会場で体感ください 。





Topic1 | FLOLUX フルラインナップの展開

伝統的な製法で丁寧に仕上げられた4種の香りの「コールドプロセスソープ」や、上質なシルクを贅沢に使用した「シルクベールタオル」を実際にお手に取っていただけます 。





Topic2 | アーティストfanfanの作品の展示販売

FLOLUXのパッケージデザインとコラボレーションしたアーティスト・fanfanの絵画作品『WAVY』コレクションを特別に展示・販売いたします 。独創的な色彩と大胆なタッチで描かれた作品を、プロダクトと共に直接ご覧いただけます 。





Topic3 |ギフトに最適アートボックスシリーズ

fanfan氏の作品を纏い、使用後も小物入れとして再利用できる特別な「Luxury Art Box」シリーズ。自分へのご褒美、大切な方への贈り物として最適です。





石鹸2種セット\7,150(Tax込)





■SPRING SWING 2026





【開催概要】

「SPRING SWING」は、代官山 蔦屋書店からスタートした、新しい季節を自分らしく始めるためのヒントが見つかるフェアです。2026年度は「ひかりをえらぶ、春。」をテーマに代官山、六本木、二子玉川、中目黒の4店舗合同にて開催されます。





【詳細】

蔦屋書店ーSPRING SWING特設サイト

https://store.tsite.jp/portal/program/springswing/





【開催期間】

2026年3月20日(金)～4月7日(火)





【FLOLUX 出店店舗】

代官山 蔦屋書店・六本木 蔦屋書店





注：二子玉川 蔦屋家電、中目黒 蔦屋書店には出店しておりません









■Artist fanfan

【fanfan｜ネイリスト・アーティスト】

ミャンマー出身、幼少期よりインターナショナルスクールに通い、オーストラリア留学を経て18 歳で来日。日本語・台湾語・ミャンマー語・英語を自在に操り、多様な文化に触れた経験と、卓越した手先の器用さと洗練された美的感覚を活かし、ネイルアーティストとして活動を始める。その卓越した表現力はネイルの世界を超え、現在は絵画やビジュアルアートの領域にも拡張している。





Artist fanfan





【WAVY Collection】

コロナ禍、まるで世界が静止してしまったような、そんな感覚を抱き、「止まった時間を再び動かす」ことをテーマにした『WAVY(ウェイビー)』が誕生する。FLOLUXのパッケージデザインとコラボレーションしたこの『WAVY』コレクションは、独創的な色彩のレイヤリングと、リズミカルかつ大胆なタッチで描かれ、ファンタジックでありながらも、女性の内面性にもリンクする重層的な色使いが魅力。









■会社概要

社名 ： 株式会社フローラベル / FLORABELLE Co.Ltd.

URL ： https://www.flolux.jp

Instagram ： flolux_official

設立 ： 2024年5月15日

所在地 ： 〒102-0075 東京都千代田区三番町26-1

役員 ： ・代表取締役 久保田 芹南

・取締役副社長 清水 雅史

・取締役 所田 貴行

・取締役 小澤 継史

・監査役 日比野 大

事業 ： 化粧品及び美容関連商品の企画、開発、販売

取引先会社 ： 株式会社ビー・エイチ

株式会社AXES(スクロールグループ)