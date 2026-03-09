東京湾を舞台に、伝統的な江戸前鮨を屋形船で提供する「鮨 おりがみ(所在地：東京都品川区)」は、滞在時間を有効に活用し、混雑を避けて上質な日本体験を求める訪日外国人観光客(インバウンド)に向け、2026年3月9日より、20時30分に出航する『ナイト・プレミアム・コース』を新たに開始いたします。





屋形船 鮨 おりがみ - Night Premium Course





■ 背景：観光後の「レイトタイム・ディナー」という新たな選択肢

東京を訪れる訪日客にとって、20時以降に本格的な江戸前鮨を楽しめる場所は限られています。「鮨 おりがみ」は、ミシュランガイド東京一つ星を獲得した「銀座 鮨むらやま」店主・村山大作氏監修による本物の鮨を、20時30分出航というレイトタイムに設定。夜景を独占しながら一日の締めくくりを贅沢に彩る、新たな夜の過ごし方を提案します。





鮨 おりがみ Night Cruise

銀座 鮨むらやま監修おまかせコース





■ 『ナイト・プレミアム・コース』の魅力と特典

1. 【期間限定特典】夜景に乾杯。ウェルカムドリンクをプレゼント

本コースをご予約いただいたお客様への特別なおもてなしとして、乗船時にウェルカムドリンクをサービスいたします。ライトアップされたレインボーブリッジなどを背景に、特別な夜の始まりを演出します。





ウエルカムドリンク





2. 芽吹きの春を味わう。名門「石司」の天然まぐろと村山大作氏が描く旬の情景

「銀座 鮨むらやま」店主・村山氏の監修により、春の息吹を感じさせる厳選素材が並びます。ほのかな苦味と香りが春を告げる「ホタルイカ」や、淡い桜色に輝く「真鯛」など、視覚と味覚で日本の春を愛でる献立。なかでも、豊洲市場の至宝と称される名門仲卸「石司(いしじ)」より仕入れる天然本まぐろは、職人の技によってその芳醇な旨みが最大限に引き出された、まさに本コースの主役と言える逸品です。





鮨 おりがみ 鮨むらやま監修





3. わずか8席。静寂の東京湾を独占するプライベート空間

喧騒を離れた20時30分以降の海の上は、驚くほど静かです。モダンで洗練された船内のカウンター席(8席限定)で、熟練の職人が一貫ずつ丁寧に握るパフォーマンスを間近に愉しみながら、静寂と美食に浸るひとときを提供します。





鮨 おりがみ 船内風景





■ 新コース概要

- 名称 ：ナイト・プレミアム・コース (Night Premium Course)

- 特典 ：ウェルカムドリンク 1杯サービス (Complimentary Welcome Drink)

- 出航時間：20：30(東品川二丁目防災桟橋 発着 / Departure from Higashi-Shinagawa Pier)

- 料金 ：27,500円(税込)(1名様あたり)

- 別途、乗船チャージ 5,500円(税込)およびサービス料10％を頂戴いたします。





- お料理内容(春の献立一例 / Sample Spring Menu)：

- 【酒肴 5品 / 5 Appetizers】：

- ホタルイカとうるいの酢味噌和え (Firefly squid & Spring greens with miso)

- 真鯛の刺身 (Sea bream sashimi)

- 煮蛸 (Simmered octopus)

- 蒸しアワビ 肝ソース (Steamed abalone with liver sauce)

- 炙りメジマグロ 酒盗餡 (Seared young bluefin tuna)

- 【握り 11貫・他 / 11 Premium Sushi & Others】：

- すみいか (Golden cuttlefish)、春子 (Young sea bream)、

赤身・中とろ(Bluefin tun a)、小肌 (Gizzard shad)、

さより (Japanese halfbeak)、雲丹 (Sea urchin)、車海老 (P rawn)、

穴子 (Sea eel)、手巻き (Hand roll)、玉子 (Egg)、味噌汁 (Miso soup)





蒸しアワビ

銀座 鮨むらやま監修つまみ

鮨 おりがみ「むらさきうに」「ばふんうに」

鮨 おりがみ 車海老





- 予約方法：公式サイト( https://www.origami-yakata.com/ )より事前予約制