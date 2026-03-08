JOYSOUND LIVER PROMOTION所属のライバー・RUNAによるオリジナル曲「無彩色の真ん中で」が3月18日にImgramox Musicより配信リリースされる。RUNAは、歌に特化したライブ配信アプリ「ColorSing」を中心に活動するシンガー。自身のYouTubeチャンネルではボカロ楽曲をはじめとするさまざまな楽曲のカバー動画を投稿している。Imgramox Musicからは、メドミアの人気曲「絶対敵対メチャキライヤー」を声色を巧みに使い分けた一人二役でカバーし、反響を呼んでいた。満を持してリリースされる新曲「無彩色の真ん中で」は、日々の気持ちの在りどころに悩み葛藤しながらも、「そんな私も悪くないかな」と自分自身を受け入れていく心情を描いた一曲。聴く人の心に寄り添うメッセージと、力強さと凛とした透明感をあわせ持つRUNAのボーカルが印象的な楽曲となっている。なお、リリースされる「無彩色の真ん中で」はJOYSOUNDの「本⼈映像カラオケ」として全国のカラオケ店舗に随時、配信される予定となっている。＜RUNA コメント＞この曲は、私が音楽を始める前、嬉しいや悲しいといった感情さえ分からなくなり、灰色の世界に立ち尽くしているような心の状態から始まります。そんな中で色んな出会いがあり、胸の奥にある小さな“芽吹き”の音を辿りながら、本当の気持ちや自分の一番大事なものを見つけて今の私になりました。誰かにとって、この曲がもう一度“自分の色”を見つけ、信じるきっかけになれば嬉しいです。

リリース情報

2026年3月18日配信 「無彩色の真ん中で」作詞･作曲･編曲：Ponchi♪Pre-add/Pre-save URL：https://runa.lnk.to/Achromatic-color_papsMusic Video：https://youtu.be/cdFj37ZCXAY※3月18日(水) 0:00 Music Videoプレミア公開

RUNAX：https://x.com/RUNA_GS2023YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCdC8EcGzGL2yOujJJKMofsAImgramox Music公式サイト：https://www.teichiku.co.jp/imgramox-music/cover/X：https://twitter.com/Imgramox_MusicYouTube：https://www.youtube.com/channel/UC4W5T0VfUvG4H-0uPj_xKpgニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/134081326株式会社テイチクエンタテインメント：https://www.teichiku.co.jp/株式会社エクシング：https://xing.co.jp/株式会社エクシング・ミュージックエンタテイメント：https://xme.co.jp/