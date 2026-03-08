リード文

ネクシデア合同会社（所在地：埼玉県さいたま市北区別所町1000番地181、代表：武藤和浩）は、クラウドファンディングを通じて展開している「Japanese Zodiac Watch（十二支和時計）」の開発プロジェクトについて、多くの支援者からの共感を受け、現在さらなる展開に向けてプロジェクトを継続中です。江戸時代の伝統的な時間感覚と現代のライフスタイルを融合させた本物志向の腕時計として、日本の歴史文化を身近に感じられるプロダクトとして注目を集めています。

背景と開発の想い

日本の伝統文化である「十二支」は、単なる干支の概念にとどまりません。江戸時代、人々の時間感覚は現代のような12時間制ではなく、十二支によって刻まれていました。卯の刻、午の刻といった表現で時を知り、季節の移ろいと自らの生活を密接に結びつけていたのです。こうした時間観は、自然との関係性を大切にし、季節ごとの変化を敏感に感じ取る日本文化の本質を象徴しています。しかし現在、こうした伝統的な時間感覚は急速に失われつつあります。グローバル化とデジタル化が進む中で、日本固有の文化的背景や歴史的な時間観は、教科書の中だけの存在になりかねない状況にあります。特に若い世代において、日本の伝統的価値観や歴史文化への関心の断絶が課題となっています。こうした問題意識の下、ネクシデア合同会社は日本の歴史や伝統文化を現代のライフスタイルに自然に溶け込ませる形で蘇らせたいという強い想いからこのプロジェクトを始動しました。単なるノスタルジアや懐古主義ではなく、江戸の知恵と現代の美学を融合させることで、身近に日本文化を感じられるプロダクトを創造したいという理念が、開発の原動力となっています。

製品の特長と工夫

Japanese Zodiac Watchの最大の特徴は、江戸時代の十二支による時刻表示を現代の腕時計に完全に落とし込んだ点にあります。従来の数字表示に代わり、ねずみ、うし、とら、うさぎ、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪といった十二支の動物が、時計盤に配置されています。これにより、腕時計を見るたびに日本の伝統文化に触れることができる、ユニークで実用的な設計となっています。しかし本物志向へのこだわりは、単なるビジュアルデザインにとどまりません。機能性と美的完成度の両立に開発チームは苦労しました。十二支表示を採用しながらも、日常生活の中で確実に時刻を読み取ることができるよう、細部にわたる工夫が施されています。文字盤の視認性、針の動き、サイズ感のバランス、素材の選定など、プロとしてのものづくりの姿勢が随所に表れています。また、この時計は日本の伝統文化への深い理解があってこそ成立するプロダクトです。江戸時代の時間観念、十二支それぞれが持つ文化的意味合い、当時の美学的センス―こうした要素が現代の腕時計という形式の中で調和を保つまでには、丹念な研究と試行錯誤が必要でした。結果として生まれたのは、単なる奇抜な時計ではなく、歴史と現代が自然に共存するストーリー性のあるプロダクトなのです。素材の選定も、「本物志向」を徹底しています。表面的なプレミアム感ではなく、長く愛用することで経年変化の美しさが現れるような素材、日本の伝統工芸と現代の精密加工技術が融合した部品選び、こうした細部への気配りが、この時計が単なるファッションアクセサリーではなく、長く世代を超えて愛用できる「本物」であることを証明しています。

現在のプロジェクト進行状況

クラウドファンディングを通じた支援の広がりは、Japanese Zodiac Watchが社会的なニーズに応えるプロダクトであることを強く示唆しています。目標金額の達成により、開発の実行可能性が確認された現在、より多くの潜在的な支援者へこのプロジェクトの価値を伝えることが急務となっています。支援者からのフィードバックも非常にポジティブです。「日本の伝統文化をこんな形で日常に取り入れられるとは思わなかった」「江戸の時間感覚の話を聞いて、時計の見え方が変わった」「本物のものづくりへのこだわりを感じる」といった声が多く寄せられています。こうした反応からは、現代社会において人々が歴史文化への接点を求めており、それを実用的で美しい形で提供することの重要性が浮かび上がります。プロジェクト継続の中で、ネクシデア合同会社は製造品質の向上、デリバリースケジュールの確実な実行、さらには十二支時計というカテゴリーの市場開拓を目指しています。今後、より広範なメディアや文化関係者へのアプローチを通じて、このプロダクトが持つ歴史文化的な価値と現代的な必然性を伝えていきます。

日本文化再発見のきっかけとして

グローバルスタンダードが世界を支配する中で、自国の文化的アイデンティティを問い直す動きが世界的に高まっています。日本においても、失われゆく伝統文化を現代的な文脈で再解釈し、若い世代に届け、継承していくことの重要性が認識されつつあります。Japanese Zodiac Watchは、こうした社会的課題に対する一つの解答例となり得るプロダクトです。腕時計というどの世代にも親しみやすい日用品を通じて、江戸の知恵、十二支の文化的背景、日本人の自然観といった深い価値を体験できます。それは押し付けがましくもなく、教育的でもなく、単に「良いものを使う喜び」という形で実現されています。

概要

製品名：Japanese Zodiac Watch（十二支和時計）開発企業：ネクシデア合同会社特徴：江戸時代の十二支による時刻表示を現代の腕時計に採用。本物志向のものづくりにより、日本の伝統文化を現代のライフスタイルに自然に溶け込ませたユニークなプロダクト。現状：クラウドファンディングにおいて目標金額達成。プロジェクト継続中。

会社概要

企業名：ネクシデア合同会社所在地：埼玉県さいたま市北区別所町1000番地181代表者：武藤和浩事業内容：本物志向の日本文化融合プロダクト開発・販売---