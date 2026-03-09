「トリス」ブランド、今年で80周年 「あちこちトリス」プロジェクト始動！

いつの時代も、みんなの味方。1年を通して、 「アンクルトリス」が、あちこちへ会いにいきます。 第1弾として、3月9日（月）よりサントリー公式Xにて 「#地味に幸せだナ」エピソード募集キャンペーン実施！

サントリー（株）は、「トリス」ブランドが80周年を迎えることを記念し、いつの時代も、いつでもどこでも、みんなの味方であり続けるために、「あちこちトリス」プロジェクトを、3月9日（月）より開始いたします。

「トリス」は戦後間もない1946年に誕生しました。それまで日本では縁遠い存在であったウイスキーを身近なお酒として定着させ、今もなお多くのお客様に気軽に楽しめるウイスキーとしてご愛飲いただいているロングセラーブランドです。約80年にわたり、「いつの時代も、みんなの味方」として、お客様の毎日に寄り添うブランドを目指してきました。

「あちこちトリス」プロジェクトキービジュアル

■「アンクルトリス」があちこちに。80周年記念プロジェクト「あちこちトリス」始動

「あちこちトリス」プロジェクトは、「トリス」のキャラクターであり、誕生以来ずっと、お客様の等身大の存在として愛されてきた「アンクルトリス」が、80周年を機に、日常のさまざまなシーンに顔を出し、お客様の毎日がもっと楽しくなるよう、いろいろなことに挑戦します。

3月9日（月）より開始する「#地味に幸せだナ」エピソード募集キャンペーンのほか、身近な場所やブランドとのコラボ施策など、1年を通して「アンクルトリス」があちこちに出現し、何げない日々の中で、ポジティブな気持ちになっていただけるような施策を予定しています。

80周年記念プロジェクト「あちこちトリス」の今後の各施策の発表は、サントリー公式Xアカウント（@suntory）等にて随時行う予定ですので、ぜひご覧ください。

「あちこちトリス」プロジェクトステートメント

■いつの時代も、みんなの味方。「人間らしさ」を大切にしてきた「アンクルトリス」

今回の80周年プロジェクトの主役となる「アンクルトリス」は、大衆のウイスキー「トリス」の広告の主人公として、1958年に生まれました。1961年の新聞広告のキャッチフレーズ「『人間』らしくやりたいナ」を始めとして、人々が心豊かに生きるための多くのメッセージを発信し、昭和から平成、令和と60年以上にわたり、ずっと人々を応援してきました。人々の等身大の存在として、高度成長期やバブル期、コロナ禍といったさまざまな時代を経験し、「人間らしさ」を大事にしながら、ものごとを良い方に考える、ポジティブシンキングの持ち主です。

そんな「アンクルトリス」の生みの親の一人が、寿屋（現・サントリー）宣伝部に在籍していたデザイナー・イラストレーターである柳原良平氏です。柳原氏は、30歳でデザイナー・イラストレーターとしての地位を確立し、代表作として、「アンクルトリス」のイラストレーション、そして子どもの頃から好きだった船の絵を中心に創作活動を展開しました。

■「あちこちトリス」第1弾施策

「あちこちトリス」第１弾は、3月9日（月）より開始します。

80周年を機に、「トリス」公式ブランドサイト（https://www.suntory.co.jp/whisky/torys/）がリニューアルオープンするほか、サントリー公式Xでの「#地味に幸せだナ」エピソード募集キャンペーン、何げない日々の中で小さな幸せを見出していく、そんな「身近な幸せ」をテーマとした新TV－CMの全国オンエア開始など、身近な幸せに気づき、ほっこりとするような企画を実施。3月10日（火）には、果物の風味とトリスウイスキーのやさしい余韻が調和した新しいシリーズ「くだものトリス缶〈ももハイボール〉」を全国で期間限定新発売し、4月21日（火）から通年商品として「くだものトリス缶〈れもんハイボール〉」を全国で新発売します。

〈応募エピソードが商品化！「アンクルトリス」の「#地味に幸せだナ」エピソード募集キャンペーン開始〉

3月9日（月）より、日常で感じた、地味に幸せだナと思うエピソードを募集するX投稿キャンペーンを実施します。

キャンペーン応募投稿の中から選ばれた1名のエピソードが、2026年下期以降順次切替予定の「トリスハイボール缶」のパッケージデザインに反映されます。さらに、Wチャンスで100名様にQUOカードPay1,000円分が当たる抽選も実施します。

「トリスハイボール缶」は、2025年12月下旬以降順次、全国でリニューアル発売をしています。新しくなったパッケージは、「アンクルトリス」のイラストを大きく配し、より親しみやすいデザインを目指しました。そして、「トリスハイボール缶」「トリスハイボール缶〈美味しい濃いめ〉」の350ml缶、500ml缶それぞれの表・裏に、気持ちが和むような16種類の「アンクルトリス」の一言メッセージをあしらっています。今回のキャンペーンで選ばれたエピソードは、この「アンクルトリス」の一言メッセージの１つとして採用される予定です。

「トリスハイボール缶」リニューアル、16種類の「アンクルトリス」の一言メッセージについての詳細はこちら：

ニュースリリース（2025/11/25）https://www.suntory.co.jp/news/article/14938.html

▼キャンペーン応募受付期間：

2026年3月9日（月）12:00から3月16日（月）23:59まで

▼当選発表：

2026年5月下旬頃を予定。当選された方のみに、公式アカウントよりＸチャット

（旧ダイレクトメッセージ）にてご案内いたします。

さらに、2026年5月20日（水）頃に、サントリー公式Xアカウント（@suntory）にて、

選ばれた１名様のエピソードを発表予定です。

▼賞品：

〈本賞〉 1名様

・トリスハイボール缶のデザインに、応募したエピソードを採用（2026年下期以降順次切替予定）

・エピソードが採用されたトリスハイボール缶が入った「トリスハイボール缶」（350ml缶24本入り）1ケース

〈Wチャンス〉 抽選で100名様

・QUOカードPay 1,000円分

※「QUOカードPay」もくしは「クオ・カード ペイ」およびそれらのロゴは株式会社クオカードの登録商標です。

※本賞・Ｗチャンスともに、賞品の内容・仕様は変更になる場合がございます。

▼応募方法：

① サントリー公式Xアカウント（@suntory） をフォロー

② ハッシュタグ「#地味に幸せだナ」および「#エピソード募集キャンペーン」をつけて、

以下の募集エピソードについてポストすると応募完了

募集エピソード：日常で感じた、地味に幸せだナと思うエピソード

▼注意事項：

・Ｘアカウントを非公開設定にしている場合又は公式アカウントのフォローを解除した場合は、

当選対象となりませんのでご注意ください。

・同一のＸアカウントでも、キャンペーン期間内に複数回ご応募可能です。

ただし、当選は1アカウントにつき1回とさせていただきます。

▼お問い合わせ先：

サントリーキャンペーン事務局

TEL：0120-713-305（無料・オペレーター対応）

受付時間：9：30～17：30（土・日・祝日及び年末年始休業期間を除く）

※事情により、受付時間は変更になる場合があります。

〈身近な幸せに気づく春！新TV－CM公開〉

3月9日（月）から、「アンクルトリス」のアニメーションによる新TV－CM「しあわせな春」篇、「しあわ

せな日々」篇（各15秒）を、全国で順次オンエアします。

新TV－CMは、「アンクルトリス」が何げない日々の中で小さな幸せを見いだしていく、そんな「身近な幸せ」をテーマとしています。「しあわせな春」篇では、春、コンビニに寄って家に帰る途中の「アンクルトリス」が、コンビニで買ったトリスを飲もうと、ふとレジ袋の中をのぞくと、桜の花びらが1枚、ちょうどトリスハイボール缶のふたの上に落ちていたことに気づき、春の訪れに小さな幸せを感じます。「しあわせな日々」篇では、「アンクルトリス」が並んで買ったメンチカツがちょうど揚げたてだったことに、喜びを感じます。

そんな、何げない日常の中でふと見つけたささやかな幸せを、爆笑問題・田中裕二さんのやさしい歌声とともにお届けします。ほっこり明るい気持ちになれる新TV－CMに、ぜひご注目ください。

▼新TV－CM概要

タイトル ： トリス「しあわせな春」篇、 トリス「しあわせな日々」篇（各15秒）

歌の出演 ： 爆笑問題 田中裕二さん

TV放映開始日 ： 2026年3月9日（月）

放送地域 ： 全国

※CM映像はYouTubeサントリー公式チャンネルでもご覧いただけます。（3月9日（月）公開）

トリス「しあわせな春」篇 https://www.youtube.com/watch?v=KSgjUWQKfrs

トリス「しあわせな日々」篇 https://www.youtube.com/watch?v=C2OJAB01TPY



トリス「しあわせな春」篇



トリス「しあわせな日々」篇



〈新シリーズ「くだものトリス缶」 発売〉

今年、果物の風味とトリスウイスキーのやさしい余韻が調和した新しいシリーズ「くだものトリス缶」が登場。その第一弾として、3月10日（火）から「くだものトリス缶〈ももハイボール〉」を全国で期間限定新発売します。さらに、4月21日（火）から通年商品として「くだものトリス缶〈れもんハイボール〉」を全国で新発売します。



くだものトリス缶〈ももハイボール〉



くだものトリス缶〈れもんハイボール〉



今回の新商品でハイボールの新たな魅力をお伝えすることで、さらなるファン拡大を図ります。新シリーズの今後の展開にもぜひご注目ください。

商品情報はこちら：

https://products.suntory.co.jp/d/4901777445697/

https://products.suntory.co.jp/d/4901777446960/

〈「アンクルトリス」の紹介も！「トリス」公式ブランドサイト リニューアルオープン〉

3月9日（月）9時よりリニューアルオープンする「トリス」公式ブランドサイトでは、「アンクルトリス」が所々に現れ、「トリス」ブランドの製品や広告を紹介します。「アンクルトリス」の紹介ページもありますので、こちらもぜひご注目ください。

「トリス」公式ブランドサイト https://www.suntory.co.jp/whisky/torys/